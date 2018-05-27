Античный Челябинск — правда или вымысел? часть 2
10:08. 27 мая 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Следующий «факт», на котором строит свою теорию Илья Богданов, это наличие некой «линии засыпки» или затопления глиняными селевыми массами, которые Илья якобы находит на фотографиях строящихся в 1930-1940 годах зданий. Данные здания, по мнению Ильи, на самом деле не строили с нуля, а восстанавливали и достраивали. Одним из таких ключевых зданий является «Жилой дом облисполкома», с одной стороны замыкающий центральную площадь города — площадь Революции и имеющий адрес пр. Ленина, дом №54. Сейчас он выглядит вот так.
Я не буду подробно останавливаться на истории проектирования и строительства данного здания, поскольку на эту тему есть замечательная подробная статья в группе «АрхиСтраж». Приведу только основные даты. Проектирование здания велось в 1933-1934 годах. Строительство началось осенью 1934 года. В 1937 году были сданы в эксплуатацию два боковых крыла дома по ул. Цвилинга и ул. Кирова, в 1938 году закончен основной корпус на ул. Спартака (ныне пр. Ленина).
Тем, кто не смотрел ролики с Ильёй Богдановым про «античный Челябинск» я кратко напомню выдвигаемую им версию событий. По мнению Ильи, в 1930-1950 годах в центральной части Челябинска часть зданий не строились с нуля, а восстанавливались или реконструировались, поскольку они якобы являются остатками древнего «античного» города, который располагался на месте Челябинска до глобальной катастрофы, одного из «всемирных потопов». Во время этой катастрофы большая часть строений была разрушена, причём практически до основания, но остовы некоторых зданий в центре полностью или частично сохранились и были погребены слоем селя толщиной порядка 9-10 метров. В конце 19-го — начале 20-го веков центр города якобы откопали, освободив сохранившиеся части зданий, а в 1930-1950 годах лучше всего сохранившиеся остовы зданий восстановили или реконструировали, а остальные окончательно снесли и на их месте уже построили новые здания. В том числе, по мнению Ильи, достаточно хорошо сохранилось упомянутое выше центральное здание на пл. Революции. Поэтому, считает Илья, нет фотографий начальных этапов его строительства, а на тех фотографиях строительства этого здания, которые Илья смог найти, мы видим уже практически достроенное здание. Так же на этих фотографиях Илья якобы разглядел след оставленный затопившими центр города селевыми массами, которые трудолюбивые жители Челябинска полностью срыли и вывезли далеко за границу города, которая была в тот момент.
Вот эти фотографии строительства данного дома.
Это вид на главный фасад здания со стороны ул. Спартака (ныне пр. Ленина). Данная фотография датируется 1936 годом.
А это вид на строительство этого здания с обратной стороны. На переднем плане ул. Кирова. Данная фотография датируется 1935 годом, но тут, скорее всего, ошибка в датировке, поскольку боковой корпус по улице Цвилинга (слева) уже практически закончен, в нём вставлена часть окон и уже сделана отделка фасада поверх кирпичной кладки, поскольку между третьим и четвёртым этажом мы видим чёткую линию границы между тёмной однотонной нижней частью и светлой однотонной верхней. То есть, стены этого корпуса снаружи уже оштукатурены и покрашены. Так что, скорее всего, это тоже фотография 1936 года, как и первая.
Если присмотреться, то нижняя часть кирпичной кладки основного корпуса и ближнего к нам крыла, более тёмные, чем верхняя часть. В дополнение к данной фотографии Илья обычно демонстрирует фотографию строительства полукруглого здания по ул. Воровского, дом 2, на которой также можно увидеть более тёмный низ и светлый верх.
Ну а далее следует утверждение, что эти линии находятся на одном уровне, при этом данный уровень ещё и совпадает с вершиной холма, на который поднимается улица Воровского. И это именно тот уровень, на который, по мнению Ильи, центр города был откопан.
Увы, но при внимательном рассмотрении большая часть из утверждений Ильи являются ложными. Уровень линии, которую мы видим на здании по ул. Воровского 2, проходящей между 3 и 4 этажами, соответствует высоте примерно 10-10.5 метров от уровня земли. Я не поленился и сходил в геослужбу, чтобы посмотреть отметки высот в этом районе. Средняя отметка у основания здания 228 метров. Отметка в 238 метров, которая будет соответствовать высоте линии, находится на ул. Воровского чуть выше перекрёстка с ул. Тимирязьева/ул. Сони Кривой, прямо напротив здания «Киномакс-Урал». Но это вовсе не самая высокая точка ул. Воровского, поскольку она продолжает подниматься дальше и в районе перекрёстка с ул. Красной достигает уже отметки в 246 метров, превышая общую высоту рассматриваемого здания. Но и это ещё не самая вершина холма, поскольку рельеф продолжает повышаться дальше к Свердловскому проспекту. При этом у рельефа местности в этом районе не просматривается признаков его серьёзной вертикальной планировки и искусственного изменения рельефа.
Теперь ещё посмотрим на две следующие фотографии, на которых Илья, якобы, увидел «ровную линию», в чём затем успешно убедил многих из своих зрителей. Только в этот раз я специально выделил эти линии.
На виде с пл. Революции видно, что линия на боковом фасаде по ул. Цвилинга не совпадает по высоте с линией на центральном фасаде практически на один этаж.
На виде сзади аналогичная картина. Линия на центральном корпусе (обозначена красным) не совпадает ни с видимой линией между тёмной и светлой областью, которая на крыле по ул. Кирова проходит между 5 и 6 этажами, в то время как проекция красной линии оказывается между 4 и 5 этажами (построено с учётом перспективы фотографии). При этом уровень высоты, который имеет линия на здании по ул. Воровского 2, оказывается ниже ещё на один этаж (показана зелёным цветом). Другими словами, никакой «ровной линии», которая якобы является «следом от затопления» по факту не существует. А то, что мы наблюдаем, не что иное, как разный цвет кирпича, который поступал на стройки Челябинска с нескольких близлежащих кирпичных заводов, которые использовали для производства кирпича глину из разных карьеров. Кроме того, на конечный цвет кирпича влияет также множество других факторов, таких как температура обжига и вид используемого топлива.
Но и это ещё не всё, поскольку имеются старые фотографии города Челябинска, на которых отлично видно, что никаких «античных» зданий на центральной площади Челябинска не было, а потому и откапывать было нечего.
Начнём с двух фотографий, которые сам Илья демонстрирует в своих роликах. На одной изображено строительство дома №110 по ул. Кирова. Эту фотографию Илья обычно демонстрирует в качестве ещё одного подтверждения наличия «следа от потопа».
Если честно, то я лично никакой «линии», которую можно было бы принять за некий «след затопления» на строящемся здании не вижу. Но зато слева я вижу двухэтажное белое здание, где сейчас располагается кинотеатр «Знамя», а прямо перед ним, чуть ниже, отлично видно строительство первого этажа того самого «жилого дома облисполкома», которое, по мнению Ильи Богданова, сохранилось и было откопано. В том, что это именно наше здание, а не какое-то другое, можно легко убедиться, если посмотреть на спутниковый снимок.
Стрелка с цифрой 1 указывает на двухэтажное здание кинотеатра «Знамя», а стрелка с цифрой 2 на угол жилого дома облисполкома, у которого на старой фотографии построено ещё только половина первого этажа. Зелёными линиями я выдел углы этих зданий у основания, чтобы было проще сравнить их взаимное положение с их взаимным положением на первом снимке.
В принципе уже этого достаточно, чтобы закрыть вопрос с «откапыванием античных зданий», но может быть это здание на площади Революции действительно было построено с нуля, а сохранились и были откопаны и восстановлены другие здания, о которых также рассказывает Илья в своих беседах?
Вот ещё одна интересная старя фотография Челябинска, сделанная в 1933 году.
Это панорама ул. Спартака (пр. Ленина) в районе перекрёстка с ул. Цвилинга. На ней очень хорошо видно, что никаких «античных» зданий, о которых рассказывает Илья, ещё нет. В том числе и здания №110 по ул. Кирова, на котором якобы остался «след от затопления».
То, что это именно Челябинск, а не какой-то другой город, следует из того, что мы видим то самое здание кинотеатра «Знамя», которое мы только что рассматривали на предыдущей фотографии.
Мало того, на переднем плане мы видим одно и двухэтажные здания, которые также присутствуют на фотографии со строящимся зданием.
Так что никаких сомнений в том, что это одно и тоже место, быть не может.
Продолжение следует…
Следующий «факт», на котором строит свою теорию Илья Богданов, это наличие некой «линии засыпки» или затопления глиняными селевыми массами, которые Илья якобы находит на фотографиях строящихся в 1930-1940 годах зданий. Данные здания, по мнению Ильи, на самом деле не строили с нуля, а восстанавливали и достраивали. Одним из таких ключевых зданий является «Жилой дом облисполкома», с одной стороны замыкающий центральную площадь города — площадь Революции и имеющий адрес пр. Ленина, дом №54. Сейчас он выглядит вот так.
Я не буду подробно останавливаться на истории проектирования и строительства данного здания, поскольку на эту тему есть замечательная подробная статья в группе «АрхиСтраж». Приведу только основные даты. Проектирование здания велось в 1933-1934 годах. Строительство началось осенью 1934 года. В 1937 году были сданы в эксплуатацию два боковых крыла дома по ул. Цвилинга и ул. Кирова, в 1938 году закончен основной корпус на ул. Спартака (ныне пр. Ленина).
Тем, кто не смотрел ролики с Ильёй Богдановым про «античный Челябинск» я кратко напомню выдвигаемую им версию событий. По мнению Ильи, в 1930-1950 годах в центральной части Челябинска часть зданий не строились с нуля, а восстанавливались или реконструировались, поскольку они якобы являются остатками древнего «античного» города, который располагался на месте Челябинска до глобальной катастрофы, одного из «всемирных потопов». Во время этой катастрофы большая часть строений была разрушена, причём практически до основания, но остовы некоторых зданий в центре полностью или частично сохранились и были погребены слоем селя толщиной порядка 9-10 метров. В конце 19-го — начале 20-го веков центр города якобы откопали, освободив сохранившиеся части зданий, а в 1930-1950 годах лучше всего сохранившиеся остовы зданий восстановили или реконструировали, а остальные окончательно снесли и на их месте уже построили новые здания. В том числе, по мнению Ильи, достаточно хорошо сохранилось упомянутое выше центральное здание на пл. Революции. Поэтому, считает Илья, нет фотографий начальных этапов его строительства, а на тех фотографиях строительства этого здания, которые Илья смог найти, мы видим уже практически достроенное здание. Так же на этих фотографиях Илья якобы разглядел след оставленный затопившими центр города селевыми массами, которые трудолюбивые жители Челябинска полностью срыли и вывезли далеко за границу города, которая была в тот момент.
Вот эти фотографии строительства данного дома.
Это вид на главный фасад здания со стороны ул. Спартака (ныне пр. Ленина). Данная фотография датируется 1936 годом.
А это вид на строительство этого здания с обратной стороны. На переднем плане ул. Кирова. Данная фотография датируется 1935 годом, но тут, скорее всего, ошибка в датировке, поскольку боковой корпус по улице Цвилинга (слева) уже практически закончен, в нём вставлена часть окон и уже сделана отделка фасада поверх кирпичной кладки, поскольку между третьим и четвёртым этажом мы видим чёткую линию границы между тёмной однотонной нижней частью и светлой однотонной верхней. То есть, стены этого корпуса снаружи уже оштукатурены и покрашены. Так что, скорее всего, это тоже фотография 1936 года, как и первая.
Если присмотреться, то нижняя часть кирпичной кладки основного корпуса и ближнего к нам крыла, более тёмные, чем верхняя часть. В дополнение к данной фотографии Илья обычно демонстрирует фотографию строительства полукруглого здания по ул. Воровского, дом 2, на которой также можно увидеть более тёмный низ и светлый верх.
Ну а далее следует утверждение, что эти линии находятся на одном уровне, при этом данный уровень ещё и совпадает с вершиной холма, на который поднимается улица Воровского. И это именно тот уровень, на который, по мнению Ильи, центр города был откопан.
Увы, но при внимательном рассмотрении большая часть из утверждений Ильи являются ложными. Уровень линии, которую мы видим на здании по ул. Воровского 2, проходящей между 3 и 4 этажами, соответствует высоте примерно 10-10.5 метров от уровня земли. Я не поленился и сходил в геослужбу, чтобы посмотреть отметки высот в этом районе. Средняя отметка у основания здания 228 метров. Отметка в 238 метров, которая будет соответствовать высоте линии, находится на ул. Воровского чуть выше перекрёстка с ул. Тимирязьева/ул. Сони Кривой, прямо напротив здания «Киномакс-Урал». Но это вовсе не самая высокая точка ул. Воровского, поскольку она продолжает подниматься дальше и в районе перекрёстка с ул. Красной достигает уже отметки в 246 метров, превышая общую высоту рассматриваемого здания. Но и это ещё не самая вершина холма, поскольку рельеф продолжает повышаться дальше к Свердловскому проспекту. При этом у рельефа местности в этом районе не просматривается признаков его серьёзной вертикальной планировки и искусственного изменения рельефа.
Теперь ещё посмотрим на две следующие фотографии, на которых Илья, якобы, увидел «ровную линию», в чём затем успешно убедил многих из своих зрителей. Только в этот раз я специально выделил эти линии.
На виде с пл. Революции видно, что линия на боковом фасаде по ул. Цвилинга не совпадает по высоте с линией на центральном фасаде практически на один этаж.
На виде сзади аналогичная картина. Линия на центральном корпусе (обозначена красным) не совпадает ни с видимой линией между тёмной и светлой областью, которая на крыле по ул. Кирова проходит между 5 и 6 этажами, в то время как проекция красной линии оказывается между 4 и 5 этажами (построено с учётом перспективы фотографии). При этом уровень высоты, который имеет линия на здании по ул. Воровского 2, оказывается ниже ещё на один этаж (показана зелёным цветом). Другими словами, никакой «ровной линии», которая якобы является «следом от затопления» по факту не существует. А то, что мы наблюдаем, не что иное, как разный цвет кирпича, который поступал на стройки Челябинска с нескольких близлежащих кирпичных заводов, которые использовали для производства кирпича глину из разных карьеров. Кроме того, на конечный цвет кирпича влияет также множество других факторов, таких как температура обжига и вид используемого топлива.
Но и это ещё не всё, поскольку имеются старые фотографии города Челябинска, на которых отлично видно, что никаких «античных» зданий на центральной площади Челябинска не было, а потому и откапывать было нечего.
Начнём с двух фотографий, которые сам Илья демонстрирует в своих роликах. На одной изображено строительство дома №110 по ул. Кирова. Эту фотографию Илья обычно демонстрирует в качестве ещё одного подтверждения наличия «следа от потопа».
Если честно, то я лично никакой «линии», которую можно было бы принять за некий «след затопления» на строящемся здании не вижу. Но зато слева я вижу двухэтажное белое здание, где сейчас располагается кинотеатр «Знамя», а прямо перед ним, чуть ниже, отлично видно строительство первого этажа того самого «жилого дома облисполкома», которое, по мнению Ильи Богданова, сохранилось и было откопано. В том, что это именно наше здание, а не какое-то другое, можно легко убедиться, если посмотреть на спутниковый снимок.
Стрелка с цифрой 1 указывает на двухэтажное здание кинотеатра «Знамя», а стрелка с цифрой 2 на угол жилого дома облисполкома, у которого на старой фотографии построено ещё только половина первого этажа. Зелёными линиями я выдел углы этих зданий у основания, чтобы было проще сравнить их взаимное положение с их взаимным положением на первом снимке.
В принципе уже этого достаточно, чтобы закрыть вопрос с «откапыванием античных зданий», но может быть это здание на площади Революции действительно было построено с нуля, а сохранились и были откопаны и восстановлены другие здания, о которых также рассказывает Илья в своих беседах?
Вот ещё одна интересная старя фотография Челябинска, сделанная в 1933 году.
Это панорама ул. Спартака (пр. Ленина) в районе перекрёстка с ул. Цвилинга. На ней очень хорошо видно, что никаких «античных» зданий, о которых рассказывает Илья, ещё нет. В том числе и здания №110 по ул. Кирова, на котором якобы остался «след от затопления».
То, что это именно Челябинск, а не какой-то другой город, следует из того, что мы видим то самое здание кинотеатра «Знамя», которое мы только что рассматривали на предыдущей фотографии.
Мало того, на переднем плане мы видим одно и двухэтажные здания, которые также присутствуют на фотографии со строящимся зданием.
Так что никаких сомнений в том, что это одно и тоже место, быть не может.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com