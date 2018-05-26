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Почему в России не прекращается Гражданская война?

15:57. 26 мая 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Евгений Спицын и Александр Пыжиков о столетии начала Гражданской войны в России

Какие мифы существуют об этом трагическом событии нашей истории. В чём были глубинные причины раскола народа на красных и белых. Какое влияние оказали внешние агенты. Как Гражданская война проецируется на сегодняшний день, чем она была для русской истории.

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Книги Спицына Евгения Юрьевича

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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