Почему в России не прекращается Гражданская война?
15:57. 26 мая 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Евгений Спицын и Александр Пыжиков о столетии начала Гражданской войны в России
Какие мифы существуют об этом трагическом событии нашей истории. В чём были глубинные причины раскола народа на красных и белых. Какое влияние оказали внешние агенты. Как Гражданская война проецируется на сегодняшний день, чем она была для русской истории.
===========================================================================
Рекомендуем:
Книги Спицына Евгения Юрьевича
Книги Пыжикова Александра Владимировича
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai