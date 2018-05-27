Новости Украины и Новороссии 27 мая 2018

В субботу, 26 мая, российский газовый концерн «Газпром» подписал соглашение с турецким правительством о строительстве сухопутного участка газопровода «Турецкий поток» для дальнейшего транзита газа в страны-члены ЕС в обход Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы «Газпрома».

«Состоялось подписание протокола между ОАО „Газпром“ и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода „Турецкий поток“ для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие протокола „Газпром“ и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка», — заявили в «Газпроме».

Подписание соответствующих документов позволит перейти к практическим шагам по реализации этого проекта.

Напомним, строящийся газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию.

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