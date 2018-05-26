Как выбрать поселение для жизни на земле. Иван Воронцов
Что такое родовое поселение?
Автор-сказитель – Иван Воронцов
В эфире мы поговорили о том, какие бывают поселения, принципах устройства управления, видах деятельности земельного пользования и прочих тонкостях, которые помогут Вам выбрать именно Ваше поселение.
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Источник: www.youtube.com
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Родовое поместье – это самая мощная божественная идея http://www.proza.ru/2018/03/18/2220