Еда как угроза (ПРЕМЬЕРА)
07:56. 28 мая 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Капитализм следует заклеймить хотя бы за то, что он уничтожает безопасные для человека сельскохозяйственные культуры. Из-за чего люди вынуждены себя травить ГМО-продуктами и глифосатом. Отсюда снижение рождаемости, дебилизм у детей, массовое заболевание раком и прочими новыми болезнями. Последние, кстати, каждый день увеличиваются… на 4-5 наименования.
Ещё раз: в нынешнее капиталистическое время каждый божий день на планете появляются в среднем 4,5 новых заболеваний!
Ещё раз: в нынешнее капиталистическое время каждый божий день на планете появляются в среднем 4,5 новых заболеваний!
Источник: ss69100.livejournal.com