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РФ предоставила Турции скидку на газ на $1 млрд

01:56. 27 мая 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

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Турция и Россия достигли соглашения о предоставлении Москвой скидки на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, передало Анатолийское агентство со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Турция обратилась в 2015 году к России с требованием предоставить скидку в цене на природный газ. Российская сторона отказалась удовлетворить это требование, тогда Анкара обратилась в международный арбитраж. По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена республике», - приводит агентство слова турецкого лидера.

Президент выступил в пятницу в Эрзуруме на первом агитационном митинге в рамках своей избирательной кампании.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока - в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: www.finanz.ru

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