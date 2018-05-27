Клим Жуков о Ливонской войне, часть 2

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Хронометраж:

2:35 – Русское войско в период Ливонской войны: структура и управление.

14:56 – Дворянская конница.

31:26 – Казаки.

35:00 – Пехота.

43:04 – Артиллерия.

49:43 – Войска Великого княжества Литовского.

1:06:16 – Войска Польши и Речи Посполитой.

1:17:12 – Ливонский орден.

1:21:56 – Швеция.



Часть первая: https://www.youtube.com/watch?v=Sq8_M…



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com