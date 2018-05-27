Новости Украины и Новороссии 27 мая 2018
- 15:59 Россия договорилась с Турцией о строительстве газопровода в обход Украины.
- 15:20 В России ответили на обвинения Киева в разработке химоружия.
- 09:52 Украина не Россия.
- 09:25 Киев обвинил Россию в разработке химоружия для «гибридной войны».
- 04:06 Болельщики из ЕС – о впечатлениях.
Россия договорилась с Турцией о строительстве газопровода в обход Украины
В субботу, 26 мая, российский газовый концерн «Газпром» подписал соглашение с турецким правительством о строительстве сухопутного участка газопровода «Турецкий поток» для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы «Газпрома».
«Состоялось подписание протокола между ОАО „Газпром“ и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода „Турецкий поток“ для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие протокола „Газпром“ и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка», — заявили в «Газпроме».
Подписание соответствующих документов позволит перейти к практическим шагам по реализации этого проекта.
Напомним, строящийся газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию.
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В России ответили на обвинения Киева в разработке химоружия
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT назвал провокацией заявление председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз, по словам которой Россия якобы активизировала исследования, «направленные на разработку химического и биологического оружия массового поражения».
«Если политические деятели на Украине позволяют себе обвинять Россию в том, что она якобы изготавливает химическое оружие, прикрываясь разработкой вакцин, то, наверное, ситуация уже совсем запущенная. Люди вообще не боятся, что могут понести ответственность за свои слова… На самом деле украинские политики просто заработают себе очки таким образом, становясь на родине популярными и “смелыми”», — сказал он.
Шерин также добавил, что России следует рассмотреть возможность возбуждать уголовные дела за клевету на международном уровне.
«Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться. Если ничего из этого он не может сделать, то надо возбуждать в отношении него уголовное дело», — подчеркнул депутат.
Ранее Фриз заявила, что «Россия ведёт исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург», выдавая это за попытки разработки вакцин.
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Украина не Россия
Путин привез Макрона, Абэ и Лагард в Царское село к Гергиеву – на гала-концерт фестиваля “Звезды белых ночей”:
Ничего подобного украинской государственности даже в самых смелых мечтах не приснится. Быть в числе ведущих суверенных мировых игроков и одновременно великих культурных держав со всеми отсюда вытекающими? Смешно. Украина – это безнадежная селюковская провинциальная дыра, где высшее руководство при скоплении СМИ открывает фельдшерские пункты. Представить себе украинского президента за таким столом можно только с полотенцем и подносом, стоящего рядышком. Такая уж страна.
Обратите внимание как отчетливо сегодня это видно: идентифицируешь себя украинцем – получаешь умирающий Рагулестан, если русским – блистательную европейскую империю.
P.S.
Представляете, как хохлов от таких фотографий корячит? Человек, у которого они униженно клянчат миллиард долларов, сидит рядом с Путиным в Царском Селе, кушает, выпивает, слушает классическую музыку. И рядом сидят люди, для которых 1 миллиард долларов – не повод для разговора. И всё это, можно сказать, в самом сердце Российской империи. Украинец, надо просто потерпеть, ты чего.
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Киев обвинил Россию в разработке химоружия для «гибридной войны»
Украина утверждает, что Россия активизировала исследования, которые «направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения». С соответствующим заявлением выступила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на заседании в Варшаве.
«Нами был проанализирован вопрос об активизации Россией исследований, которые направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения, что может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран. Я вам предоставлю этот отчет. Возможно, вы сможете использовать его для внесения еще одного пункта в качестве гибридных угроз России для цивилизованных стран», — заявила Фриз.
Она подчеркнула, что химическое и биологическое оружие, которое сейчас якобы разрабатывается в России, может быть использовано в рамках гибридных действий не только против Украины, но и везде, где у России есть свои интересы.
Фриз отметила, что в украинском документе представлен анализ, в частности, о возможном использовании Россией модифицированного вируса оспы.
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Болельщики из ЕС – о впечатлениях
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