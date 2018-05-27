Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 мая 2018
- 07:30 Ад у базы США в Сирии (ВИДЕО).
- 00:20 Задержание мародеров в Дамаске.
- Вчера 22:28 Уничтожены базы боевиков США: ВКС России скорректировали удары САА (ВИДЕО).
Ад у базы США в Сирии (ВИДЕО)
В город Думейр провинции Дамаск прибыло порядка 280 беженцев, которым удалось вырваться из «лагеря смерти» «Рукбан», находящегося рядом с военной базой США в Эт-Танфе.
Люди рассказали правду об ужасающих условиях и порядках, царящих в этом кошмарном месте, где живут более 60000 вынужденных переселенцев.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Подавляющее большинство составляют женщины и дети, мужчин в группе около 30 человек.
Беженцы рассказали, в насколько бесчеловечных условиях они содержались в лагере «Рукбан». Жить и спать им приходилось на полу в полуразрушенных помещениях и даже на улице. Люди не получали никакой гуманитарной помощи и зачастую голодали, не хватало даже воды.
Прибывшие в Думейр российские военные провели медицинский осмотр беженцев, у подавляющего большинства из которых выявлены признаки инфекционных заболеваний.
Из-за антисанитарных условий содержания в лагере «Рукбан» у некоторых детей зафиксированы повреждения кожного покрова от расчесов и опрелостей на глубину вплоть до мышечных тканей. Кожа всех без исключения детей покрыта струпьями.
В настоящее время российским центром по примирению беженцам доставлены продукты питания, питьевая вода и медикаменты. Совместно с властями Сирии организована работа по переселению людей к родственникам и обеспечению их жильем и рабочими местами.
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Задержание мародеров в Дамаске
Российская военная полиция в Ярмуке (город Баббила) задержала группу бойцов NDF за мародерство.
Достаточно красноречивый эпизод, показывающий, что помимо работы по обеспечению сдачи боевиков и поддержания перемирия в зонах десэкалации, военная полиция защищает население как от боевиков, так и от разложившихся элементов в сирийских рядах.
В данном случае, пользуясь большими разрушениями в Ярмуке и отсутствием полноценных органов государственной безопасности на местах (ситуация уже решается, но это дело не быстрое), кое-кто решил заняться мародерством, "пока есть возможность". Тут сразу можно вспомнить "день мародера" в Африне после захвата его турками. Но в отличие от турецкой военной полиции, которая сутки смотрела сквозь пальцы на массовые грабежи, в данном случае поблажек давать не стали. Пресечение подобных бесчинств, важный шаг по наведению порядка на освобожденных территориях и облегчению нормализации обычной жизни, когда люди видят, что закон распространяется не только на граждан, но и на военных, и времена, когда все решал человек с автоматом по своему произволу уходят в прошлое.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Уничтожены базы боевиков США: ВКС России скорректировали удары САА (ВИДЕО)
В конце недели боевики проамериканской группировки «Джейш аль-Изза» начали масштабную атаку на крупный христианский город Махарда на севере провинции Хама, в результате обстрелов десятки мирных жителей погибли и получили ранения.
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности и предоставил видео контрудара.
В результате агрессии боевиков на севере Хамы начались бои между сирийской армией и бандами исламистов, которых поддерживают США, предоставляя им вооружение.
Артиллерия САА нанесла удары по позициям, штабам и опорным пунктам террористов, атаковавших христианский город Мхарда, армейцы подавили огневые точки и отразили атаку врага.
Интересно, что огонь корректировался беспилотной авиацией ВКС России, которая вела разведку и корректировала удары.
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