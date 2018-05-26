Новости Украины и Новороссии 26 мая 2018
- 02:00 На канале Порошенко – о его избирателях.
- 01:30 От чего будет зависеть транзит газа через Украину.
- Вчера 22:37 В Донецке почтили память жертв авианалетов 26 мая 2014 года.
- Вчера 22:16 Зрада: В Киеве «осквернили» «Иконы Революции» (ВИДЕО).
- Вчера 22:09 Арестованный главред РИА Новости Украина ответил на обвинения в пропаганде.
- Вчера 21:25 Про блокировку Webmoney на Украине.
- Вчера 21:25 ДНР: Украина умышленно обостряет ситуацию перед началом ЧМ-2018.
- Вчера 20:59 Глава Нацкомиссии: Цены на газ для украинцев вырастут на 70%,.
На канале Порошенко – о его избирателях
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От чего будет зависеть транзит газа через Украину
США призвали страны ЕС помешать реализации «Северного потока-2», поддержав украинский транзит. В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказал мнение о том, что на самом деле стоит за этими призывами.
США призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2», заявил поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб.
«США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности.
Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать „Северному потоку-2“ и поддержать будущее украинского газового транзита», — сказал Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе.
Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» является чисто коммерческим, попытки его заблокировать носят политический характер.
Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода «Северный поток-2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.
В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что американцы традиционно выступают против проектов, которые касаются подачи газа в Европу из России.
«Они выступали против „Южного потока“, в конечном счете заставив Болгарию от него отказаться. И болгары теперь будут нести колоссальные потери из-за отсутствия транзита. Это же они теперь говорят по „Турецкому потоку“ и всячески пытаются поставить подножку „Северному потоку-2“.
Причем, хочу заметить, что за все время поставок газа в европейские страны мы никогда не использовали газ в качестве политического давления. Более того, даже в самые яростные годы холодной войны Россия всегда полностью выполняла свои обязательства и по поставке газа, и по поставке нефти, тем самым подтверждая надежность партнерских отношений.
Все эти инсинуации американских специалистов направлены на одно: постараться сделать так, чтобы не было у нас „Северного потока-2“, тогда, может быть, Европа захочет взять американский СПГ. Но он никогда не будет дешевле нашего трубного газа, и европейцы должны это понимать», — сказал Геннадий Шмаль.
Что касается транзита газа через Украину, то Россия от него и не отказывается, отметил эксперт.
«Примерно на 15–20 млрд кубометров нам надо будет в любом случае использовать транзит через Украину, чтобы обеспечить подачу газа в европейские страны. Но многое будет зависеть и от украинской стороны.
Если они будут обеспечивать беспрепятственный транзит, то это один вопрос, а если будет газовая война, как в 2009 году, то тогда нет смысла иметь такой транзит. Потому что это головная боль — когда Украина не пропускала газ, отбирала и так далее, а в это время на Балканах из-за морозов закрывались детские сады. П
оэтому, чтобы четко обеспечить транзит через Украину, нужен новый транзитный договор и нужны гарантии от Украины о том, что она себя будет вести так, как положено в цивилизованном обществе», — заключил Геннадий Шмаль.
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В Донецке почтили память жертв авианалетов 26 мая 2014 года
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Зрада: В Киеве «осквернили» «Иконы Революции» (ВИДЕО)
Неизвестные написали слово FAKE (подделка, ненастоящий) на знаменитых граффити «Иконы Революции», которые создали во время Евромайдана.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение», — отмечают в полиции.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции, решается вопрос о квалификации правонарушения.
В то же время автор граффити, художник по прозвищу Sociopath сообщил, что неизвестные прислали ему видео, на котором видно, как парень в черной одежде наносит красной краской слово FAKE на каждый из рисунков.
«Кто-то решил таким образом напомнить министру Нищуку о том, что за свои слова нужно отвечать. Я, господин министр, тоже напомню Вам нашу вторую встречу, когда Вы сказали, что репутация для Вас важна. Но сейчас она выглядит как стена на Груши — фейковой, как и вся политика Вашей власти», — написал художник.
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Арестованный главред РИА Новости Украина ответил на обвинения в пропаганде
Руководитель портала «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, находящийся под арестом в СИЗО Херсона по подозрению в госизмене, настаивает, что занимался журналистикой, а не пропагандой.
«Мы никогда не занимались пропагандой, мы занимались журналистикой. В этом можно легко убедиться, посмотрев наши материалы за все время работы, а это четыре с лишним года, что я руковожу редакцией», — заявил Вышинский каналу RT, письменно отвечая на вопросы журналистов, переданных ему через адвокатов.
Журналист отметил, что «сложно себе представить, что работа творческого коллектива из порядка десяти человек может угрожать суверенитету 40-миллионной страны».
«За все время работы в корпоративном сообществе украинских журналистов не было ни одной серьезной претензии к нашей работе. Об этом говорят и выводы работы комиссии министерства информационной политики Украины», — отметил он.
По словам Вышинского, сложно комментировать обвинение, «в котором совершенно нет профессионального понимания журналистики».
«Все тексты, на которые ссылается обвинение, называются статьи, хотя часть из них — интервью людей с порой совершенно диаметральными взглядами, часть — просто прямые цитаты мнений экспертов с широкой палитрой взглядов, а кроме этого, еще и авторские статьи, маркированные рубриками „Мнение“ и „Точка зрения“. Ни одной редакторской статьи, в которой была изложена точка зрения только редакции, не было процитировано», — отметил он.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов.
Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене.
Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.
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Про блокировку Webmoney на Украине
Читатель с Украины про запрет Webmoney.
Вчера вна Украине заблокировали ВебМани. При чём в отличии от прошлого раза – сейчас всё серьёзно: с отзывом лицензии, запретами на использование, блокировками сайта (которую, правда, тут же обошли) и прочим.
Лёгким движением руки одного лица нетрадиционной ориентации WMU вна превратились в фантики. Все магазины, платёжные системы и прочие моментально перестали принимать WMU. Вернее сказать – перестали работать подлежащие сервисы Гаранта и транзакции в WMU-реал проводить стало невозможно.
Тут же подсуетились хитровыдуманные бизнесьмены – курс WMU на бирже обмена WM упал в среднем на 10%. Обменки и пункты вывода помимо того, что перестали работать с WMU, так же решили подзаработать – курсы вывода в гривну с WMR/WMZ/WME отличаются на 10% и более от предыдущих курсов. Самые наглые не гнушаются брать и 20% комиссии и 30%. А совсем охреневшие скупают WMU по 8-9 гривен (внутри системы транзакции еще работают). Для понимания масштабов пиз…ца: согласно интервью с какой-то говорящей головой от Гаранта WMU, системой пользуется порядка 4 млн украинцев. Ну, в 4 млн аккаунтов я верю, урежем осетра раз в десять – получим примерно 400 тысяч активных пользователей.
Я не знаю точной статистики, но прикинув хобот к жопе можно осторожно говорить, что основные пользователи системы – это околокомпьютерщики-фрилансеры (с примкнувшими дизайнерами, копирайтерами, переводчиками и прочими). Почему так? Для остальных есть гораздо более простые (и сопоставимые по цене) способы передать деньги – при чём сразу на карту или даже наликом. Да и чисто интуитивно – электронные деньги интересны скорее тем, кто активно использует компьютер, чем остальным.
Откровенно говоря – ничего СОВСЕМ фатального не случилось. ПОКА ещё остаются другие способы передать бабло – хотя бы тот же Western Union. Вебмани были интересны тем, что пополнить кошелек WMU (свой или чужой) можно было наликом практически в каждом утюге, сиречь терминале. И что немаловажно – такое пополнение оставалось практически невидимым для зоркого глаза налоговой. В отличии, например, от пополнения карты Привата через те же терминалы. Да и весьма заметное количество магазинов – особенно торгующих электронными товарами типа пополнений счёта, доменами, хостингом итд – принимали вебмани с небольшой наценкой. При особом желании, за вебмани можно было купить практически всё – начиная от еды и заканчивая компьютерным "железом". Да и в крайнем случае их можно было удобно вывести на карту за вменяемый процент.
Вчера всё это благолепие накрылось медной п…й – вслед за ЯД и деньгами мейлрушечки. Пейпол, напомню, вна Вкраину мылу так и не зашёл. В отличии от тоталитарного Мордора. Фактически, на батькивщине из распространённых систем электронных денег остались только Киви. Есть еще какой-то местный голем-гомункул (название не упомню, а гуглить – много чести для них), но я еще не встречал ни одного человека, который им пользовался (хотя не исключаю их принципиальное существование). Равно как и видел ровно один магазин, который принимал бы это несуразище. Да и там – принимали скорее всего потому, что с ним работал их платёжный агрегатор.
Выше были затронуты проблемы для обычных пользователей. Но надо же подумать и о тех, кто принимал WMx. Те, кто работал только с вебманями – им просто пи…ец. У них, конечно, есть возможность пользоваться сторонними путями для приёма WM и дальнейшего перевода их в реальное бабло, которым они будут рассчитываться за услуги. Но смотрите выше – думаю, что меньше чем под 10% никто в гривну сейчас переводить вебмани не будет. Это – как минимум пропорциональное увеличение суммы платежа. В результате использование WM для расчётов теряет экономический смысл само по себе. Но проблема, на самом деле, глубже. С отключением WM люди перестанут её принимать в качестве оплаты. Так что количество желающих платить вебманями упадёт кратно. А с учётом дополнительных затрат – можно сказать, что вебмани на Вкраине умерли.
Как и сервисы, работающие исключительно с ВМ. Обменники еще подёргаются, зарабатывая свои 30 серебренников на выводе остатков ВМ. А потом тоже загнутся по причине отсутствия оборота.
Само собой – опять упадут продажи у тех, кто принимал ВМ в качестве одного из способов оплаты. Насколько сильно – не знаю, но упадут, к Порошенке не ходи.
Еще один интересный вопрос об остатках WMU. Сейчас их можно вывести/поменять с дисконтом 10% и больше. Чем дольше будет сохранятся неопределённость в судьбе ВМ и/или блокировка сервиса – тем, я думаю, больше будет дисконт. А ведь текущие WMU – это чей-то оборотный капитал. И в совокупности по всем сервисам и магазинам 10%+ дисконта может вылится в существенные потери. Я уже не говорю о том, что для некоторых продавцов это может стать фатальным: 10% на обмене, да 10% сверху на выводе – это потери 20%+.
Существует слабая надежда, что так или иначе Гарант WMU отобьется и в этот раз – благо преценденты уже были. Но учитывая общий накал безумия происходящего в Неньке и годовой давности блокировки – в этот раз может уже и не подфартить…
А что же простые украинцы? Да ничего. Проглотим, как проглатывали блокировки год назад, как проглотили повышения цен на ЖКХ, как проглотили медицинскую реформу и прочее, и прочее. Слава Украине!
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ДНР: Украина умышленно обостряет ситуацию перед началом ЧМ-2018
Украинские военные умышленно обостряют ситуацию на линии фронта в Донбассе перед началом чемпионата мира по футболу, ожидаются новые провокации.
Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Народного Совета, глава делегации ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин.
«Ситуация со стороны Украины умышленно нагнетается в связи с началом в России чемпионата мира по футболу. Сейчас нужно быть готовым к разному развитию событий, — считает спикер парламента. — Украина за четыре года демонстрировала абсолютное отсутствие здравого смысла, и, к сожалению, мы видели и обстрелы детских садов, школ, больниц. И вот именно таких провокаций мы ожидаем больше всего».
Как ранее сообщала «Русская Весна», бывший украинский военный, взятый в плен силами ДНР под Донецком, рассказал о планах командования ВСУ провести наступление в Донбассе в преддверии чемпионата мира по футболу, который начнется в России 14 июня.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава Нацкомиссии: Цены на газ для украинцев вырастут на 70%,
Председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует увеличение цены на газ для населения до 70%. Об этом он заявил журналистам во время подведения итогов своей работы, передают Украинские Новости.
“Сейчас пересмотр цены на газ (для населения) означает плюс 65-70%”, – заявил Вовк.
Он добавил, что пересматривать цену на газ нужно было раньше.
Как ранее сообщалось, в МВФ требуют сделать рыночными цены на газ для населения. Сообщалось, что для получения нового транша кредита МВФ Украине нужно принять закон о создании Антикоррупционного суда и утвердить механизм автоматического корректирования газовых тарифов до рыночного уровня.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru