Каддафи убили из-за воды, а не нефти
08:25. 28 мая 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Среди новейших теорий заговоров о действиях правительства США одна из самых громких и последних это убийство ливийского лидера Муамара Каддафи вовсе не из-за нефти, а из-за грандиозного оросительного проекта. Проект доложен был превратить иссушенную Африку в процветающий континент, что весьма невыгодно тем, кто на голоде и жажде африканцев зарабатывает миллиарды.
Строительство в Ливии Великой рукотворной реки почему-то обделено вниманием СМИ, несмотря на то, что это сооружение с 2008 года признано Книгой рекордов Гиннесса самым большим ирригационным проектом в мире. Но здесь важны не масштабы стройки века, а цели. Ведь если ливийская рукотворная река будет достроена, она превратит Африку из пустыни в плодородный континент, такой же, как, например, Евразия или Америка. Однако вся загвоздка как раз — таки в этом самом «если»…
В 1953 году ливийцы, пытаясь найти источники нефти на юге своей страны, обнаружили воду: гигантские подземные резервуары, питающие оазисы. Лишь спустя пару десятилетий жители Ливии поняли, что к ним в руки попало гораздо большее сокровище, чем черное золото. Африка-то испокон веков — страдающий от засухи континент со скудной растительностью, а тут буквально под ногами — около 35 тысяч кубических километров артезианской воды. Соответствующим объемом можно, например, полностью затопить территорию Германии (357 021 квадратный километр), а глубина подобного водоема составит около 100 метров. Если эту воду выпустить на поверхность, она превратит Африку в цветущий сад!
Именно такая идея и посетила ливийского лидера Муамара Каддафи. Еще бы, ведь территория Ливии более чем на 95% пустыня. Под патронатом Каддафи был разработан проект сложной сети трубопроводов, которые бы доставляли воду из Нубийского водоносного слоя в засушливые районы страны. Для реализации этого грандиозного плана в Ливию из Южной Кореи прибыли специалисты по современным технологиям. В городе Эль-Бурайка запустили завод по производству железобетонных труб диаметром четыре метра. 28 августа 1984 года Муамар Каддафи лично присутствовал при начале строительства трубопровода.
Восьмое чудо света
Великая рукотворная река неспроста названа самым большим ирригационным проектом в мире. Некоторые вообще считают ее крупнейшим инженерным сооружением на планете. Сам Каддафи именовал свое творение восьмым чудом света. Сейчас эта сеть включает 1300 скважин глубиной 500 метров, четыре тысячи километров проложенных под землей бетонных труб, систему насосных станций, резервуаров-хранилищ, центры контроля и управления. Ежедневно по трубам и акведукам рукотворной реки протекает шесть с половиной миллионов кубометров воды, снабжая города Триполи, Бенгази, Сирт, Гарьян и другие, а также зеленеющие посреди бывшей пустыни поля. В дальнейшем ливийцы намеревались орошать 130- 150 тысяч гектаров культивируемых земель и, помимо Ливии, включить в эту систему другие африканские страны. В конечном счете Африка не просто перестала бы быть вечно голодающим континентом, но даже сама начала бы экспортировать ячмень, овес, пшеницу и кукурузу. Завершение проекта планировалось через 25 лет, но…
Изгнание из рая
В начале 2011 года Ливию охватила гражданская война, и 20 октября Муамар Каддафи погиб от рук повстанцев. Но есть мнение, что истинной причиной убийства ливийского лидера стала именно его Великая рукотворная река. Во-первых, ряд крупных держав занимались поставками продовольствия в африканские страны. Конечно же, им совершенно невыгодно превращение Африки из потребителя в производителя. Во-вторых, из-за роста населения на планете пресная вода с каждым годом становится все более ценным ресурсом. Уже сейчас нехватку питьевой воды испытывают многие европейские государства. А тут в руках у Ливии оказывается источник, которого, по оценкам специалистов, хватит на ближайшие четыре-пять тысячелетий.
Карта построенных каналов в Ливии.
Однажды на торжественном завершении одного из этапов строительства Великой рукотворной реки Муамар Каддафи заявил: «Теперь, после этого достижения, угрозы США против Ливии удвоятся. Американцы сделают все, чтобы погубить наши труды и оставить народ Ливии угнетенным». Кстати, на этом торжестве присутствовали главы многих африканских государств, и лидеры Черного континента поддержали инициативу Каддафи. В их числе был египетский президент Хосни Мубарак. В начале этого года Мубарака сместили с его поста в результате внезапно вспыхнувшей в Египте революции. Странное совпадение, не правда ли? Примечательно, что когда в ливийский конфликт вмешались силы НАТО, в целях «защиты мирного населения» их авиация нанесла удары именно по рукавам Великой реки, насосным станциям и разрушила производящий бетонные трубы завод.
Так что, думаю, с большой вероятностью можно предположить, что на смену борьбе за нефть приходит иная война — за воду. И Каддафи стал первой жертвой этой войны.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com