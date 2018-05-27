РФ предоставила Турции скидку на газ на $1 млрд

Турция и Россия достигли соглашения о предоставлении Москвой скидки на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, передало Анатолийское агентство со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Турция обратилась в 2015 году к России с требованием предоставить скидку в цене на природный газ. Российская сторона отказалась удовлетворить это требование, тогда Анкара обратилась в международный арбитраж. По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена республике», - приводит агентство слова турецкого лидера.

Президент выступил в пятницу в Эрзуруме на первом агитационном митинге в рамках своей избирательной кампании.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока - в ноябре 2019 года. После этого в стране официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: www.finanz.ru