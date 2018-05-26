Сводки от ополчения Новороссии 26 мая 2018
07:48. 26 мая 2018 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 02:13 «Сепаратист»: В ДНР испытали крупнокалиберную снайперскую винтовку (ВИДЕО).
- 00:06 Ситуация с Петровским.
- Вчера 21:41 «Нам постоянно внушали, что мы защищаем»: военнослужащие ВСУ рассказали правду о состоянии дел в ВСУ.
«Сепаратист»: В ДНР испытали крупнокалиберную снайперскую винтовку (ВИДЕО)
Можно ли завалить стену из снайперской винтовки? Сколько выстрелов необходимо сделать?
Проект WarGonzo испытал новинку донбасского ВПК — винтовку «Сепаратист», для которой используются боеприпасы калибра 23мм.
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Ситуация с Петровским
В продолжение темы с продвижение ВСУ в районе н.п. Петровское https://colonelcassad.livejournal.com/4194351.html.
Сегодня позиции армии ДНР и сам поселок подвергались артиллерийскому и минометному обстрелу.
Ближе к вечеру появилось паническое заявление Пушилина https://novorosinform.org/723142, что ВСУ фактически заняли Петровское и тем самым "нарушили минские соглашения" и "режим прекращения огня в примерной зоне перемирия" (последний маразматический бред я пожалуй комментировать не будут). В соц.сетях даже появились сообщения, что ВСУ уже зашли в поселок и начали фильтрацию, попутно закрепляясь в нем, но официальных подтверждений ни с той, ни с другой стороны пока нет.
Ситуация до сегодняшнего дня выглядела примерно так. ВСУ постепенно продвигали передовые позиции 93-й омбр ближе к Петровскому, попутно усиливая огневое воздействие на позиции ДНР.
Если информация о потере Петровского подтвердится, то это крайне тревожный сигнал для ДНР. Опираясь на Петровское, ВСУ в перспективе могут рассчитывать на полное занятие района Викторовки, но что более существенно, создавать угрозу Стыле и трассе Старобешево-Докучаевск, усиливая охват города, который и так находится в крайне тревожном положении.
Если посмотреть в целом, то в случае удара по Еленовке с ее занятием и удара на Стылу через Викторовку и Петровское, Докучаевск фактически оказывается в оперативном окружении, сохраняя возможность снабжения лишь по пересеченной местности и дороге через Коммунаровку.
Для ВСУ сценарий локальной наступательной операции может представлять собой удары по сходящимся направлениям через Еленовку и Петровское на Коммунаровку, чтобы замкнуть кольцо окружения и отражая контрудары механизированных резервов 1-го АК, попытаться в короткие сроки штурмануть Докучаевск.
Волкер кстати открыто одобрил наступление ВСУ в "серых зонах", тем самым политически легитимизируя сценарий военного обострения и на корню пресекая все попытки России заморозить ситуацию на Донбассе на ближайшие 1-2 месяца. Можно ожидать интенсификации обстрелов прифронтовых населенных пунктов и более активных действий в серых зонах. При встрече противодействия, наступление будет останавливаться, но вместе с тем будет начинаться новое на другом участке. Это позволит при относительно небольших потерях поддерживать достаточно высокий уровень интенсивности позиционной войны, что и требуется заказчикам. Попытки просто отсидеться и действовать сугубо реактивно, скорее всего приведут к ухудшению ситуаций в "серых зонах" для ДНР.
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«Нам постоянно внушали, что мы защищаем»: военнослужащие ВСУ рассказали правду о состоянии дел в ВСУ
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