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Великая Тартария – только факты

13:47. 27 мая 2018 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

В фильме собраны и по возможности кратко изложены основные доказательства вычеркнутой из мировой истории страны – Великой Тартарии.

Карты, энциклопедии, изображения её жителей, генеалогия правителей, своя письменность, герб и флаг этого государства – приведённых свидетельств вполне достаточно, чтобы разумный человек оценил масштабы фальсификации современной истории и начал интересоваться истинным прошлым наших предков.

Источник: www.kramola.info

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