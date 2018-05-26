Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2018

Можно ли завалить стену из снайперской винтовки? Сколько выстрелов необходимо сделать?

Проект WarGonzo испытал новинку донбасского ВПК — винтовку «Сепаратист», для которой используются боеприпасы калибра 23мм.

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