Почему в России не прекращается Гражданская война?

Концептуал СМИ Евгений Спицын и Александр Пыжиков о столетии начала Гражданской войны в России

Какие мифы существуют об этом трагическом событии нашей истории. В чём были глубинные причины раскола народа на красных и белых. Какое влияние оказали внешние агенты. Как Гражданская война проецируется на сегодняшний день, чем она была для русской истории.

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