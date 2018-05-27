Об оболганном соотечественнике, владевшем 18-ю языками, и о причинах ненависти британцев к России

Англичане только знаютъ, что предки ихъ вышли изъ Даніи и больше ничего особеннаго и что одни изъ нихъ назывались Англы, а другіе Саксы; разберемъ эти имена: England, Англія; Englich, Англійскій; Englichman, Англичанинъ, по Англійски.



Корень сего имени ecть eng=ангъ (ang), дичь, дичина, дикій зверь; ангнаху, охотиться, ловить, быть на охоте; ангналцаху, вместе охотиться; ангналга (angnalgha) ловъ, ловля, ловитва, по Монгольски (Шмидтъ, 2; Ковал., 15). Englichman=звероловъ.



Слово: man, человекь, множ. men, по Англ.=минь (min), монъ (mong), народъ, по Китайски (Guignes, 4822,4823); также: man, мужъ=nan, мужъ; nann, мужчина, человекъ, по Китайски (Клапр., LVIII; Man. prat. de la langue Chinoise vnlg., par Rochet. Paris, 1846, стр. 162). Это слово не должно смешивать съ: man (менъ), корабль, по Англ.= моми, судно, по Тунгузски около Охотска и по Ламутски.

Любопытно было бы знать, какимъ образомъ байдары (моми), нагруженныя Тунгузами и Ламутами, обогнувъ Северную Азію и Европу, очутились въ Ютландіи, где последніе нашли зверообразныхъ зверолововъ Монголіи? Sáchse, Саксонець, по Нем.; Saxonian, Саксонецъ, по Англ.= саксайху (saksaikhou), стоять въ порядке (наприм. воины въ строю); поддерживать что на себе; саксараху, неистовствовать, беситься; по Монгольски (Ковал., 1327, 1328); окончаніе ian=аину, человекь, по Курильски; енъ, человекь, по Черемисски (Сравн. слов). Саксы=строевые воины, неистовствующіе — еще почище баши-бузуковъ.

Такимъ образомъ нынешніе Англичане по крови и происхожденію составляютъ помесь Монгольскихъ народовъ съ Бритянами, злополучными жителями Албіона, которые частью были перерезаны и истреблены Англо-Саксами, а частью должны были съ ними кровно смешаться.



Такого точно происхожденія все народы Западной Европы и къ стыду ихъ они питають (сами не зная того по какой причине) непреодолимую ненависть къ Славянскимъ народамъ, которая у нихъ обратилась въ инстинктъ и конечно потому только, что они отъ Славянъ наследовали земли и бóльшее или меньшее человеческое благообразіе и даже заметное смягченіе нравовъ сравнительно съ Монголами, Манжурами и Китайцами; сія то смягченность и повела ихъ къ высшему образованiю и просвещенію.

Въ Англійкомъ языке бóльшая половина находится Монгольскихъ, Манжурскихъ и Китайскихъ словъ, т. е. языковъ первой Китайской семьи; причина этому та, что Монголы и Манжуры преобладали въ таборахъ Англо-Саксонцевъ. Монголы, уничтоживъ Британцевъ, приняли отъ нихъ хлебопашество, гражданскій и политическій строй.



Здесь не лишнимъ считаю сделать объ этихъ господахъ выписку изъ путешествія Плано-Карпини къ Татарамъ*: „"Подобныхъ имъ лгуновъ къ другимъ людямъ, неть на свете, продолжаетъ онъ, – и почти никогда не услышишь отъ нихъ правды. Они чрезвычайно жадны и скупы. Удерживаютъ у себя все, а сами почти ничего не даютъ. Убивать другихъ людей считается у нихъ почти ни за что….



Всехъ людей на свете считають за скотовъ, называя только себя людьми (а следовательно другихъ варварами). Они едять все, что только есть могутъ: собакъ, волковъ, лисицъ и лошадей, а по нужде и мясо человеческое. Мясо человеческое какъ жареное, такъ и вареное, пожираютъ подобно львамъ…. а особливо любятъ есть кошекъ.



Они такъ жестоки, продолжаетъ Плано-Карпини, – что не имеют жалости ни къ старикамъ, ни къ младенцамъ. Пролитіе крови считаютъ они не более, какъ за пролитіе воды, а лежащіе простертые трупы человеческие за кучи навоза.



Они горятъ желанiемъ истребить не только одинъ какой народъ, но и всехъ людей…. Такимъ образомъ тщеславяся умерщвленіемъ людей, они чрезвычайно услаждаютъ душу свою множествомъ убитыхъ: иныхъ свергаютъ съ горъ, другихъ положа шеею на камень, разбиваютъ голову до мозгу, а у другихъ темъ же камнемъ отпиливаютъ шею. Входя въ домы, живущихъ въ нихъ, полумертвыхъ отъ страха, убиваютъ, вонзая имъ въ сердце ножъ, и еще во время истеченія крови изъ ранъ, садятся, едятъ и пьютъ…. (стр. 111)".



Нынешние Монголы, если бы они имели такую волю какъ ихъ предки, ни въ чемъ отъ нихъ не отличаются; нельзя безъ содраганія сказать, что погребеніе умершихъ у нихъ заключается въ томъ, что отдаютъ ихъ на съеденіе собакамъ… Одно другаго стоить.



Имея такихъ бабушекъ и дедушекъ, говоря ихъ языкомъ, или лучше сказать, однимъ изъ ихъ наречій, что все равно, имея довольно рьяную Монгольскую кровь, Англичане, не смотря на свое высокое образованіе, разумеется, удержали отъ нихъ, по прямому наследству, весьма многое, да иначе и быть не могло, наприм.: они кушаютъ полусырое мясо еще совершенно красное, изъ котораго даже истекаетъ иногда кровь; приготовленіе дичины, чтобы она была съ духомъ, тоже отвратительно; кушаніе лягушекъ и черепахъ не менее того, а иногда и собакъ.



Англичанинъ изъ добраго человека, вдругъ предается необузданному гневу; виденъ также его расчетъ въ свою пользу жестокости и безчеловечія: на огромномъ пространстве Соединенныхъ штатовъ Северной Америки почти все тамошніе туземцы (краснокожіе) своеручно ими побиты и за это у нихъ предъ закономъ нетъ никакой ответственности, ихъ просто стреляють какъ зайцевъ.



Истребленіе краснокожихъ въ Северныхъ Штатахъ Англо-Саксонскимъ племенемъ заслуживаетъ особаго изследованія и описанія; по крайней мере для любознательности будущаго потомства, но прочіе Западные Европейцы какъ то не хотятъ спешить изследовать все это обстоятельно: видно и у нихъ на рыльце есть пушокъ….

Взгляните теперь на нашихъ инородныхъ Сибирскихъ народовъ: все они целы и невредимы, сохранили совершенно свои языки, веру и обычаи, и только по доброй воле, по убежденію совести, принимаютъ отъ насъ христіанскую веру и, можно сказать, ни одинъ изъ нихъ не былъ убитъ Русскими ни по расчету, ни по ненависти: вотъ различіе между владычествомъ Славянскимъ и….



Мы теперь болеемъ при мысли о судьбе техъ Американскихъ племенъ, которыхъ передали во власть Англо-Саксонскаго племени, населяющаго Соединенные Штаты. Если на все есть начало и конецъ, то последній уже насталъ для этихъ краснокожихъ.



Такимъ образомъ Манжурско-Монгольскія орды прошли потоками крови Азію и Европу во имя ненасытимаго требованія своего желудка, и, чрезъ смешеніе съ Славянами, переродясь на Западе Европы, прошли такимъ же порядкомъ Америку, но уже отчасти во имя просвещенія и проповедываемаго ими человеколюбія, и очутились лицемъ къ странамъ Приамурскимъ, первобытнымъ своимъ жилищамъ, и какъ богатые люди не узнаютъ уже своихъ братьевъ Манжуровъ и Монголовъ, которые довольствуются кушать кое что, чего у насъ не едятъ.

Обращеніе племени Англо-Саксонскаго съ жителями пятой части света — Новой Голландіи, отъ которыхъ они берутъ ихъ достояніе, я не въ силахъ описать, темъ более что мы Русскіе

— варвары, не можемъ и мыслію коснуться высокообразованныхъ и высокопоставленныхъ Англичанъ.