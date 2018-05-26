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Как выбрать поселение для жизни на земле. Иван Воронцов

18:46. 26 мая 2018 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал:

Что такое родовое поселение?

Автор-сказитель – Иван Воронцов

В эфире мы поговорили о том, какие бывают поселения, принципах устройства управления, видах деятельности земельного пользования и прочих тонкостях, которые помогут Вам выбрать именно Ваше поселение.

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Источник: www.youtube.com

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