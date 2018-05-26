Константин Никифоров. А почему не торговать в рублях и риалах?

Китай и Пакистан неуклонно продвигаются в направлении проведения расчетов между ними в национальных валютах. На днях они продлили соглашение о валютном свопе

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0525/c31518-9463909.html

” Народный банк Китая /Центробанк Китая/ в четверг сообщил, что он и Государственный банк Пакистана продлили срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе.

Соглашение позволит двум сторонам обменять 20 млрд юаней /3,1 млрд долл. США/ на 351 млрд пакистанских рупий, сообщает Центробанк Китая.



Обе стороны выразили уверенность в том, что продление соглашения будет способствовать двусторонней торговле и инвестициям, а также экономическому развитию в двух странах.

Новый срок действия соглашения составит три года и может быть продлен при обоюдном согласии.

Своп-соглашение позволяет двум учреждениям обмениваться платежами в одной валюте на эквивалентную сумму в другой валюте для облегчения двусторонних торговых расчетов и поддержки ликвидности на финансовых рынках” ( конец цитаты).

Не особая эта новость, но позволяет осознать, что при желании можно достигать поставленных задач. Пока что Пакистан переходит на расчеты в юанях.

http://www.atimes.com/establishing-the-yuan-in-pakistan/

“Создав свой первый филиал в Карачи, коммерческой столице Пакистана, в ноябре прошлого года, Банк Китая недавно запустил механизм клиринга и расчетов в китайских юанях.

Получив разрешение Государственного банка Пакистана (SBP) на проведение валютных операций, была достигнута одна из основных целей реализации Долгосрочного плана Китайско-пакистанского экономического коридора на 2017-1930 годы. Предоставление юаню статуса, равного статусу доллара США в Пакистане укрепит финансовые связи между этими «всепогодными стратегическими партнерами».



До сих пор установленный в Пакистане валютный режим позволял проводить расчеты в международной торговле только в долларах. Работая над переходом на двустороннюю торговлю юанями с Китаем, СБП организует этот переход постепенно.



Ожидая, что новый механизм значительно сократит расходы и ускорит эффективность операций в юанях и повысит ликвидность рынка, САД считает, что эта договоренность повысит торговые отношения между Пакистаном и Китаем. Еще в 2012 году первое соглашение о валютном свопе было подписано SBP с Народным банком Китая, и за этим последовало разрешение банкам давать торговые кредиты в юанях, а также принимать депозиты в китайской валюте.



Создав механизм кредитования для банков, чтобы получить финансирование в юанях, СБП первоначально разрешил ICBC (промышленному и коммерческому банку Китая) начать предлагать услуги Пакистану в 2015 году. Хотя это делалось в относительно небольших масштабах, основа продвигать двустороннюю торговлю и инвестиции в соответствующих местных валютах была заложена.



Теперь Банк Китая является вторым китайским банком для выхода на пакистанский рынок, но он намного более значителен, так как он имеет четвертый и пятый глобальный рейтинг в настоящее время по капитализации и совокупным активам 1 уровня соответственно.



На церемонии открытия, которая состоялась в Исламабаде, председатель Банка Китая Чэнь Сицин заметил, что Карачинский филиал станет первым в Южной Азии, заявив, что это «большая честь», и это укрепит «братские отношения» между двумя странами в финансовом секторе.

Ликвидный юань.

Запуск механизма урегулирования и клиринга обеспечивает ликвидность юаня на межбанковском рынке, чтобы сделать плавным переход от доллара США к юаню.

Потребовалось около трех лет для выхода юаня на этот уровень при соблюдении всех требований, и САД объявил о своей готовности использовать юань для двусторонней торговли и инвестиционной деятельности в январе. При подготовке комплексной банковской политики были приняты меры для осуществления расчетов экспорта, импорта и операций с Китаем только в юанях. Сокращая временные задержки и обеспечивая устойчивый поток денежных переводов, китайским и некитайским компаниям будет намного легче инвестировать в проекты Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC).



Примечательно, что это второе соглашение о валютном свопе, подписанное с китайским банком. Оценивая развитие, д-р Ashfaque H Khan , декан Школы социальных наук NUST (Национальный университет наук и технологий), сказал: «То, что сделал центральный банк, хорошо. Это позволит снизить давление на спрос на доллары, поскольку дефицит торгового баланса с Китаем в значительной степени способствует расширению дефицита текущего счета. С этой мерой это поможет сократить дефицит текущего счета, что еще больше снизит наши потребности в финансировании, и в будущем ».



Между тем в Китае пакистанский банк «Хабиб» сохраняет свое присутствие после подписания соглашения с Банком развития Китая в апреле 2016 года и осуществляет межбанковскую торговлю. Банку “Хабиб” разрешено предоставлять ликвидность в иностранной валюте для проектов развития в Пакистане, это самое первое такое соглашение между китайским и пакистанским банком.

Получение лицензии также делает ее первым южноазиатским кредитором для работы в филиале в Китае, в то время как это первое пакистанское местное финансовое учреждение получает как среднесрочное, так и долгосрочное финансирование в иностранной валюте” ( конец цитаты).

В Азии делом занимаются, а не говорильней. У нас только все обсуждают. Причем, как обычно, идут особым путем. Вот одна из тем; криптовалюты, как средство для обхода санкций

http://mixednews.ru/archives/133479

“США и многие страны ЕС вводят санкции против других государств. Некоторые эксперты уверены в том, что ряд стран сможет обойти международные санкции с помощью децентрализованных криптовалют. Сегодня Россия и Иран находятся под действием жёстких санкций, и вскоре эти две страны смогут использовать криптовалюты для обхода ограничений.



В чём польза криптовалют для Ирана и России.

По сообщениям PressTV, глава комиссии по делам экономики Собрания исламского совета Ирана Мохаммад Пурэбрахими и председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев на встрече в Москве обсуждали потенциальное использование криптовалют для международных платежей.

По данным источника, Пурэбрахими заявил, что Иран и Россия могут отказаться от транзакций в долларах в пользу криптовалют, а также с их помощью заменить межбанковскую систему SWIFT. Кроме того, парламент Ирана призвал Центральный банк Ирана продумать возможные варианты применения цифровых валют. Пурэбрахими сообщил: «Москва разделяет позицию Тегерана. Осуществив подобный проект, Россия и Иран станут первыми странами, которые использовали цифровые валюты для обмена товарами».

Мезенцев прокомментировал слова Пурэбрахими о криптовалютах, сказав, что межбанковские отношения между Россией и Ираном должны иметь огромное значение.



Для многих стран, которые оказались под действием санкций, криптовалюты смогут стать потенциальной заменой международным банковским системам наподобие SWIFT. Внешнеэкономические банковские операции – это не единственная проблема, с которой сталкиваются государства, против которых введены ограничения. Централизованным платёжным системам наподобие Paypal или Venmo также запрещено осуществлять свою деятельность в определённых странах. На смену этим платёжным системам могут прийти децентрализованные криптовалюты” ( конец цитаты).

А почему не торговать в рублях и риалах?