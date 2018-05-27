Путин призвал Запад одуматься

Западные государства на протяжении долгого времени безуспешно пытаются разрушить российскую экономику, вводя санкции против российских властей, бизнесменов и государства в целом.

На эту провальную политику обратил внимание Владимир Путин. Он в твёрдой форме раскритиковал коллег из зарубежья.

На полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин постарался потушить агрессивный настрой иностранных политиков, выступающих за сохранение и/или ужесточение санкций против РФ.

Российский лидер потребовал не переходить «красную черту» в отношениях с Москвой.

В частности, Путин призвал международную элиту уважать интересы России, а также выразил опасения, что командующие Североатлантическим альянсом «заигрались» в развитии организации на восток.

«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — заявил президент.

Кроме того, в ходе форума Владимир Путин напомнил собравшимся гостям о роли Запада в государственном перевороте на Украине.

Он задался вопросом, зачем было способствовать смене власти, если в государстве и так присутствуют прозападные политики в лице Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко.

«Ну есть какие-то границы, понимаете, „красную черту“ нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — добавил он.

Таким образом, вполне обоснованно предположить, что Путин таким образом дал очередной шанс международным политикам одуматься и начать развивать рациональные, выгодные взаимосвязи.

Что же касается тех политиков, которые всеми методами пытаются очернить репутацию России, посыл для них был куда суровей: российский лидер чётко пояснил, что Москва «вставать на колени» не станет.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»