Либералы правды не выносят

На прошедшей неделе, в одном из выпусков программы «Место встречи» на НТВ, произошел весьма любопытный и характерный эпизод. После моей реплики, безобидность которой вы сможете оценить самостоятельно, один из ее «получателей» вдруг встал и направился ко мне.

Это был Сергей Геннадьевич Григоров, которого в программе обозначают, как «политик». Сейчас на его сайте написано: «старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований… С 2013-го года – политический советник Григория Явлинского».

Политическое лицо вполне себе понятное. Либерал. На сайте партии «Яблоко» найти его не сложно. В последнее время, как можно видеть в его твиттере, этот господин начал активно «дрейфовать» в сторону патриотизма, и уже вполне похож, по высказываниям, на этакого либерального единоросса.

С каким намерением после моей реплики Григоров пошел в сторону противоположной скамейки, сложно сказать. Однако подойдя, представитель либеральной общественности ударить не решился и, помявшись несколько секунд, ушел из студии.

Полная версия программы. Этот момент на 25:20

P.S. Об этой странной ситуации написало одно из СМИ: