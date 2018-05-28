Антон Благин: готовлю к изданию сборник “Откуда черпать истинное учение Христа?” Ищу понимающих тему спонсоров!

Уверен, мой новый сборник не оставит никого равнодушным, возможно, что кому-то он перевернёт мировоззрение на 180 градусов... Особенно я буду рекомендовать его людям верующим, которые хотят быть христианами и надеются попасть в "Царствие Небесное"... Также я рекомендую его всем атеистам, которым нравятся исторические детективы, потому как наша религиозная история — это на самом деле непридуманный детектив, с массой очень жестоких и крайне хитроумных преступлений, а также убийств, совершённых людьми, называвшими себя "служителями Бога"...

Свой новый сборник-книгу я хочу начать с письма читателя Сергея П.:

«Добрый вечер Антон! Не знаю как Вас по отчеству. (И не знаю, сколько времени там у Вас, я сам из Самары). Ах, как много хотелось бы у Вас спросить! Но всё у Вас я не спрошу, ибо пришлось бы много писать. Мой вопрос заключается в том, откуда черпать истинное учение Христа? И как разделять псевдо-церковное направление от истины? Желаю вам успехов и здоровья! А вообще, я хотел несколько раз написать Вам, но стеснялся. (При том, что ранее я работал в уголовном розыске)))). Думал, что не ответите. Буду ждать. Спасибо заранее».

Мой ответ Сергею был таким: здравствуйте, Сергей! Ох и трудный же Вы задали мне вопрос! Уже 21 год я изучаю жизнь по большей части по подказкам интуиции (почти как экстрасенс в известном теле-шоу). Всего того удивительного, что я сумел открыть за это время в области религии и в области «истории религии», пожалуй, хватит на целый «сундук знаний», однако, скажу честно, я только приблизился к пониманию того, что сокрыто от простого человека за ширмой "ХРИСТИАНСТВО".

Однозначно и несомненно, современное Христианство во многом схоже с театром Евгения Петросяна с очень верным по смыслу названием "Кривое зеркало". И в нём тоже, увы, пародии на истину в разы больше, чем самой истины! Современное Христианство по своей сути — тоже «кривое зеркало»! Скажу больше: от Христовой истины в современном Христианстве остались только отдельные осколки. В этом вы, уважаемый читатель, сможете убедиться по мере прочтения моего рассказа.

Вот посмотрите, например, на эти две эти фотографии, на которых представлена одежда христианских священников со «свастиками». Такая одежда была на Руси в ходу до церковной реформы Никона, случившейся после 1650 года (после 7158 лета по старославянскому календарю). Ныне эта расшитая золотом одежда с красными свастиками левого и правого вращений на груди священника хранится в музее Новодевичьего монастыря.

Невероятно? С позиций дня сегодняшнего — да, невероятно! Однако, это исторический факт!

Современному человеку, не имеющему глубоких познаний в таких областях естествознания как история, как физика света (вспомните евангельское — "Бог есть свет!"), как экстрасенсорика (а надо всем признать, что Христос был великим экстрасенсом! В числе прочего он мог читать мысли других людей…), эти осколки Христовой истины даже не увидеть (не отличить от искусной лжи) ни в Библии, ни в тысячах других книг, которые написаны различными религиозными деятелями в дополнение к Библии.

Увы, это так!

О том, что же смог лично я постичь за 20 лет в Христианстве как в современном, так и изначальном, которое было создано самим Христом и его учениками-апостолами, а между этими Христианствами имеются кардинальные различия, (даже старинная одежда священников на это указывает), я постараюсь рассказать в этом сборнике.

А пока ещё одно письмо от Сергея П.:

«Добрый день Антон! Хотелось бы Вас потревожить ещё раз. Ибо тема, о которой Вы говорите, все больше и больше меня интересует и захватывает. Я, как говорится, в начале пути. Православный крест — есть ли это символ христианства? Как я понял, это не совсем так. А какая символика близка (возможно конкретно) к нашей вере? Например, Солнце? Возможно? И ещё дайте, пожалуйста, информацию о литературе, которую можно почитать в рамках нашей темы. Хотя в своих статьях Вы указываете, на что ссылаетесь, но тем не менее. Может быть, есть ещё что-нибудь».

Я ответил тогда: благодарю, Сергей, за вопросы! Перво-наперво скажу, что истинное (изначальное) учение Христа было рассчитано посредством притч (простых образных форм) рассказать всем о том, что на земле проживает ДВА ВИДА людей, одни из которых по природе своей (это подавляющее большинство!) — подобны овцам, они миролюбивы. Другие же люди по природе своей — это хищники в образе человеческом. На языке Евангелий эти хищные люди — «дети диавола», или «злостные сорняки» — «плевелы» (Мф. 13: 38). Эти хищники-нелюди из века в век делают всё, чтобы: 1. Хитроумно вредить миролюбивым людям; 2. Мало-помалу уничтожать их.

Эту миссию они сами себе избрали, это то, чем они живут на протяжении многих столетий. Прочитать о двух видах людей можно будет во второй главе этого сборника: «Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!» Там после приведения читателю целого ряда фактов я написал:

«Как бы сейчас священники ни выкручивались, аки змии, убеждая всех, что Антон Благин всё лжёт, вот вам, друзья, объяснение аж от самого Исуса Христа, который чётко объяснил, через притчу, как появилось самое страшное зло на земле! Цитирую Евангелие от Матфея, главу 13:

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём;

25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл;

26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы(злостные сорняки).

27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы?

28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?

29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,

30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Вот вам прямой намёк в притче Христа на деятельность дьявола! И вот вам указана последовательность событий: сначала Бог сотворил на земле людей, потом «враг человека» породил на земле злостных сорняков в образе человеческом!

Теперь, что касается правильной символики Христианства вообще и Православия в частности. Скажу так: задумайтесь сами над вопросом: могли ли «сыны дьявола», обученные богоборчеству и искусству вредительства людям, не постараться при удобном случае заменить изначальную символику Христианства на фальшивую и к тому же несущую в себе зло?!

Ну, если они такие злодеи, про которых даже в Библии написано: «умны на зло, а добра делать не умеют» (Иеремия. 4: 22), то они, конечно же, не могли не сделать такой подмены!

Разумеется, это «сборище сатанинское» сделало однажды такую подмену! А как оно осуществило это на практике, я рассказал самую малость в двух своих статьях:

«Манипуляция разумом. Как это возможно?! (Строго +18)»

«Неужели Господь Бог евреев, он же Бог Иегова, сильнее Бога-Творца?!»

Эти статьи тоже включены в этот сборник.

В результате произведенных в масштабе всего человечества манипуляций с разумом, мы имеем теперь ОБРАЗ ХРИСТИАНСТВА в виде ХРИСТА РАСПЯТОГО!

На невербальном уровне (на уровне подсознания) этот «символ веры» буквально шепчет каждому: это же будет со всеми, кто посмеет мешать людям-хищникам делать им дела дьявольские!

Так называемые «священники», подавляющее большинство которых по сути — лицемеры и манипуляторы разумом (в основном в этом состоит суть их «священства»), внушили за века православным верующим, что такой «символ веры» каждый верующий во Христа и в Бога должен носить на своей шее!

Так описанное в Библии орудие убийства великого Христа-Спасителя и его смерть на кресте (реальная или вымышленная, вопрос до сих пор остаётся открытым) были сделаны в конечном итоге — главным символом Христианства.

Вдумайтесь, читатель, и попробуйте восстать против этого стереотипа, который внедрён в ваше сознание как вирусная инфекция!

И наоборот, истинно святой символ (для всех святой! На все времена! И для русских людей прежде всего), который в раннем Христианстве изображал сакральную суть Духа Святого (да, да, это так! Позже я докажу вам это!), усилиями сонма врагов рода человеческого был превращён в сознании миллионов людей в образ страшного зла и убийства. Я имею ввиду ту самую «свастику», «вращающийся крест», который подавляющее большинство людей так и воспринимает теперь как образ страшного зла и убийства миллионов после Второй мировой войны, развязанной Адольфом Гитлером в 1939 году.

Образ Солнца и исходящего от него Духа Святого. Образ Солнца и исходящего от него Духа Святого.

То есть, вот этот символ, изображающий смерть Спасителя и само орудие его убийства, в понимании подавляющего большинства современных людей — само Добро:

Крест-распятие. Крест-распятие.

Этот символ смерти (крест с распятием Спасителя) всем верующим надо носить на шее и надо вешать его на шею каждому крещённому в младенчестве ребёнку. Так, читатель?

А другой символ, известный как «вращающийся крест», называемый также «свастикой», являющийся древнейшим графическим образом Духа Святого, который был в Христианстве изначально и до 1650 года был вышит на торжественной одежде всех православных священнослужителей, теперь в понимании подавляющего большинства людей олицетворяет собой — само Зло.

24 июня 1945 года, парад Победы в городе Москва.

Про тех врагов рода человеческого, которые так по дьявольски манипулируют массовым сознанием в планетарном масштабе, превращая с ловкостью фокусников «чёрное» в «белое», а «белое» в «чёрное», я хочу далее рассказать читателю так доходчиво, чтобы это буквально впечаталось в его генетическую память и дало реакцию на отторжение уже привитой всему обществу толерантности (терпимости) ко лжи и ко злу.

Кто рождён от Бога, (а не выведен искусственно как бультерьер путём селекции и близкородственного кровосмешения), тот по природе своей не может не стремится жить по совести и по справедливости! А встречая несправедливость, а также ложь и лжесвидетельства в жизни, в истории, в науке… такой человек не может и не должен относиться к ним терпимо, «толерантно»! Если жить по-другому, как нас настойчиво приучают, — значит идти против своей природы и против замысла Творца, нас создавшего!

Я скажу больше того: с помощью лжи и прививания обществу толерантности (терпимости ко лжи и ко злу) библейские «пастухи» давно уже создали для всего человечества ментальный концлагерь, и мы все в нём, увы, живём!

Правда, я обязан это сказать, самыми первыми узниками в этом «ментальном концлагере» оказались евреи, к которым и явился когда-то с миссией спасения Христос-Спаситель.

Для нас, ныне живущих, должна быть крайне интересна вот эта Истина из христианского Евангелия, прямо говорящая о том, что много веков назад евреи уже жили в сотканном из лжи информационном пространстве — ментальном концлагере: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными...» (Ин. 8: 31-32).

Кто бы и как бы ни пытался сейчас возразить по поводу вышесказанного, это будут совершенно бесполезные потуги, потому что приведенные слова из Евангелия не имеют двойного толкования, они нам ясно говорят о том, что от евреев была сокрыта истина! А Христос открывал её им! То есть, евреям была навязана Иудеями дезинформация, ложь с цель формирования у них в сознании неправильного представления о мире, о Боге, о том, что такое хорошо, и что такое плохо, и так далее...

Это может кому-то показаться невероятным, но это подтверждённый текстом «Торы» факт: даже такое понятие как «совесть человеческая» было выведено из круга познания евреев и сделано буквально «запретным плодом»! Надо думать, те, кто навязал тогда евреям иудейскую мифологию вместо естествознания, преследовали корыстную цель сформировать у них с помощью этой мифологии такой характер мышления и такую манеру социального поведения, какие нужны были их духовным вождям-рабовладельцам.

Когда же к евреям пришёл Христос, объявивший всем, что он послан «только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15: 24), и сказавший им: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными...» (Ин. 8: 32), то его, величайшего просветителя, «духовные пастыри евреев» казнили как мятежника... Так они сами рассказывают и сегодня…

Итак, самое важное в этой жизни — познать истину!

Только познание её, принятие истины в своё сознание и освобождение при этом своего сознания от самых разных «ментальных вирусов» и просто лжи может дать нам шанс дружно, совместными усилиями выбраться из ментального концлагеря, в котором мы сейчас находимся…

На этом своё вступительное слово я завершаю, а вы приступаете к прочтению сборника:

Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!

Ох, сколько критики написали мне прочитавшие мою статью «Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!», в которой я коснулся библейской темы — «создание Господом Богом Адама и Евы»!

Andrew Drozdov написал: «Если не ошибаюсь, Адам и Ева съели, всё-таки не виагру, а плод с древа познания добра и зла. И к размножению это имеет отношение весьма мало».

Я ответил: ошибаетесь, уважаемый! Всё познание "добра и зла", которое вкусили Адам и Ева, сводится, согласно Библии, к тому, что, скушав яблоко с запретного дерева, они с удивлением узнали, что их пиписки (мужская и женская) служат не только для того чтобы пИсать ими стоя или сидя, когда возникает малая нужда, но ещё и для того, чтобы заниматься сексом! И что показывать их кому-то — очень неприлично, всегда надо чем-нибудь их прикрывать!

Андрей Д. ответил мне: «А как же знаменитое: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». (Библия. Бытие. 1: 27-28). Мой комментарий — не попытка поддеть Вас, а призыв внимательнее относиться к первоисточнику».

Другой читатель, Александр Супрунов, написал мне: «Ну ты бредишь, Антоша... Как ты мог написать: «Что любопытно, авторы библейской теории ввели такое понятие как ГРЕХОПАДЕНИЕ. По их замыслу, Адам и Ева не должны были заниматься сексом, соответственно, они не должны были никого рождать на свет!» Ну вот же написано в Библии: «И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его; мужа и жену сотвори их. И благослови их Бог, глаголя: раститеся же и множитеся, и наполните землю...» и т.д. Читать надо книжки, Тоша, умным станешь!»

И ещё один читатель, Сормович, написал мне: «А если открыть Библию и прочитать, что там написано?»

Я уже давно предлагаю всем, просто кричу: ОТКРОЙТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ БИБЛИЮ! И сами, именно сами посмотрите, что же там написано! И ДА ОТКРОЮТСЯ ВАШИ ГЛАЗА!

Правда о людях 6-го дня творения и других…

В Библии, в книге «Бытие», в первой главе написано, что на шестой день творения, Бог сотворил «по образу Своему — мужчину и женщину» и дал им наказ — «плодиться и размножаться»!

Помимо этого Бог отдал только что сотворённым мужчине и женщине всю землю во владение, а также передал им всю власть над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всякими животными и гадами земными. Помимо всего этого Бог отдал мужчине и женщине, которым он не дал имён, «всякое дерево» и «всякую траву», после чего послал первую пару людей наполнять землю.

Ниже цитата из 1-й главы Библии — книги «Бытие»:

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу;

30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так.

31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

Абсолютно тоже самое написано в иудейской Торе, за исключением того, что вместо слова Бог там написано Элоhим:

25 И создал Элоhим зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Элоhим, что хорошо.

26 И сказал Элоhим: “Создам человека в его образе и подобии, и да властвуют над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле”.

27 И сотворил Элоhим человека по образу его, отображением (славы) Элоhим сотворил его. Мужчиной и женщиной – сотворил Он их.

28 И благословил их Элоhим, и сказал им Элоhим: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле».

29 И сказал Элоhим: «Вот, Я дал вам всякую траву семяносную, какая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семяносный, вам это будет в пищу.

30 А всем животным земным и всем птицам небесным, и всякому движущемуся по земле, в котором есть жизнь, – вся зелень травяная в пищу”. И стало так.

31 И увидел Элоhим всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро – день шестой.

Это я к тому привёл параллельный текст, чтобы никто не мог сказать, мол, в Библии христианские богословы всё переврали, надо читать первоисточник — иудейскую Тору, чтобы добраться до истины! Как мы видим, разночтения между двумя текстами никакого нет! Всё одинаково!

Бог, он же Элоhим, перед тем как сотворить первых людей обустроил планету для их комфортного проживания, наполнил её разными видами жизни, а явив в мир первых людей, дал им команду: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею...» То есть, Бог превратил всю землю в Эдем, Райский сад! Обратите на это самое пристальное внимание!

Всю землю Бог превратил в Райский сад!

Так вот, удивительное дело, во второй главе книги «Бытие» Творец уже перестал называться Богом, он стал Господом Богом, и он создал вроде бы как другую пару людей (повторно?), у которых уже были имена — Адам и Ева.

Цитирую 2 главу книги «Бытие»:

7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.

11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;

12 и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.

13 Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.

14 Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.

15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,

17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.

19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей.

20 И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

21 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию.

22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к человеку.

23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.

24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Для любителей докапываться до меня ещё раз привожу этот же самый текст, только прописанный в иудейской Торе:

7 И создал Элоhим Йеhова человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым.

8 И насадил Элоhим Йеhова сад в Эйдэне с востока, и поместил там человека, которого создал.

9 И произрастил Элоhим Йеhова из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла.

...

15 И взял Элоhим Йеhова человека, и поместил его в саду Эйдэнском, чтобы возделывал его и хранил его.

16 И заповедал Элоhим Йеhова человеку, сказав: “От всякого дерева сада ты можешь есть,

17 А от дерева познания добра и зла, – не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, станешь смертным”.

18 И сказал Элоhим Йеhова: “Нехорошо быть человеку одному; сделаю ему подмогу, соответственную ему”.

19 И образовал Элоhим Йеhова из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовёт человек всякое живое существо, так и имя его.

20 И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым; а для человека не нашёл Он подмоги соответственной.

21 И навёл Элоhим Йеhова крепкий сон на человека; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл плотию то место.

22 И перестроил Элоhим Йеhова ребро, которое взял у человека, в женщину, и привёл её к человеку.

23 И сказал человек: “В этот раз – это кость от моих костей и плоть от плоти моей; она будет называться иша (женщина), ибо от иш (мужчины) взята она”.

24 Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и станут они одной плотью.

25 И были они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

Смотрите, какая удивительная разница в содержании 1-й и 2-й главы книги Бытие!

Только что был просто Бог и вдруг появился Господь Бог!

Бог сотворил первых людей на земле «по своему образу и подобию» и сказал им «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею...», а в мыслях у Бога было так: «Сотворим человека по своему образу и подобию и да властвует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей…»

Ключевая фраза: «Над всей землёй!»

Всё иначе у того, кто назван в Библии и Торе Господом Богом (Элоhим Йеhова), он насаждает рай в Едеме на востоке! То есть, не на всей земле, а только в одном конкретном месте! Господь Бог создаёт человека не по образу и подобию своему, а «из праха земного»! Ещё одно удивительное различие!

А для чего Элоhим Йеhова создал человека? Он «поместил его в саду Эйдэнском, чтобы возделывал его и хранил его»! То есть, Господь Бог создал себе раба, человека с набором обязанностей и с ограничением личной свободы! Ему был дан запрет: «От всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла, – не ешь от него...»

При этом в рассказе о сотворении Господом Богом Адама и его жены отсутствует указание, какое Бог дал безымянным людям, сотворённым на 6-й день: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле»!

Этого Адаму и Еве сказано не было!

Получается, что созданные Господом Богом Адам и Ева не должны были заниматься сексом и не должны были плодиться и размножаться и наполнять землю своим потомством!

Не менее странно и то, что в этой истории с Адамом и Евой появляется ещё один загадочный персонаж — дьявол-искуситель в образе Змея!

Картина "Адам и Ева". Средневековый художник Лукас Кранах старший.

Этот ползучий Змий подзадорил Еву человечьим голосом съесть «запретный плод», а та уже соблазнила на «грех» Адама. Так через «грех» Адам и Ева начали процесс, который называется «плодиться и размножаться»!

Как всё лихо закручено! И кто-то будет ещё утверждать, что это не две разных истории, рассказывающие о создании разными Творцами (!) разных пар людей, а это два описания процесса создания одним и тем же Богом одних и тех же людей?!

Ага, сейчас!

Сотворение людей «по образу и подобию Бога» и создание людей «из праха земного» — это не одно и то же! Это похоже на то, что в первом случае людей сотворил Бог, а во втором случае их создал тот самый дьявол, который потом обернулся Змием-искусителем, чтобы подтолкнуть созданных им людей к грехопадению.

Подтверждает это моё предположение и вся дальнейшая история.

«И изгнал Господь Бог Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».

Смотрите, что было дальше. Библия, Бытие, глава 4:

1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.

2 И ещё родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.

3 Спустя несколько времени, Каин принёс от плодов земли дар Господу,

4 и Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,

5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.

6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твоё?

7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним.

8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

10 И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиёт ко Мне от земли;

11 и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;

12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.

13 И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести можно;

14 вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьёт меня.

15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его ...

Здесь, в этой «ветхозаветной» книге для евреев и про евреев, которую я процитировал выше, мы имеем полную намёков образную картину бытия, объясняющую, как евреи появились на земле, и кто их Господь.

Обратите внимание на тот факт, что созданные Господом Богом «из праха земного» люди зачали своих детей «в грехе», и первый же из них, когда вырос, стал убийцей! Убил родного брата!

Печальная еврейская сказка, не правда ли?! Ребёнок-первенец был зачат в грехе, вырос и стал убийцей...

Причём Господь Бог, сотворивший Адама и Еву, внимательно следил и за ними, и за их детьми, он видел каждый их шаг лучше любой скрытой камеры, но воспитанием их не занимался, а ждал, когда эти люди в очередной раз нагрешат. И дождался!

И что? Он справедливо наказал убийцу — Каина? Никак нет! Он даже сказал ему: не трусь! Никто тебя не убьёт! А если кто посмеет убить тебя, тому отмстится в семеро раз сильнее!

Такой поворот событий указывает, однозначно, на то, что Бог в библейском рассказе — это Бог, а Господь Бог — это тот самый дьявол, который в эпизоде с совращением Евы принял образ Змия.

На то, что иудейская Тора и Библия повествуют о создании разных пар людей — сначала неевреев, а потом евреев, указывают и другие места Библии. Но более всего, красноречивее всего об этом говорит содержание библейского «Второзакония», где тот же Господь-дьявол даёт евреям (то ли через Моисея, то ли через его брата Аарона) соответствующие его дьявольскому характеру «указания, постановления и законы»:

После такого свидетельства у кого-то ещё есть сомнения в том, что Господь Бог — это диавол, и в том, что евреи были созданы им «из праха земного» в качестве инструмента мести Богу и его творениям, которых Творец явил в мир «по своему образу и подобию»?!

Как бы сейчас священники ни выкручивались, аки змии, убеждая всех, что Антон Благин всё лжёт, вот вам, друзья, объяснение аж от самого Исуса Христа, который чётко объяснил, через притчу, как было дело! Цитирую Евангелие от Матфея, главу 13:

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём;

25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл;

26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы (злостные сорняки).

27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы?

28 Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их?

29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,

30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Вот вам прямой намёк в притче Христа на деятельность дьявола. И вот вам указана последовательность событий: сначала Бог сотворил на земле людей, потом «враг человека» породил на земле злостных сорняков в образе человеческом, как и рассказано в главе 1 и главе 2 книги Бытие!

Теперь, читатель, держитесь крепко за стул, я поделюсь с вами ещё одним удивительным открытием.

Это невероятно, но сожженному в Риме в 1600 году на площади Цветов философу Джордано Бруно вменили тогда в вину в числе прочего и то, что он вывел, как и я сегодня, «от Адама и Евы родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днём раньше». Такой вывод сделал Бруно, прочитав иудейские писания 420 лет назад!

Цитирую в доказательство «ДОКЛАДНОЕ ПИСЬМО» Каспара Шоппе, германского учёного-филолога, крупного деятеля Контрреформации и защитника католицизма, написанное ректору Альтдорфского университета в день казни Джордано Бруно (17 февраля 1600 года).

«Он (Бруно) учил самым чудовищным и бессмысленным вещам, например, что миры бесчисленны, что душа переселяется из одного тела в другое и даже в другой мир, что одна душа может находиться в двух телах, что магия хорошая и дозволенная вещь, что Дух Святой это не что иное, как душа мира, и что именно это и подразумевал Моисей, когда говорил, что ему подчиняются воды и мир вечен. Моисей совершал свои чудеса посредством магии и преуспевал в ней больше, чем остальные египтяне, что Моисей выдумал свои законы, что «Священное Писание» есть призрак, что дьявол будет спасён. От Адама и Евы он выводит родословную одних только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днём раньше. Христос — не Бог, он был знаменитым магом… и за это он был повешен, а не распят! Пророки и апостолы тоже были магами, и многие из них повешены. Чтобы выразить одним словом — Бруно защищал все без исключения ереси, когда-либо проповедовавшиеся».

Как видим, Бруно считал, что евреев сотворил не Бог (если верить Библии), а тот другой, кто назван в иудейском тексте Элоhим Йеhова. А католические священники, обладавшие наивысшей властью над душами и жизнями людей в Священной Римской империи, проявили себя тогда (в буквальном смысле проявили себя) как библейские Иудеи, которые хоть и называли себя христианами, но вели себя один-в-один как Иудеи!

Сравните! Вот как проявили себя по отношению к Христу-Спасителю — Иудеи, они всё время хотели убить его!

«После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его» (Ин. 7: 1).

«Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда» (Мф. 12: 14).

«Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф. 26: 3-5).

«Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его» (Мк. 11: 18).

«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и убить...» (Мк. 14: 1).

«И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и не находили, что бы сделать с Ним; потому что весь народ неотступно слушал Его» (Лк. 19: 47).

Точно так же борьбой с инакомыслием были озабочены в Священной Римской империи «первосвященники и книжники» (католики), которые называли себя христианами, а по сути это были описанные в Библии Иудеи, которые просто оседлали христианское движение, возглавили его, чтобы полностью нивелировать спасительную идею Иисуса Христа и его учение «О Духе Святом».

И если Христа, обличавшего Иудеев-первосвященников в служении дьяволу, по легенде распяли на кресте (на территории, подконтрольной Римской империи), то Джордано Бруно за такие же обличения «первосвященников» с использованием текстов «иудейских писаний» — сожгли в Риме живьём на костре.

Теперь смотрите, кто написал «докладное письмо» по факту казни Бруно — «крупный деятель Контрреформации и защитник католицизма» Каспар Шоппе.

Что такое «Контрреформация» догадаться нетрудно — это процесс, противоположный Реформации.

Реформацией называлось противодействие потерявшей всякое чувство меры католической церкви! Это противодействие церкви со стороны народа и просвещённых людей в одно время охватило многие страны Европы, причём настолько быстро и мощно, что Ватикан вынужден был отреагировать и ввести ответные меры. Контрреформация (как противодействие Реформации) опиралась в Европе главным образом на орден иезуитов, созданный в 1534 и узаконенный Папой Павлом III в 1540 году. О том, как много сделал этот орден в деле Контрреформации, говорит его главный лозунг – «Цель оправдывает средства». Его действенность объяснялась устройством самого ордена по военному образцу, жесточайшей дисциплиной и повиновением, высочайшим образовательным уровнем иезуитов и их бесконечной преданностью католицизму.

Жестокое преследование и физическое уничтожение «еретиков» сделали само слово «иезуит» нарицательным, олицетворяющим хитрость, предательство и подлость, — чисто иудейские черты характера (описанные в Библии). Причём само слово «иезуит» происходит от записанного по латыни имени Христа — «Jesu». То есть, иезуиты делали в средневековой Европе то же самое, что спустя 400 лет делали в Европе нацисты!

И если иезуиты из присущей им подлости использовали имя Христа и символику его Бога — Солнце — как «бренд» своей организации, то нацисты из присущей им подлости использовали в качестве символики «нацистской Германии» вращающийся крест, служивший в раннем христианстве символом «Духа Святого».

Рукотворный образ Солнца и исходящего от него «Духа Святого», творящего Жизнь:

Так стало в 16 веке и в веке 20-м: образ Солнца использовали в 16 веке в качестве своей символики Иезуиты, образ «Духа Святого» — вращающийся крест — использовали "иезуиты ХХ века" — нацисты.

С процессом Реформации был напрямую связан процесс Ренессанса (ri — «снова, заново» + nasci — «рождённый»). Отличительная черта эпохи Ренессанса (Возрождения) — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился этот термин.

Античная культура — это «арийская культура», то есть культура, созданная ариями, опорочить которых и максимально дискредитировать память о которых постарались иезуиты ХХ века — последователи Адольфа Гитлера, назвавшиеся «арийцами».

Аналогично средневековые иезуиты назвались «Обществом Иисуса» исключительно затем, чтобы дискредитировать имя и дело Христа-Спасителя, запятнать их массовыми убийствами людей с талантами как у Иисуса Христа.

Если читателю уже ясно ЭТО, предлагаю на следующем этапе осмыслить ещё одну историческую тайну, которую я рассказал в статье, написанной ещё в 2015 году:

«ВСЕ ВОЙНЫ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ — ЭТО ВОЙНЫ "БИБЛЕЙСКИХ ИУДЕЕВ" ПРОТИВ АРИЕВ И ИХ ПОТОМКОВ!»

В 2018 году в продолжение этой темы я написал серию статей:

«Их убивали из зависти и ненависти...»

«Ладно, допустим, ариев не было, но куда делись античные римляне?! Стали итальянцами?!»

Эти статьи я тоже включил в этот сборник.

Если вы, читатель, ещё не знаете, кто такие арии, объясняю: древние народы называли ариями тех благородных людей, которые имели красивый «богоподбный» облик, обладали самыми разными удивительными талантами, и которые прославились тем, что создали «учение о Духе, который есть Бог». Это учение фрагментарно изложено в древнейших книгах «Веды» и «Махабхарата», которые сохранились до наших дней на территории Индии!

Очевидно, что арии и были людьми «6-го дня творения», описанными в иудейской Торе и Библии и созданными «по образу и подобию Бога»...

Как они выглядели, мы можем узнать по их каменным портретам, сохранившимся до наших дней...

Аполлон Гиперборейский и Афродита.

Продолжением моей статьи "про ариев" является статья: «Теория "эволюции" — развод для лохов! "Homo sapiens" не развиваются, а деградируют!».

Когда я опубликовал этот материал в Интернете, нашлось много людей, которые захотели его дополнить. Наиболее интересные отзывы я решил тоже включить в этот сборник:

Ivanovich74: «15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его...» Это прямое свидетельство того, что на Земле, помимо Адама, Евы и Каина с Авелем, жили и другие люди (созданные «по образу и подобию»)... Иначе, к кому обращена эта угроза «за убийство Каина отмстится в семеро»?! Как ни толкуй Библию, но получается, что Бог создал людей «по своему образу и подобию», а некий «садовник» слепил евреев из какого-то дерьма, которое под ногами валялось...

Фофан: «кошмар! Ну, где же Вы прочли, что змей это дьявол?! Может, я что-то пропустил, и Вы подскажете? В какой главе Бог сотворил этого дьявола? Читаем и не выдумываем. Змей был самым, где, умным, где, хитрым из всех зверей. Всё, точка!

Антон Благин: увы, Фофан, должен Вас разочаровать. Это не мои выдумки, это официальное мнение «РПЦ»! Вот что недавно я прочёл на православном сайте «Азбука веры»:

Цитата взята отсюда: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/pervorodnyj_greh/

Что касается вопроса, «когда же в тексте книги "Бытие" Бог сотворил дьявола?», попробую на него ответить следующим образом. Ветхозаветная история это умалчивает! Однако, я должен заметить, что слово Элоhим, которое имеется в иудейском оригинале и из которого в христианском переводе получилось слово Бог, трактуется иудеями как "Бог во множественном числе"! То есть, Элоhим это Боги, а не Бог!

Смею предположить, что за словом Элоhим в иудейском первоисточнике защифрована деятельность одновременно и Бога, и дьявола, которые по легенде иудейского писания какое-то время творили вместе (до «отпадения» дьявола от Бога). На это указывает, кстати, фраза в Библии: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Бытие 1: 26). «Нашему» — пишется, когда речь идёт как минимум о двоих. Когда же дьявол отпал от Бога (в иудейской мифологии) и стал действовать самостоятельно, причём противно Богу, он был обозначен в иудейском писании как Элоhим Иегова. То есть, он был персонифицирован как личность!

В этом есть логика, если учесть тот факт, что в каждом человеке присутствуют и Бог, и дьявол одновременно, и то один, то другой проявляют себя в зависимости от психического настроя человека.

Далее я хочу предложить читателю прочесть мой труд 18-ти летней давности, который я издал в виде брошюры в 2000 году и сопроводил очень странным, на первый взгляд, названием «Распятое Солнце». Позже вы узнаете и о том как возникла идея этого названия, и о том, какое неожиданное продолжение получила эта идея в моём повествовании спустя 15 лет! А пока я хочу сказать только то, что, начав читать Евангелия, я воспринял историю Христа-Спасителя так близко к сердцу, что буквально прочувствовал на себе все события, с ним случившиеся, будто они случились со мною лично...

Продолжение этой непридуманной детективной истории читатель сможет прочесть позже, когда сборник будет готов окончательно.

А пока я ищу заинтересованных людей, которые могли бы спонсировать выпуск моей новой книги. Здесь я не буду указывать номер банковской карточки или иные платёжные реквизиты. Всех, кто проявит заинтересованность, я прошу сначала написать мне сообщение на почтовый ящик: antonblagin@ya.ru

27 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин