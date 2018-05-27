Клим Жуков о Ливонской войне, часть 2
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Хронометраж:
2:35 – Русское войско в период Ливонской войны: структура и управление.
14:56 – Дворянская конница.
31:26 – Казаки.
35:00 – Пехота.
43:04 – Артиллерия.
49:43 – Войска Великого княжества Литовского.
1:06:16 – Войска Польши и Речи Посполитой.
1:17:12 – Ливонский орден.
1:21:56 – Швеция.
Часть первая: https://www.youtube.com/watch?v=Sq8_M…
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com