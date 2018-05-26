Либералы правды не выносят
На прошедшей неделе, в одном из выпусков программы «Место встречи» на НТВ, произошел весьма любопытный и характерный эпизод. После моей реплики, безобидность которой вы сможете оценить самостоятельно, один из ее «получателей» вдруг встал и направился ко мне.
Это был Сергей Геннадьевич Григоров, которого в программе обозначают, как «политик». Сейчас на его сайте написано: «старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований… С 2013-го года – политический советник Григория Явлинского».
Политическое лицо вполне себе понятное. Либерал. На сайте партии «Яблоко» найти его не сложно. В последнее время, как можно видеть в его твиттере, этот господин начал активно «дрейфовать» в сторону патриотизма, и уже вполне похож, по высказываниям, на этакого либерального единоросса.
С каким намерением после моей реплики Григоров пошел в сторону противоположной скамейки, сложно сказать. Однако подойдя, представитель либеральной общественности ударить не решился и, помявшись несколько секунд, ушел из студии.
Полная версия программы. Этот момент на 25:20
P.S. Об этой странной ситуации написало одно из СМИ:
Источник: tsargrad.tv
Николай Стариков показал, что бывает, если сказать либералу правду
Публицист и общественный деятель Николай Стариков поделился с публикой видеозаписью, демонстрирующей нежелание различных представителей либеральной общественности слышать о себе правду.
Российский журналист и общественный деятель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков выложил в своем микроблоге Twitter интересный эпизод с его участием, произошедший недавно в одном из эфиров политического ток-шоу «Место встречи». Свою публикацию Стариков сопроводил подписью: «Сказал правду либералу, тот обиделся и ушел».
В ходе дискуссии по поводу роли иностранных журналистов в освещении предстоящего чемпионата мира по футболу Стариков отметил, что несмотря на частые заявления о том, что Россия должна что-то мировому сообществу — «внешним силам», в реальности это не так. Если что-то наша страна и должна, то это платить достойные пенсии и другие социальные пособия и позаботиться о том, чтобы система образования на самом деле стала бесплатной.
Когда дела касается иностранных государств и представителей их журналистского сообщества, то здесь Россия не имеет никаких реальных обязательств демонстрировать свою открытость, дружелюбие и т.д. , резюмировал Стариков. Он добавил к этому, что в любом случае, даже если Россия неожиданно решила бы взять на себя такие обязательства, то это все равно ничего бы не сделало, чтобы умерить накал критики нашей страны как со стороны различных представителей западной общественности, так и со стороны представителей так называемой «либеральной оппозиции».
«Вот посмотрите, в центре представитель либеральной общественности… уверен, что Россия как не нравилась ему как государство, так и будет не нравиться дальше. В итоге ради кого мы стараемся? Перед кем мы бисер мечем?» — заявил Стариков.