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Каддафи убили из-за воды, а не нефти

08:25. 28 мая 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


Среди новейших теорий заговоров о действиях правительства США одна из самых громких и последних это убийство ливийского лидера Муамара Каддафи вовсе не из-за нефти, а из-за грандиозного оросительного проекта. Проект доложен был превратить иссушенную Африку в процветающий континент, что весьма невыгодно тем, кто на голоде и жажде африканцев зарабатывает миллиарды.

Строительство в Ливии Великой рукотворной реки почему-то обделено внима­нием СМИ, несмотря на то, что это сооружение с 2008 года признано Книгой рекордов Гиннесса самым большим ирригационным проектом в мире. Но здесь важны не масштабы стройки века, а цели. Ведь если ливийская рукотворная река будет достроена, она превратит Африку из пустыни в плодородный конти­нент, такой же, как, например, Евразия или Америка. Однако вся загвоздка как раз — таки в этом самом «если»…


В 1953 году ливийцы, пытаясь найти источники нефти на юге своей страны, обнаружили воду: гигантские подзем­ные резервуары, питающие оазисы. Лишь спустя пару десятилетий жители Ливии поняли, что к ним в руки попа­ло гораздо большее сокровище, чем черное золото. Африка-то испокон ве­ков — страдающий от засухи континент со скудной растительностью, а тут бук­вально под ногами — около 35 тысяч кубических километров артезианской воды. Соответствующим объемом мож­но, например, полностью затопить тер­риторию Германии (357 021 квадрат­ный километр), а глубина подобного водоема составит около 100 метров. Если эту воду выпустить на поверх­ность, она превратит Африку в цвету­щий сад!



Именно такая идея и посетила ли­вийского лидера Муамара Каддафи. Еще бы, ведь территория Ливии более чем на 95% пустыня. Под патронатом Каддафи был разработан проект слож­ной сети трубопроводов, которые бы доставляли воду из Нубийского водо­носного слоя в засушливые районы страны. Для реализации этого гранди­озного плана в Ливию из Южной Кореи прибыли специалисты по современным технологиям. В городе Эль-Бурайка за­пустили завод по производству желе­зобетонных труб диаметром четыре метра. 28 августа 1984 года Муамар Каддафи лично присутствовал при на­чале строительства трубопровода.

Восьмое чудо света

Великая рукотворная река неспро­ста названа самым большим иррига­ционным проектом в мире. Некото­рые вообще считают ее крупнейшим инженерным сооружением на пла­нете. Сам Каддафи именовал свое творение восьмым чудом света. Сей­час эта сеть включает 1300 скважин глубиной 500 метров, четыре тысячи километров проложенных под землей бетонных труб, систему насосных стан­ций, резервуаров-хранилищ, центры контроля и управления. Ежедневно по трубам и акведукам рукотворной реки протекает шесть с половиной миллио­нов кубометров воды, снабжая горо­да Триполи, Бенгази, Сирт, Гарьян и другие, а также зеленеющие посреди бывшей пустыни поля. В дальнейшем ливийцы намеревались орошать 130- 150 тысяч гектаров культивируемых земель и, помимо Ливии, включить в эту систему другие африканские страны. В конечном счете Африка не просто перестала бы быть вечно голо­дающим континентом, но даже сама начала бы экспортировать ячмень, овес, пшеницу и кукурузу. Заверше­ние проекта планировалось через 25 лет, но…

Изгнание из рая

В начале 2011 года Ливию охватила гражданская война, и 20 октября Муа­мар Каддафи погиб от рук повстанцев. Но есть мнение, что истинной причи­ной убийства ливийского лидера стала именно его Великая рукотворная река. Во-первых, ряд крупных держав зани­мались поставками продовольствия в африканские страны. Конечно же, им совершенно невыгодно превращение Африки из потребителя в производи­теля. Во-вторых, из-за роста населения на планете пресная вода с каждым го­дом становится все более ценным ресурсом. Уже сейчас нехватку питьевой воды испытывают многие европейские государства. А тут в руках у Ливии ока­зывается источник, которого, по оцен­кам специалистов, хватит на ближай­шие четыре-пять тысячелетий.


Карта построенных каналов в Ливии.

Однажды на торжественном завер­шении одного из этапов строительства Великой рукотворной реки Муамар Каддафи заявил: «Теперь, после этого достижения, угрозы США против Ливии удвоятся. Американцы сделают все, чтобы погубить наши труды и оставить народ Ливии угнетенным». Кстати, на этом торжестве присутствовали главы многих африканских государств, и ли­деры Черного континента поддержали инициативу Каддафи. В их числе был египетский президент Хосни Мубарак. В начале этого года Мубарака смести­ли с его поста в результате внезапно вспыхнувшей в Египте революции. Странное совпадение, не правда ли? Примечательно, что когда в ливийский конфликт вмешались силы НАТО, в це­лях «защиты мирного населения» их авиация нанесла удары именно по ру­кавам Великой реки, насосным станци­ям и разрушила производящий бетонные трубы завод.

Так что, думаю, с большой вероят­ностью можно предположить, что на смену борьбе за нефть приходит иная война — за воду. И Каддафи стал пер­вой жертвой этой войны.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Африка, вода, Египет, Каддафи, Ливия, нато, проекты, США
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