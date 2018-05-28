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Еда как угроза (ПРЕМЬЕРА)

07:56. 28 мая 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:
Капитализм следует заклеймить хотя бы за то, что он уничтожает безопасные для человека сельскохозяйственные культуры. Из-за чего люди вынуждены себя травить ГМО-продуктами и глифосатом. Отсюда снижение рождаемости, дебилизм у детей, массовое заболевание раком и прочими новыми болезнями. Последние, кстати, каждый день увеличиваются… на 4-5 наименования.

Ещё раз: в нынешнее капиталистическое время каждый божий день на планете появляются в среднем 4,5 новых заболеваний!



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, гмо, дети, здоровье, монсанто, общество, природа, человек
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