Проект пенсионной реформы. Или: как нам не только увеличить, но и уменьшить пенсионный возраст!
16:13. 27 мая 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Воспоминания о былом…
Лет десять назад, на одном рабочем корпоративе я окунулся в политические дискуссии с парой коллег: один, С., был на два года старше меня, а другой, Г., только что отметил свое тридцатилетие… Промыв косточки всему политическому спектру: от Путина до либеральной оппозиции, – мы задели тему уже тогда звучавшей от некоторых представителей властных структур «повышения пенсионного возраста». Порядком захмелевшие коллеги никак не могли понять, в чем заключается «соль» этого самого повышения. И я совершил ошибку – высказал доводы некоторых апологетов реформы: мол, продолжительность жизни растет, а рождаемость падает, из-за чего на каждого пенсионера все меньше работающих и отчисляющих платежи в Пенсионный фонд. Я возьми, да ляпни:
- Так что, мужики, выйти вам на пенсию в 60 лет не удастся! Рожать нам нужно больше!
И тут мои собутыльники возопили:
- Чего- чего?
- С какого это?
Причины такой бурной реакции коллег я приведу в самом конце статьи, хотя, подозреваю, некоторые вдумчивые читатели уже начали догадываться о таковых…
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1. Структура пенсионных выплат.
Все пенсионные выплаты предлагается разделить на следующие:
1) Социальная пенсия.
2) Специальные выплаты.
3) Накопительная пенсия.
4) Государственная пенсия.
Основные рассуждения я поведу о четвертом пункте, а пока кратко пройдусь по другим.
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2. Социальная пенсия.
Этот вид пенсии предлагается ввести, как аналог «минимальной заработной платы». На таковые выплаты имеют право все граждане России, вне зависимости от пола, рабочего стажа, места проживания и другого, достигшие 60-летнего возраста. Размер такого вида пенсий, предварительно, необходимо привязать к минимальному прожиточному минимуму. Замечу, что выплачивается этот вид социальной поддержки вне зависимости от того, продолжает работать получатель далее или нет…
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3. Специальные выплаты.
Эта категория пенсий относится к дополнительным выплатам военным, спецкатегориям пенсионеров, и иным оговоренным в законах или подзаконных актах гражданам. Размер и возраст начала выплат – прерогатива бюджетов выплачивающих организаций и госорганов.
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4. Накопительная пенсия.
С этим видом выплат в последние годы свершилось столько мутных историй, что я не вижу выхода из этого тупика, кроме, как принятия в этом направлении закона в виде конституционного акта.
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5. Государственная пенсия.
В последние несколько лет некоторыми правительственными структурами начата кампания по повышению пенсионного возраста. Я назову их словом «повышальщики». Основные доводы тут такие:
1) Растет продолжительность жизни.
Этот аргумент никак не отвечает на вопрос: «А причем тут пенсионный возраст?» Вот, если бы адепты повышения пенсионного возраста прямо сказали: «В Пенсионном фонде не хватает денег!» Нет же, риторика какая-то «околонаучная» …
2) Снижается рождаемость.
А это, по утверждениям «повышальщиков», вкупе с увеличением продолжительности жизни приводит к тому, что постоянно снижается количество работающих (и отчисляющих выплаты в Пенсионный фонд) на одного пенсионера.
Что же мешает и тут сказать сторонникам «антипенсионеров» просто сказать:
«Денег не хватает!»?
Таким образом, одним из главных аргументов сторонников повышения пенсионного возраста становится то, что отношение количества отчисляющих пенсионные платежи к получающим пенсии постоянно снижается. И из-за этого, мол, нужно срочно увеличить пенсионный возраст. Причем для всех! Вот, тут-то и таится вопиющее нарушение социальной справедливости, обойти которое и призван данный Проект Пенсионной реформы.
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6. Воспоминания о былом.
1) В 1991 году я женился и переселился жить к супруге, в коммуналку. На тот момент в трехкомнатной квартире с нами проживала девушка Аля, которая была одногодкой с моей женой и работала вместе с ней в одной госструктуре… В 1992 году родился мой первый сын. Роды были трудными, и жена провалялась после них две недели под капельницей.
Замечание 1.
Вы никогда не задумывались над таким противоречием, что при продолжительности жизни женщин больше, чем у мужчин, женщины выходят на пенсию раньше? Как я полагаю, тут изначально заложен тот факт, что роды в большинстве своем отрицательно отражаются на общем здоровье и на продолжительности жизни женщины. Нигде не могу найти статистику о влиянии количества рождений на этот показатель продолжительности. А, ведь, в некоторых случаях рождение ребенка заканчивается трагически. Таким образом получается, что умершая при родах роженица, по сути, обеспечила некоей пенсией ту, которая, как сейчас модно выражаться, решила провести свою жизнь в стиле «чайлд фри»?
2) Я прекрасно помню те года. Моя жена несется с работы, чтобы забрать ребенка из детсада, в детскую поликлинику, в школу, а Аля напомаживается, чтобы скоротать вечерок в «кафешке» или поскакать в ночном клубе с мальчишками.
Замечание 2.
У Али, конечно же, было гораздо больше возможностей следить за своим здоровьем и получать более качественный отдых, по сравнению с моей женой.
3) Многие стесняются обсуждать данную тему, но… «ребенок стоит денег, и не малых». Раз в год полностью сменить гардероб, обувь. Постоянные траты на игрушки, секции, книги, тетради, рюкзаки, выпускные…
Замечание 3.
Не рожавшая Аля не несла таких расходов и имела значительно больше возможностей в части «накопительной пенсии».
4) Как ты думаешь, читатель, при равных данных, кого возьмет работодатель на работу: женщину с двумя малолетними детьми, или бездетную?
Замечание 4.
У Али были гораздо большие возможности по поиску более высокооплачиваемой работы.
5) В 2000 году у меня родился второй сын, и мы переехали в отдельную квартиру. На этот момент девушка Аля так и оставалась бездетной и продолжала вести свою «веселую жизнь».
Вопрос:
- Будет ли справедливо, если Аля так и останется бездетной, что моя жена и Аля выйдут на пенсию одновременно и будут иметь одинаковый уровень выплат (при одинаковом стаже)?
На мой взгляд, ответ тут очевиден!
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7. Предлагается следующее.
1) Государственная пенсия бездетным не выплачивается (кроме медицинских показаний).
2) Пенсионный возраст при выплате Государственной пенсии ставится в зависимость от количества детей (женщины и мужчины соответственно):
А) один ребенок – 62 года и 65 лет;
Б) два ребенка – 57 лет и 62 года;
В) три ребенка – 55 и 60 лет;
Г) четыре ребенка – 52 года и 57 лет;
Д) пять и более детей – 50 и 55 лет.
3) Уровень выплат Государственной пенсии, где за единицу принят уровень Социальной пенсии:
А) один ребенок – 0,33;
Б) два ребенка – 0,67;
В) три ребенка – 1,0;
Г) четыре ребенка – 1,5;
В) пять и более детей – 2,0.
Данный уровень назначается при достижении детей совершеннолетнего возраста. Так, если гражданин имеет трех детей, но к 60-летию один из детей не достиг возраста 18-ти лет, то до достижения последним этого возраста, пенсионер будет получать пенсию по уровню «двух детей».
4) Коэффициент участия.
Сам пенсионер может получать Государственную пенсию и по личному прошлому вкладу, который рассчитывается по подтвержденному стажу. Так, если гражданин выплачивал пенсионные отчисления не всю свою допенсионную историю, то его уровень выплат умножается на соответствующий коэффициент. Положим, соискатель выплат может подтвердить только 32 года из положенного стажа в 40 лет. Тогда его Государственная пенсия будет умножаться на коэффициент 0,8.
5) Пара примеров.
А) Мать одиночка двух детей с полным подтвержденным стажем будет претендовать на пенсию:
I) В 52 года – в размере двух социальных пенсий.
II) В 60 лет в размере трех социальных пенсий.
Б) Отец трех детей, подтвердивший коэффициент участия размером 0,7 получит:
I) В 55 лет – 0,7 социальной пенсии.
II) В 60 лет – 1,7 социальной пенсии.
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Читатель! Не суди строго и предвзято! Ибо, когда кто, в попытках повысить пенсионный возраст, мне начинает вменять «низкую рождаемость», то такого я могу обвинить только в нарушении социальной справедливости и базовых понятий Конституции и наших законов. А теперь я, как и обещал, объясню бурную реакцию моих коллег на данную проблему, о чем говорилось в самом начале статьи. Дело в том, что на момент того застолья С. являлся счастливым отцом четырех детей, а Г. Пару лет назад мы поздравили с рождением четвертого сынишки!
Источник: https://aftershock.news/?q=node/649388
Источник: pravosudija.net