Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 мая 2018

В город Думейр провинции Дамаск прибыло порядка 280 беженцев, которым удалось вырваться из «лагеря смерти» «Рукбан», находящегося рядом с военной базой США в Эт-Танфе.

Люди рассказали правду об ужасающих условиях и порядках, царящих в этом кошмарном месте, где живут более 60000 вынужденных переселенцев.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Подавляющее большинство составляют женщины и дети, мужчин в группе около 30 человек.

Беженцы рассказали, в насколько бесчеловечных условиях они содержались в лагере «Рукбан». Жить и спать им приходилось на полу в полуразрушенных помещениях и даже на улице. Люди не получали никакой гуманитарной помощи и зачастую голодали, не хватало даже воды.

Прибывшие в Думейр российские военные провели медицинский осмотр беженцев, у подавляющего большинства из которых выявлены признаки инфекционных заболеваний.

Из-за антисанитарных условий содержания в лагере «Рукбан» у некоторых детей зафиксированы повреждения кожного покрова от расчесов и опрелостей на глубину вплоть до мышечных тканей. Кожа всех без исключения детей покрыта струпьями.

В настоящее время российским центром по примирению беженцам доставлены продукты питания, питьевая вода и медикаменты. Совместно с властями Сирии организована работа по переселению людей к родственникам и обеспечению их жильем и рабочими местами.

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