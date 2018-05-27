Проект пенсионной реформы. Или: как нам не только увеличить, но и уменьшить пенсионный возраст!

Основные рассуждения я поведу о четвертом пункте, а пока кратко пройдусь по другим.

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2. Социальная пенсия.

Этот вид пенсии предлагается ввести, как аналог «минимальной заработной платы». На таковые выплаты имеют право все граждане России, вне зависимости от пола, рабочего стажа, места проживания и другого, достигшие 60-летнего возраста. Размер такого вида пенсий, предварительно, необходимо привязать к минимальному прожиточному минимуму. Замечу, что выплачивается этот вид социальной поддержки вне зависимости от того, продолжает работать получатель далее или нет…

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3. Специальные выплаты.

Эта категория пенсий относится к дополнительным выплатам военным, спецкатегориям пенсионеров, и иным оговоренным в законах или подзаконных актах гражданам. Размер и возраст начала выплат – прерогатива бюджетов выплачивающих организаций и госорганов.

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4. Накопительная пенсия.

С этим видом выплат в последние годы свершилось столько мутных историй, что я не вижу выхода из этого тупика, кроме, как принятия в этом направлении закона в виде конституционного акта.

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5. Государственная пенсия.

В последние несколько лет некоторыми правительственными структурами начата кампания по повышению пенсионного возраста. Я назову их словом «повышальщики». Основные доводы тут такие:

1) Растет продолжительность жизни.

Этот аргумент никак не отвечает на вопрос: «А причем тут пенсионный возраст?» Вот, если бы адепты повышения пенсионного возраста прямо сказали: «В Пенсионном фонде не хватает денег!» Нет же, риторика какая-то «околонаучная» …

2) Снижается рождаемость.

А это, по утверждениям «повышальщиков», вкупе с увеличением продолжительности жизни приводит к тому, что постоянно снижается количество работающих (и отчисляющих выплаты в Пенсионный фонд) на одного пенсионера.

Что же мешает и тут сказать сторонникам «антипенсионеров» просто сказать:

«Денег не хватает!»?

Таким образом, одним из главных аргументов сторонников повышения пенсионного возраста становится то, что отношение количества отчисляющих пенсионные платежи к получающим пенсии постоянно снижается. И из-за этого, мол, нужно срочно увеличить пенсионный возраст. Причем для всех! Вот, тут-то и таится вопиющее нарушение социальной справедливости, обойти которое и призван данный Проект Пенсионной реформы.

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6. Воспоминания о былом.

1) В 1991 году я женился и переселился жить к супруге, в коммуналку. На тот момент в трехкомнатной квартире с нами проживала девушка Аля, которая была одногодкой с моей женой и работала вместе с ней в одной госструктуре… В 1992 году родился мой первый сын. Роды были трудными, и жена провалялась после них две недели под капельницей.

Замечание 1.

Вы никогда не задумывались над таким противоречием, что при продолжительности жизни женщин больше, чем у мужчин, женщины выходят на пенсию раньше? Как я полагаю, тут изначально заложен тот факт, что роды в большинстве своем отрицательно отражаются на общем здоровье и на продолжительности жизни женщины. Нигде не могу найти статистику о влиянии количества рождений на этот показатель продолжительности. А, ведь, в некоторых случаях рождение ребенка заканчивается трагически. Таким образом получается, что умершая при родах роженица, по сути, обеспечила некоей пенсией ту, которая, как сейчас модно выражаться, решила провести свою жизнь в стиле «чайлд фри»?

2) Я прекрасно помню те года. Моя жена несется с работы, чтобы забрать ребенка из детсада, в детскую поликлинику, в школу, а Аля напомаживается, чтобы скоротать вечерок в «кафешке» или поскакать в ночном клубе с мальчишками.

Замечание 2.