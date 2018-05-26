Германские императоры Святой Руси (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Германские императоры Святой Руси. Большинство российских императоров по происхождению – немцы.

Содержание:

0:01:18 – Пётр Первый

0:02:35 – Екатерина Первая

0:03:38 – Пётр Второй

0:04:17 – Анна Иоанновна

0:04:40 – Иван Шестой

0:05:11 – Елизавета Петровна

0:05:40 – Пётр Третий

0:06:11 – Екатерина Вторая Великая

0:06:47 – Павел Первый

0:07:06 – Александр Первый

0:07:35 – Николай Первый

0:07:55 – Александр Второй

0:08:17 – Александр Третий

0:09:00 – Николай Второй

0:10:34 – германские царие-батюшки и немецкие государыни-матушки

0:11:28 – когда сделали Германию?

0:13:21 – почему императоры женились на немках?

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com