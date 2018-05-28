Конец стимулов? (И начало краха?)

В январе 2016 года мы увидели то, что, по-видимому, было, и, на мой взгляд, должно было быть окончанием “Пузыря Всего”, схлопывание которого должен был организовать картель центральных банков.

Резня стартовала на развивающихся рынках. Позиции с большим левериджем и кэрри-трейд начали сворачиваться. Этот набор причудливых слов означает, что крупные профессиональные инвесторы, которые занимали большие суммы денег в странах с низкими ставками (США, Япония и Европа) и использовали этот долг, чтобы спекулировать на рынках, предлагающих более высокую доходность (мусорный долг, развивающиеся рынки, акции и т. д.), начали разворачивать свой трейд.

Все очень быстро дошло до стадии “Продавай все!”. Мы увидели резкий рост доллара и падение фондовых рынков – причем наибольший удар пришелся по развивающимся странам, фондовые рынки которых быстро переключились в медвежий тренд, национальные валюты рухнули, а стоимость их облигаций была уничтожена.

Но потом…

Ранним февральским утром в 2016 году все развернулось и пошло в рост. Внезапно паника закончилась как по мановению волшебной палочки. То была не невидимая рука рынка; это была очень заметная рука интервенций центральных банков.

Теперь, оглядываясь назад, мы ясно видим то, что произошло тогда на самом деле. Центральные банки собрались вместе, был согласован смелый (от безысходности?) план, и главные глобальные печатные станки были переключены в режим овердрайва. В последующие месяцы Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии пустились в рекордный печатный загул:

Красные стрелки на диаграммах указывают тот момент, когда “рынки” были спасены.

Или, точнее, когда были “спасены” портфели “ультра-богатых”, поскольку цены активов вновь пошли в рост, благодаря центральным банкам, печатающим деньги из воздуха:

Зависимость к печатанию денег

Итак, что вызвало слабость рынков в начале 2016 года, которая так сильно напугала систему? Сами центральные банки.

После многих лет насильственной накачки мировой экономики стимулами для создания иллюзии “экономического восстановления” центральные банки все больше тревожились, что цены активов стали слишком зависеть от упомянутых стимулов. Таким образом, в конце 2015 года банки немного ослабили свой нажим на педаль монетарного газа, чтобы посмотреть, что может произойти.

Они надеялись, что рынки смогут постепенно излечиться от зависимости к стимулам с небольшими негативными последствиями. Они хотели спроектировать “мягкую посадку”, в результате которой, пусть цены бы и снизились, но сделали бы они это постепенно и не очень сильно.

Такого не произошло.

Вместо этого на привыкших к дешевым деньгам рынках начали проявляться признаки сильного стресса.

Чтобы напомнить вам, как быстро тогда развивались события, приведу новостные заголовки публикаций, которые я использовал для написания своей статьи в середине января 2016 года:

Walmart закрывает 269 магазинов, в том числе 154 в США.

Отношение запасов к продажам бизнесов достигло новых циклических максимумов

Объемы перевозки грузов в США упали впервые за почти три года

Розничные продажи в США в декабре снизились на 0,1%

Индекс Empire State ослаб до рецессионных низов

Южноафриканский рэнд достиг нового рекордного минимума в 2016 году

Бразильский реал резко ослаб относительно доллара

Уровень безработицы в Бразилии вырос до 9%

Канадский доллар достиг 13-летнего минимума против доллара США

Спреды по американским мусорным облигациям компаний из энергетического сектора достигли рекордных максимумов

Нигерийская валюта резко упала

Мексиканский песо достиг рекордных низов

Китайские акции вошли в медвежий рынок (опять)

Европейские акции вошли в медвежий рынок

Звучит знакомо? Так и должно быть. Эти заголовки звучат так же, как и те, которые вышли в мае 2018 года.

Мы по-прежнему расплачиваемся за 2008 год, когда центральные банки совершили огромную ошибку, не позволив рынкам с их плохими долгами очиститься. Да, это было бы очень болезненно; но через год-два мы бы справились с худшим и в процессе восстановили систему до более здорового и устойчивого состояния.

Вместо этого плохие действующие лица были защищены (и вознаграждены!), а главные фундаментальные проблемы были буквально “покрыты напечатанными деньгами”. Аналогичным образом в начале 2016 года центральные банки вновь совершили тот же грех, совершив акт спасения с помощью огромного количества новых денег, напечатанных из чистого воздуха.

Чтобы получить лучшее представление о произошедшем, посмотрите на представленную ниже диаграмму, на которой отражены ежегодные изменения в балансах глобальных центральных банков. Относительная “площадь под кривой” каждого основного периода печатания денег дает нам ощущение масштаба. Чтобы помочь вам в этом убедиться, я разместил оранжевые прямоугольники одинакового размера в каждой области. Ключевой момент заключается в том, что печать денег центральными банками не уменьшалась, а нарастала, чем больше мы отдалялись от Великого Финансового Кризиса:

Если мы уже много лет пребываем в стадии “экономического восстановления”, как утверждают центральные банки, то почему в 2016-2108 годах они ввели в систему самый масштабный стимул за весь посткризисный период?

История научила нас тому, что мы должны доверять поступкам наших лидеров гораздо больше, чем их словам. И их действия указывают на то, что они паникуют.

Что же их беспокоит? Мы все должны хорошенько подумать над этим вопросом. Я убежден, что они прекрасно знают, как знаем это и мы, что, как только “рынки”, вознесенные на заоблачные высоты центральными банками, больше не смогут удерживаться на этих высотах, ущерб будет экстраординарным и неостановимым.

Конец стимулов? (И начало краха?)

Боль катастрофы 2008 года будет казаться потом как обычный порез, по сравнению с той разрухой, которая станет следствием следующей дефляционной волны.

Конечно, центральные банки не заинтересованы в том, чтобы это произошло, и они еще раз сделают все возможное, чтобы “спасти” рынки.

Но будут ли они действовать вовремя? Более того, учитывая все их публичные обязательства по повышению ставок и сокращению их балансов, позволят ли они скорректироваться рынкам в краткосрочной перспективе? (предположительно для того, чтобы они смогли в скором времени вернуться в качестве “спасителей”.)

В политическом плане перспектива передачи еще большего богатства 0,001% населения будет сложно продать массам. Это особенно актуально в Европе — в Италии, Греции и Испании, где население и так достаточно страдает и не настроено дальше обогащать ультра-богатых.

Таким образом, создается впечатление, что центральные банки, по крайней мере, публично, должны будут придерживаться своих заявленных планов по сокращению скорости печатания денег/расширения балансов.

На данный момент они находятся на траектории, чтобы свести глобальные стимулы к нулю в начале 2019 года. Именно тогда коллективное изменение чистой стоимости их активов окажется отрицательным впервые за многие годы:

Учитывая важность покупок центральных банков и их интервенций в рынки, приведенная выше диаграмма, вероятно, является самой важной из всех ныне существующих в деле прогнозирования направления движения цен финансовых активов.

Если глобальный ежемесячный стимул действительно упадет до $0, тогда держите свои шляпы!

Кто знает, будут ли будущие события развиваться согласно прогнозам, приведенным выше? Центральные банки проявляли слабость в коленях каждый раз, когда рынки начинали крениться вниз. До настоящего времени они всегда предпочитали печатать деньги, а затем печатать еще, в каждом эпизоде, когда “рынки” выказывали свое намерение скорректироваться.

Но все мы знаем, что эта шарада не может длиться вечно. Рано или поздно она должна остановиться. Учитывая бурление, которое мы сейчас наблюдаем на развивающихся рынках, очевидно, что в системе есть серьезные проблемы.

Опубликовано 25.05.2018 г.

Источник: The End Of Stimulus? (And The Start Of The Crash?)

http://finview.ru/2018/05/27/konec-stimulov-i-nachalo-krakha/