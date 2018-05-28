Как обеспечить рост российской экономики

Рабочая группа Общероссийского общественного движения ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА, сформированная для создания наработок и предложений по экономике, продолжает свою работу. Идёт разработка новых путей и методов развития экономики России, выхода из того сложного положения, куда она оказалась заведена в результате «реформ» осуществляемых «эффективными менеджерами».

Мы продолжаем публиковать серию статей с целью открытия широкой дискуссии и выработки решений о развитии отечественной промышленности. Первая часть — «Инфраструктура», уже была опубликована. Следом был предложен вашему вниманию второй материал – «Внутренний рынок»; и третий – «Десять шагов развития внутреннего рынка». Сегодня публикуется четвёртая статья, посвящённая размеру МРОТ.

МРОТ как инструмент повышения благосостояния страны

Отзвучали полтора-два года назад призывы либеральных экономистов к «структурным изменениям в экономике». Риторика правительства сменилась на необходимость «цифровизации» всего и вся.

Предыдущий и нынешний Глава Кабинета министров Медведев Д.А. отрапортовал об успехах с трибуны Госдумы в апреле 2018 года перед депутатами от своей же партии «Единая Россия». В качестве этих самых достижений подавалась информация о «достойном прохождении стресс-теста» со стороны Запада и «готовности к новым технологическим вызовам».

О продолжающемся падении реального ВВП и уровня жизни граждан умалчивалось.

Вспомнились «крылатые» фразы Д.А.М.-а – «Денег нет, но вы держитесь!» и предложение бюджетникам «идти в бизнес».

Об этом и будет настоящая статья.

Дело в том, что наши уважаемые и очень значимые для государства бюджетники, которым Премьер посоветовал «идти в бизнес», на самом деле для экономики страны являются наиважнейшим ресурсом для обеспечения роста объёма платёжеспособного спроса. Уровень дохода большинства бюджетников напрямую увязан с уровнем МРОТ или несколько превышает его благодаря надбавкам, но не обеспечивает проживания всех членов семьи выше черты бедности.

Бюджетники – это и учителя, и врачи, и сотрудники силовых ведомств, а также работники компаний с государственным участием (РЖД, добывающие компании, компании инфраструктурных объектов, оборонные предприятия) – всего таких граждан около 20 млн человек.

Из них около 5 млн человек выживают на МРОТ, благо 1 мая 2018 г. он был повышен до величины прожиточного минимума 11163 руб. (из этой величины удерживают налог на доходы физических лиц в размере 13%).

Остальные 15 млн человек также остро нуждаются в увеличении заработной платы до значения в 35000 руб. в месяц.

Повышение МРОТ поэтапно за пять лет до этого значения позволят обеспечить поступление в экономику России дополнительно:

(35000 – 20000 (в среднем ежемесячная з.п. по вышеперечисленным категориям граждан)) х 12 мес. х 20 млн. человек = 3,6 трлн рублей!

Где взять Бюджету РФ средства для повышения уровня оплаты труда бюджетникам?

В этой ситуации опять же поможет поэтапное повышение МРОТ.

В нашей экономике в частном секторе в крупном, среднем, малом и микробизнесе оплату труда в размере МРОТ или ниже целевой планки в 35000 руб. получают около 30 млн человек.

Это происходит по разным причинам:

Крупный бизнес монопольно является единственным значимым работодателем в регионе, отрасли и т.д. Работникам просто некуда больше пойти, вот и соглашаются работать за 11-15 тысяч рублей в месяц. Средний и малый бизнес, (зачастую в аграрном и обрабатывающем секторах), пользуется тем, что люди вынуждены работать за те же 11-15 тысяч рублей в месяц. Тем, кто в силу профессиональных навыков и квалификации требует большей оплаты, официальная зарплата устанавливается на уровне МРОТ, остальное же выдаётся «в конверте». Микробизнес (5,5 млн предприятий из них 2,8 млн юр. лиц – ООО с одним человеком в составе) ещё более гибок – официальная з.п. на уровне МРОТ или даже по совместительству на уровне половины МРОТ – это общее правило – остальное – как придётся.

Работодатель из фонда оплаты труда (с официальных значений) отчисляет в бюджет (НДФЛ, Пенсионный Фонд, Соц. Страх и т.д. ) около 43,5% из них 22% в Пенсионный Фонд.

Итоговое наполнение бюджета напрямую зависит от уровня МРОТ.

Поэтапное за пять лет повышение МРОТ до 35000 в месяц даст Бюджету РФ дополнительно поступлений:

(35000 — 17000 (в среднем ежемесячная официальная з.п. по вышеперечисленным категориям граждан)) х 12 мес. х 30 млн. человек х 43,5% = 2,8 трлн. рублей

Так как в крупном и среднем бизнесе около 10 млн. человек реально вынуждены работать за размер МРОТ, то его увеличение до до 35000 в месяц повысит объём совокупного спроса со стороны населения ещё на:

(35000 — 9800 (МРОТ — НДФЛ)) х 12 мес. х 10 млн. человек = 3,0 трлн. рублей

Идём дальше – вырастет МРОТ – вырастут поступления в Пенсионный Фонд – Пенсии в РФ должны быть последовательно увеличены с 9-11 тысяч рублей в месяц до 35-45 тысяч рублей в месяц.

Эта мера даёт дополнительно нашей экономике такой спрос:

(36000 — 14000 (планируемый Росстатом средний размер пенсии к 2019 году)) х 12 мес. х 43 млн. человек = 11,3 трлн.

Стоит отметить, что пожилые люди тратят свои средства преимущественно на внутреннем рынке и отдают предпочтение отечественным товарам.

ПВО предложило России программу «Русский миллиард» — всесторонняя поддержка материнства и детства.

Матери, воспитывающие детей в многодетных семьях, должны получать от государства доход на уровне МРОТ, а это ещё 1,6 млн матерей:

35000 х 12 мес. х 1,6 млн. человек = 0,7 трлн.

Итого совокупность предложенных мер даёт нашей экономике увеличение совокупного спроса со стороны населения на:

3,6 трлн. + 3,0 трлн. + 11,3 трлн. + 0,7 трлн. = 18,6 трлн. рублей

На 2017-й отчётный год уровень ВВП РФ согласно данным Росстата составил около 92,0 трлн.Таким образом только эти меры, при условии реализации удовлетворения повышения внутреннего спроса на 18,6 трлн. за пять лет на внутреннем рынке путём приобретения отечественных товаров и услуг, повышают наш ВВП на 20% и обеспечивают рост усреднённо на 4% в год.

Эта цифра, позволит российским производителям и поставщикам услуг заплатить в бюджет дополнительно около 7,0 трлн. налоговых поступлений (НДС, налог на прибыль, налог на имущество и т.п. )

На первоначальном и переходных этапах (при каждом значимом увеличении МРОТ на 20-30 процентов) будут возникать потребности в дополнительном финансировании для погашения дефицита бюджета и субсидирования особо важных отраслей экономики, где резкое повышение оплаты труда может вызвать резкий рост тарифов. Это дополнительное финансирование обеспечит государственная эмиссия – в статье «Внутренний рынок» мы показали правильность последовательного увеличения монетизации Экономики России с текущих 40% до желательных 90-110 %.

Могут вырасти цены на продукцию сельскохозяйственных производителей, выровняются другие перекосы между реальным и финансовым секторами экономики.

Промышленность получит устойчивую базу для роста.

Всё это будет на благо простого Человека и отечественного производителя!

Петрунин Анатолий Сергеевич,

предприниматель, экономист,

председатель Санкт-Петербургского регионального отделения

движения «Патриоты Великого Отечества

Иллюстрация.

Уровень минимального размера почасовой оплаты труда в различных мегаполисах мира:

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 1.

АСТАНА, КАЗАХСТАН

33 рубля в час

21 364 тенге в месяц

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 2.

КАИР, ЕГИПЕТ

42 рубля в час

1 200 египетских фунтов,

42-часовая рабочая неделя

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 3.

ДЖАКАРТА, ИНДОНЕЗИЯ

64 рубля в час

2 700 000 индонезийских рупий в месяц

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 4.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

72 рубля в час

788 бразильских реалов в месяц

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 5.

МОСКВА, РОССИЯ

85 рублей в час

15 000 рублей в месяц

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 6.

ГОНКОНГ, КИТАЙ

210 рублей в час

32,5 гонконгского доллара в час

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 7.

НЬЮ-ЙОРК, США

435 рублей в час

8,75 доллара в час

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 8.

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

500 рублей в час

6,50 фунта стерлингов в час

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 9.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

526 рублей в час

1457,52 евро в месяц,

35-часовая рабочая неделя

Где выше минимальная зарплата — в Москве, Париже или Гонконге. Изображение № 10.

СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ

660 рублей в час

16,87 австралийского доллара в час