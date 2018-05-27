Великая Тартария – только факты

В фильме собраны и по возможности кратко изложены основные доказательства вычеркнутой из мировой истории страны – Великой Тартарии.

Карты, энциклопедии, изображения её жителей, генеалогия правителей, своя письменность, герб и флаг этого государства – приведённых свидетельств вполне достаточно, чтобы разумный человек оценил масштабы фальсификации современной истории и начал интересоваться истинным прошлым наших предков.