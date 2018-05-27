Великая Тартария – только факты
13:47. 27 мая 2018 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В фильме собраны и по возможности кратко изложены основные доказательства вычеркнутой из мировой истории страны – Великой Тартарии.
Карты, энциклопедии, изображения её жителей, генеалогия правителей, своя письменность, герб и флаг этого государства – приведённых свидетельств вполне достаточно, чтобы разумный человек оценил масштабы фальсификации современной истории и начал интересоваться истинным прошлым наших предков.
Источник: www.kramola.info