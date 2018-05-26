Великая Депрессия

Во время Первой Мировой Ротшильды кредитовали Германию, британская ветвь семейства – Англию, а французская – Францию. В США Джи Пи Морган занимался военными поставками для французов и англичан. Через 6 месяцев после начала войны дела пошли настолько хорошо, что Морган стал крупнейшим мотом на Земле – его оборонные закупки достигли $10 млн. в день! Офис Моргана находился в Вашингтоне по адресу Уолл Стрит 23. Здесь его постоянно осаждали брокеры и торговые агенты, желавшие продать. Дошло до того, что банк был вынужден выставить охрану у каждой двери штаб-квартиры и у домов всех партнеров по бизнесу.

Наилучшим свидетельством тому в то время была Англия. За 190 лет, прошедшие между моментом учреждения Банка Англии и поражением Наполеона, она пребывала в состоянии войны 56 лет! А большую часть остального времени находилась в состоянии подготовки к войне.

После того как финансовая власть оказалась в значительной степени централизованной, возникли предпосылки для действительно большой войны. И конечно, для центральных банков политическая подоплека военных действий значила не в пример меньше, нежели возможность получения дохода. Поскольку ничто не создает столько долгов как война.



Многие из нью-йоркских банкиров также хорошо заработали на войне. Иронично, что ответственным за оборонную отрасль президент назначил именно Бернарда Баруха. Как пишет историк Джеймс Перлок, Барух и Рокфеллеры заработали на войне порядка $200 млн.



Но прибыль была не единственной целью войны. Побудительным мотивом была также месть – менялы не могли простить русским царям поддержку Линкольна во время Гражданской войны между Севером и Югом. Кроме того, Россия оставалась последней крупной европейской державой, не поддавшейся на уловку учреждения частного центрального банка.

Через года после начала Первой мировой русская революция сбросила с трона царя и насадила либерализм. Джейкоб Шифф, глава финансового треста Kuhn Lobben Company, на смертном одре признался, что потратил $20 млн. на финансирование низвержения царя.



Деньги на поддержку русской революции поступали также и из Англии. Почему богатейшие люди мира поддерживали коммунизм? Систему, открыто призывающую к уничтожению капитализма, сделавшего их богачами?

Исследователь Гарри Аллан объясняет это так:

- «Если сознавать, что социализм есть не метод разделения богатства на всех, а реальный способ консолидации и управления ресурсами, то кажущийся парадокс поддержки социализма сверхбогатыми людьми перестает быть таковым. Тогда такая помощь становится логичным и даже совершенным орудием жаждущих максимальной власти маньяков».

- «Коммунизм или, точнее, социализм, это движение не обездоленных масс, а экономической элиты».

Историк Клеон Скаузен в своей вышедшей в 1970 году книге «Исконный капиталист» высказался следующим образом:

«Какая бы то ни было власть порождает жажду еще большей власти… Было почти неизбежно, что сверхбогатые однажды возжелают контролировать не только свои богатства, но и богатства всего мира.

Наилучшим способом достижения этой цели было удовлетворение амбиций властолюбивых политических заговорщиков, настроенных на свержение всех существующих правительств и установление всеобщей мировой диктатуры».

Однако революционеры выбились из-под контроля и попытались перехватить власть у богачей. Например, Мао Цзе Дун с 1938 года руководствовался девизом, что политическая власть исходит из дула винтовки. Денежные мешки с Уолл Стрита открыли коммунистам доступ к финансированию при рискованном исходе.



За это «вершители судеб» пытались контролировать революционные движения и предоставляли им огромные кредиты при условии повиновения, либо сокращали финансовые вливания или даже начинали кредитовать их оппозицию, если революционеры выбивались из-под контроля.

Ленин также начал однажды понимать, что будучи абсолютным диктатором страны, финансовыми рычагами он не владеет. Их незримо контролировал кто-то другой. «Государство функционирует не так, как нам бы хотелось. Этот локомотив нас не слушается. Кажется, его приводит в движение человек, но он не едет в нужном направлении. Он движется туда, куда его толкает неведомая сила» (Владимир Ленин).

Кто же стоял за этой силой? Член Палаты представителей Луи Макфедден, бывший председателем Комитета по банкам и валюте с 1920-х годов и до Великой Депрессии, объяснял это так:

«На исторический путь России роковую роль оказали действия международных банкиров… С помощью Правления Федерального Резерва… через Chase Bank советское правительство получило средства Казначейства США.

Англия также получала наши деньги через отделения Федерального Резерва, а затем перепродавала их советскому правительству под высокий процент…

Историческая стройка – ДнепроГЭС – финансировалась на деньги, незаконно взятые у Казначейства США коррумпированными и бесчестными банкирами Федерального Резерва»

Иначе говоря, Федеральный Резерв и Банк Англии по поручению контролирующих их международных банкиров создали монстра, который в течение 70 лет подпитывал беспрецедентный коммунистический режим, военную напряженность, и самое важное, собственную задолженность.

Если вы думаете, что у менял был шанс удержать ситуацию под контролем и они его потеряли, вы ошибаетесь. В 1992 году газета The Washington Times писала о том, что президент России Борис Ельцин был весьма опечален тем, что вся поступающая в его страну иностранная помощь попадает «обратно в сундуки западных банков на обслуживание долга».

Никто, будучи в здравом уме, не станет утверждать, что такая большая война, как Первая Мировая, имела единственную причину. Война очень сложный механизм и вызывается целой совокупностью факторов.



Но, с другой стороны, было бы столь же глупо игнорировать одну из её основных причин – т.е. тех, кому война выгодна. Роль менял в истории это не теория страшных заговоров.



У этих людей есть побудительные причины, такие как краткосрочная жажда наживы и долгосрочные политические планы учреждения пролетарских правительств. С тем чтобы потом поддерживать их финансами и контролировать их политиков, во что бы в конечном итоге они не превратились. Далее мы увидим, что же уготовано менялами для всего мира.

24. Великая Депрессия

Вскоре после Первой мировой войны начал проясняться политический курс менял. Поскольку теперь они контролировали экономики отдельных стран, следующим шагом закономерно должна была стать окончательная форма консолидации – всемирное правительство.

Предложение о создании нового всемирного правительства стало основным вопросом повестки дня Конференции о мире, созванной в Париже после окончания Первой мировой войны.



Оно получило название Лига Наций. Однако к неудовольствию Пола Уорберга и Бернарда Баруха, приехавших на конференцию в качестве сопровождающих президента Уилсона лиц, мир еще был не готов поступиться национальными границами. Национализм до сих пор оставался серьезным фактором, препятствующим глобализации.

Например, лорд Керзон, британский международный секретарь, назвал Лигу Наций не иначе как «славной шуткой». При всем том поддержка новой организации находилась в курсе внешней политики правительства Великобритании. К унижению президента Уилсона, Конгресс США также не ратифицировал вступление США в Лигу Наций. Несмотря на то, что в Лигу Наций вступило множество государств, без денежной подпитки американского Казначейства эта организация была обречена.

После мировой войны американская общественность начала уставать от интернационалистских амбиций демократа Вудро Уилсона. Поэтому на выборах 1920 года сокрушительную победу одержал республиканец Уоррен Хардинг, набрав более 60% голосов. Хардинг был яростным противником как большевизма так и Лиги Наций. Его избрание открыло 20-летнюю эру правления республиканцев в Белом Доме, известную под именем «бурлящие двадцатые».

Вопреки тому, что Первая Мировая принесла Америке задолженность, в 10 раз превышающую долг, достигнутый во время Гражданской войны, американская экономика находилась на подъеме. Во время войны в страну широким потоком полилось иностранное золото. И эта тенденция сохранилась и позже.



В начале 20-х годов управляющий Federal Reserve Bank of New York Бенджамин Стронг часто встречался со скрытным и экцентричным управляющим Банка Англии Монтэгю Норманом. Норман стремился возвратить Англии золото, переданное США во время войны.



И таким образом вернуть Банку Англии его прежнее доминирующее положение в международных финансовом мире. Кроме того, имея большой золотой запас, американская экономика могла снова вырваться из-под контроля, как это уже было после Гражданской войны.

В течение последующих 8 лет при администрациях Хардинга и Кулиджа созданный во время войны огромный долг федерального правительства был снижен на 38% до суммы $16 млрд. Рекордноее в истории США сокращение задолженности! Во время выборов 1920 года Хардинг и Кулидж выступали единым фронтом против Джеймса Кокса, губернатора штата Огайо и малоизвестного в то время Франклина Рузвельта, прежде уже занимавшего пост помощника президента Уилсона по военно-морскому флоту.

После своей инаугурации Хардинг предпринял меры для того, чтобы официально похоронить Лигу Наций. Затем он поспешил понизить налоги за счет беспрецедентного повышения тарифов.



Казалось бы, начала воплощаться политика, о которой мечтали отцы-основатели США. На второй год своего правления Хардинг предпринял поездку поездом на запад страны и внезапно скончался. Хотя никакого вскрытия не производилось, в качестве установленной причины смерти были признаны пневмония или пищевое отравление.

Когда бразды правления взял в свои руки президент Кулидж, он продолжил внутреннюю политику Хардинга, направленную на высокие импортные тарифы при сокращении подоходных налогов. В результате экономика стала расти такими темпами, что чистый национальный доход продолжал увеличиваться. И это с точки зрения определенных кругов было абсолютно недопустимо.



Поэтому, как и прежде, менялы решили, что настало время устроить американской экономике кризис. Федеральный Резерв начал накачивать страну деньгами. Денежная масса была увеличена на 62%. Денег стало в достатке. Поэтому этот период прозвали «бурлящие двадцатые».

Перед своей смертью в 1910 году бывший президент Теодор Рузвельт предупреждал американцев о том, что происходит. Как писала 27 марта 1922 года газета New York Times, Рузвельт сказал:

«Международные банкиры и лица, лоббирующие интересы Рокфеллеров и треста Standard Oil контролируют большинство газет для того, чтобы призвать к повиновению или заставить покинуть госслужбу тех людей, которые отказываются слушаться могущественной коррумпированной клики, являющейся нашим невидимым правительством».

Всего за день до этой публикации мэр Нью-Йорка Джон Хайлэн цитировал слова Рузвельта и обличал тех, кто, по его мнению, захватывает управление Америкой, политическим процессом страны и прессой:

- «Предупреждение Теодора Рузвельта сейчас кажется крайне своевременным, поскольку действительным бичом нашего республиканского строя является невидимое правительство, которое, как гигантский осьминог, простирает свои скользкие щупальца на города, государство и всю страну… Оно захватывает своими мощными присосками наши исполнительные и законодательные органы, школы, суды, газеты и любой государственный орган, созданный для защиты общественного блага…»

- «Дабы избежать беспочвенных обобщений, достаточно сказать, что во главе этого спрута находятся мощные банковские дома, обычно упоминаемые как международные банкиры. Жалкая горстка международных банкиров практически вертит правительством США во имя собственных эгоистических интересов».

- «Они фактически контролируют обе политических партии, пишут для них платформы, используют политических лидеров, руководителей частных организаций и прибегают к всевозможным способам, чтобы на высокие государственные посты назначались лишь те кандидаты, которые подчинятся диктату коррумпированного большого бизнеса…»

- «Эти международные банкиры и лица, преследующие интересы Рокфеллеров и Standard Oil, контролируют большую часть газет и журналов в нашей стране» (New York Times, 26 марта 1922 года).

Так почему люди не прислушались к столь серьезным предупреждениям и в Конгрессе того времени не воспротивились «Закону о Федеральном Резерве» 1913 года? Потому что, как вы помните, это были 20-ые годы. Стабильное расширение банковского кредитования способствовало росту рынка.



Т.е., как это происходит и сегодня, во времена процветания никто не хочет задумываться об экономических проблемах. Однако существовала и обратная сторона этого процветания. Расширение и укрепление предприятий происходило исключительно на кредитные средства. На раздувающемся фондовом рынке буйным цветом расцвели спекуляции.



И хотя все пока выглядело в «розовом цвете», это был дворец, выстроенный из песка.

Как только условия «созрели», в апреле 1929 года крестный отец Федерального Резерва Пол Уорберг разослал своим друзьям секретный циркуляр с предупреждением о грядущем кризисе и депрессии по всей стране. В августе 1929 года Федеральный Резерв начал сокращать объем денег в обращении.

Поэтому не является совпадением, что биографии всех воротил Уолл Стрита того времени – Джона Рокфеллера, Джи Пи Моргана, Джозефа Кеннеди, Бернарда Баруха и иже с ними, содержат упоминание о том, что они успели закрыть свои позиции по сделкам с ценными бумагами до обвала рынка и вложили все активы и наличные денежные средства в золото.

24 октября 1929 года крупные нью-йоркские банкиры начали выдавать брокерам кредиты только до востребования с условием погашения в 24 часа. Это значило, что и фондовым брокерам и их клиентам приходилось «сливать» свои акции на рынке по любой цене, чтобы вернуть кредиты. В результате рынок рухнул. Этот день вошел в американскую историю как «Черный четверг».

По сведениям Джона Кеннета Гейлбрейта, исследователя времен Великой Депрессии, в самый разгар безудержных продаж на рынке Бернард Барух привел на галерею для посетителей Нью-Йоркской Фондовой Биржи Уинстона Черчилля. Целью данного шага было показать Черчиллю биржевую панику и похвастаться своей властью над разыгрывавшимися в торговом зале дикими событиями.

В то же время конгрессмен Луис Макфедден знал, кто является их виновником. Он обвинил в организации кризиса Федеральный Резерв и международных банкиров:

«Это не случайность, а тщательно спланированное событие… Международные банкиры стремились создать обстановку такого отчаяния, чтобы стать повелителями всех нас».

Но Макфедден зашел в своих действиях гораздо дальше. Он открыто обвинил менял в организации кризиса для того, чтобы украсть принадлежащее Америке золото. В феврале 1931 года, в разгар депрессии, он заявил:

«Думаю, никто не станет спорить о том, что государственные деятели и финансисты Европы готовы пойти на все, чтобы скорее вернуть золото, переданное Америке во время Первой Мировой войны».

Кёртис Дэлл, брокер из конторы Lehman Brothers, присутствовал на торговой площадке Нью-Йоркской Фондовой Биржи в момент крушения рынка.



В своей выпущенной в 1970 году книге «Мой отчим IDR» (примечание редактора – IDR – международная депозитарная расписка, позволяет торговать на американском рынке иностранными акциями) он пишет, что кризис был спровоцирован спланированным резким сокращением предложения средств на нью-йоркском денежном рынке:

«В действительности это было продуманный грабеж американской общественности мировыми денежными тузами, вызванный внезапной нехваткой кредитных средств на нью-йоркском денежном рынке».

В течение считанных недель рынок потерял $3 миллиарда долларов. За год рынок сократился на $40 млрд. долларов. Но пропали ли эти деньги на самом деле? Или они сосредоточились в руках отдельной группы лиц? Для примера можно сказать, что состояние Джозефа Кеннеди выросло с $4 млн. в 1929 г. до $100 млн. в 1935 г.

Любопытно, что в это время предпринял Федеральный Резерв – вместо того, чтобы спасать экономику, быстро понизив учетную ставку, он продолжал упрямо сокращать денежную массу, еще более усугубляя депрессию. Вследствие чего между 1929 г. и 1933 г. объем денег в обращении сократился на 33%.

Хотя большинство американцев никогда не слышали о том, что Великую Депрессию вызвал Федеральный Резерв, это хорошо известно в среде крупных экономистов. Например, Элифрон Фридман, лауреат Нобелевской премии из Стэнфордского университета, сказал в интервью Национальному общественному радио в январе 1996 года буквально следующее:

«Федеральный Резерв определенно вызвал Великую Депрессию, сократив объем денег в обращении с 1929 г. по 1933 г. на 1/3».

Однако деньги, утраченные во время депрессии большинством американцев, не просто потерялись. Они перетекли в руки тех, кто заранее знал о биржевом крахе и вложил свои деньги в золото перед самой депрессией. Золото всегда было самым надежным способом сбережения средств.

При всем том американские деньги уходили и за рубеж. Невероятно, что в то время, когда президент Гувер героически пытался спасти банки и жизненно важные предприятия, когда миллионы американцев по мере углубления депрессии все более голодали, миллионы американских долларов были потрачены на восстановление Германии, пострадавшей во время Первой мировой войны.

За 8 лет до оккупации Гитлером Польши член Палаты представителей Луи Макфедден, предупреждал Конгресс о том, что налогоплательщики платят за укрепление Гитлера у власти:

- «После Первой Мировой войны Германию захватили немецкие международные банкиры. Они довели ее до бедственного состояния, они владеют ей, кормят, поят и доят ее. Они скупили ее промышленность, владеют закладными на землю, контролируют производство и все коммунальные службы».

- «Немецкие международные банкиры субсидируют современное германское правительство. Они помогли Адольфу Гитлеру получить долларовый кредит, все до цента которого было потрачено на то, чтобы компания по продвижению Гитлера к власти создала угрозу правительству Брюнинга».

- «И поскольку Брюнинг отказывается работать по указке немецких международных банкиров, создаются условия для прихода к власти Гитлера, чтобы полностью подчинить себе немецкий народ…»

- «С помощью Совета директоров Федерального Резерва… в Германию было накачано… более $10 млрд. американских денег. Вы все слышали о том, какие большие проекты реализуются сейчас в Германии… современнейшие здания и огромные планетарии, спортивные залы и плавательные бассейны, великолепные государственные автотрассы и передовые фабрики и заводы. Все это делается на наши деньги, переданные Германии по решению Совета директоров Федерального Резерва».

- «Управляющие Федерального Резерва накачали в Германию столько миллиардов долларов, что стесняются назвать общую сумму».

В последний год своего президентства Гувер отчаянно пытался реализовать план по оздоровлению банковской системы. Однако план не удался, потому как для принятия решения в Конгрессе было необходимо заручиться поддержкой демократического большинства.

В результате президентских выборов 1932 года хозяином Белого Дома стал Франклин Делано Рузвельт. Как только он занял свой пост, были срочно предприняты чрезвычайные меры по выводу банковской системы из кризиса.



Однако они привели ни к чему иному, как усилению контроля Федерального Резерва над денежным обращением.



Только после этого Федеральный Резерв начал «развязывать кошелек» и подпитывать голодающий американский народ новыми деньгами.







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Из книги Дм. Карасёва „Банки-убийцы”.

