Коллекция National Geographic за 130 лет: 6000 карт от океанского дна до звёзд

Все 6000 карт, публиковавшихся в журнале National Geographic, начиная с 1888 года до наших дней, впервые < ![CDATA[ ]]> доступны онлайн< ![CDATA[]]>. Они представлены в высоком разрешении и отличаются широчайшим разнообразием охваченных мест, тем и событий: от карт созвездий и звёзд до океанского дна, птичьих миграций, Кремля и происхождения цветов.

Журнал National Geographic, основанный как официальное издание Национального географического общества США, впервые был издан в октябре 1888 года. Уже тогда, к первому номеру прилагалась карта. За 130-летнюю историю в архиве издания накопилось свыше 6000 карт, которые исследуют весь земной шар и даже пространство за его пределами.

Изначально карты рассматривались как справочный материал, призванный служить основополагающей миссии Общества – просвещать его членов и читателей в области географии. В начале 20-го века большая часть аудитории журнала не имела возможности посещать отдалённые части мира. Карты, выпускавшиеся как дополнения к изданию, открывали читателям непознанный мир.

В 1960-х и 70-х годах картографический отдел журнала расширил сферу применения дополнительных карт. Тематика пополнилась историей, культурой, природой и другими областями. Впервые коллекция всех оцифрованных карт, когда-либо опубликованных в журнале, начиная с первого выпуска, доступна в интернете.

Весь архив доступен только для подписчиков, однако выбор кураторов NatGeoMaps можно просматривать в блоге NatGeo All Over the Map, Twitter, Instagram и Facebook.

Вот несколько карт из этой коллекции:



Карта Кремля, созданная в 1966 году. Советская Москва запрещала аэрофотосъёмку Кремля, поэтому National Geographic пришлось искать другие пути создания вида с высоты птичьего полёта на территорию Кремля. Карта должна была дополнить тематическую статью об американце, живущем в Москве. Художники изучали каждую доступную диаграмму местности и фотографии с уровня земли, чтобы создать карту. Редактор National Geographic привёз полученный эскиз в Москву, чтобы проверить его на месте.



В «Карте открытия» 1928 года изображены политические границы того времени, но создали её в стиле морских карт шестнадцатого века, с живописными изображениями, украшающими её углы. Эта карта одна из пяти оригинальных настенных карт, которые расписал известный иллюстратор Ньюэлл Конверс Уайет. Они до сих пор висят в штаб-квартире Национального географического общества в Вашингтоне, округ Колумбия.



Карта «Дно Индийского океана», опубликованная в октябре 1967 года, создавалась картографом Мари Тарп и геологом Брюсм Хизеном. Она стала первой в серии из пяти карт, которые помогли донести широкой аудитории концепцию тектоники литосферных плит.



Карта небес из декабрьского выпуска National Geographic 1957 года. На ней показаны звёзды и созвездия, какими их можно было увидеть, стоя на Северном и Южном полюсах Земли.

Это первая карта, опубликованная в первом выпуске журнала National Geographic в октябре 1888 года. Она посвящена бурным метеорологическим условиям, вошедшим в историю как «Великая метель 1888 года». Это была одна из самых сильных метелей в истории США.



Первая «Карта мира» появилось в National Geographic в декабрьском номере 1922 года. Для неё использовали картографическую проекцию Ван дер Гринтена с меньшими искажениями, чем в проекции Меркатора.



Опубликованная в мае 1968 года карта «Мир цветов» предлагает отследить происхождение 117 видов цветов. Начав путешествовать по частям света, люди перевозили с собой растения. Исследователи, завоеватели и искатели приключений возвращались на родину с цветами из далёких мест. Колонисты привозили семена и луковицы в Новый Свет. Некоторые из них настолько прижились в новых краях, что об их истоках уже почти и не вспоминают. Например, голландский тюльпан родом из Турции; а «французские» бархатцы прибыли в Европу с конкистадорами из Мексики.



В карте, опубликованной в октябре 1984 года, отобразили путь реки Дору, берущей начало в горах Испании и впадающей в Атлантический океан в Португалии.



Последняя карта миграции птиц с дополнениями, сделанными National Geographic в апреле 2018 года. Это третий вариант в серии, иллюстрирующий сезонные перелёты пернатых. Первый появился в августе 1979 года.



В карте «Византийский мир», опубликованной в декабре 1983 года, показаны места сражений, монастыри и значимые центры периода расцвета империи при Юстиниане I (527-565 гг. н. э.).