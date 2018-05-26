Новости Украины и Новороссии 26 мая 2018

США призвали страны ЕС помешать реализации «Северного потока-2», поддержав украинский транзит. В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказал мнение о том, что на самом деле стоит за этими призывами.

США призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», заявил поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб.

«США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности.

Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать „Северному потоку-2“ и поддержать будущее украинского газового транзита», — сказал Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе.

Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» является чисто коммерческим, попытки его заблокировать носят политический характер.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода «Северный поток-2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что американцы традиционно выступают против проектов, которые касаются подачи газа в Европу из России.

«Они выступали против „Южного потока“, в конечном счете заставив Болгарию от него отказаться. И болгары теперь будут нести колоссальные потери из-за отсутствия транзита. Это же они теперь говорят по „Турецкому потоку“ и всячески пытаются поставить подножку „Северному потоку-2“.

Причем, хочу заметить, что за все время поставок газа в европейские страны мы никогда не использовали газ в качестве политического давления. Более того, даже в самые яростные годы холодной войны Россия всегда полностью выполняла свои обязательства и по поставке газа, и по поставке нефти, тем самым подтверждая надежность партнерских отношений.

Все эти инсинуации американских специалистов направлены на одно: постараться сделать так, чтобы не было у нас „Северного потока-2“, тогда, может быть, Европа захочет взять американский СПГ. Но он никогда не будет дешевле нашего трубного газа, и европейцы должны это понимать», — сказал Геннадий Шмаль.

Что касается транзита газа через Украину, то Россия от него и не отказывается, отметил эксперт.

«Примерно на 15–20 млрд кубометров нам надо будет в любом случае использовать транзит через Украину, чтобы обеспечить подачу газа в европейские страны. Но многое будет зависеть и от украинской стороны.

Если они будут обеспечивать беспрепятственный транзит, то это один вопрос, а если будет газовая война, как в 2009 году, то тогда нет смысла иметь такой транзит. Потому что это головная боль — когда Украина не пропускала газ, отбирала и так далее, а в это время на Балканах из-за морозов закрывались детские сады. П

оэтому, чтобы четко обеспечить транзит через Украину, нужен новый транзитный договор и нужны гарантии от Украины о том, что она себя будет вести так, как положено в цивилизованном обществе», — заключил Геннадий Шмаль.

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