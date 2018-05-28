Еда как угроза (ПРЕМЬЕРА)

Капитализм следует заклеймить хотя бы за то, что он уничтожает безопасные для человека сельскохозяйственные культуры. Из-за чего люди вынуждены себя травить ГМО-продуктами и глифосатом. Отсюда снижение рождаемости, дебилизм у детей, массовое заболевание раком и прочими новыми болезнями. Последние, кстати, каждый день увеличиваются… на 4-5 наименования.Ещё раз: в нынешнее капиталистическое время каждый божий день на планете появляются в среднем 4,5 новых заболеваний!

Источник: ss69100.livejournal.com