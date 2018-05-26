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Германские императоры Святой Руси (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

22:20. 26 мая 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Германские императоры Святой Руси. Большинство российских императоров по происхождению – немцы.
Содержание:
0:01:18 – Пётр Первый
0:02:35 – Екатерина Первая
0:03:38 – Пётр Второй
0:04:17 – Анна Иоанновна
0:04:40 – Иван Шестой
0:05:11 – Елизавета Петровна
0:05:40 – Пётр Третий
0:06:11 – Екатерина Вторая Великая
0:06:47 – Павел Первый
0:07:06 – Александр Первый
0:07:35 – Николай Первый
0:07:55 – Александр Второй
0:08:17 – Александр Третий
0:09:00 – Николай Второй
0:10:34 – германские царие-батюшки и немецкие государыни-матушки
0:11:28 – когда сделали Германию?
0:13:21 – почему императоры женились на немках?
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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