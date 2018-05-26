Макрон: несоблюдение НАТО обязательств перед Россией было ошибкой

Накануне резидент Франции Эммануэль Макрон сделал довольно неожиданное заявление. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, политик заявил, что несоблюдение НАТО обязательств перед Россией было ошибкой и породило обоснованное недоверие к Альянсу с российской стороны.

"Думаю, что ошибка, совершавшаяся последние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в том, что через НАТО мы не полностью выполнили обязательства, которые были приняты в определенный момент. Это вызвало законные опасения России. Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать, и это также подпитало опасения", - сказал французский лидер.

Как справедливо подчеркнул лидер Франции, нужно было изначально выстроить доверительные отношения, а не устраивать политические провокации. По его мнению, Москва ждала именно этого, а разочарование постепенно начало питать опасения.

По итогу своего выступления Макрон сообщил о намерении Франции положить конец разногласиям и конфликтам, а также о желании выстроить с Москвой новые дружественные отношения.

Таким образом, все больше европейских стран приходят к мнению, что с Россией нужно дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество.