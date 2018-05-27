Путь к себе через объятия Души. Виктор Луговой. Часть 1

Как научиться любить себя?



Автор-сказитель – Виктор Луговой



Путь к самому себе через объятия души. Или как научиться любить, чтобы от этого все были счастливы. Эти и другие важные вопросы являются продолжением предыдущих наших встреч.



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Источник: www.youtube.com