ЧМ головного мозга

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/vladimir-putin-na-chempionate-mira-pobedyat-organizatory-1413402/

В пятницу на ПМЭФ-2018 прошло многочасовое пленарное заседание с участием главы государства. Владимир Путин во время мероприятия общался в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Темой форума было “создание экономики доверия”, но последний вопрос ведущий заседания Джон Миклетвейт задал лидеру нашей страны о другом: – Кто победит на чемпионате мира?– спросил главный редактор Bloomberg. – Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот праздник, – ответил Путин. – Мне бы очень хотелось, чтобы это был именно праздник для всех, кто любит спорт. Мы сделаем все, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя как дома.

Не сомневаюсь, что президент не соврал и «победят организаторы», вопрос лишь в том, кого они победят…

Иногда действительность превосходит самые смелые фантазии. Превосходит до такой степени, что хочется ущипнуть себя, чтобы проснуться…

И вот вчера знакомые атомщики шепнули по секрету, что к ним пришла бумага из Минатома с требованием об остановке на время ЧМ всех ядерных реакторов… и АЭС, и научно-исследовательских … Они возразили что-то в духе, что они до сих пор работают по ГОСТам СССР, а там про «остановку по случаю проведения ЧМ ничего не сказано»…

Надо сказать, что отец мой прослужил в «секретном» Министерстве под руководством Ефим Палыча Славского более тридцати лет, поэтому я немного наслышана о функционировании предприятий непрерывного цикла, находящихся в их подчинении… Да и Чернобыль, вроде, еще не так давно случился… В Минатоме-то должны понимать последствия, или всех сотрудников давно сменили на «эффективных манагеров»?

Бумага эта из Минатома ссылается на некое Распоряжение за подписью ВВП. Правда, сплетники говорят, что подпись не похожа…, но это уже детали. Мог же подписант пребывать в сильном душевном волнении? Или он соблюдал олимпийское спокойствие, отдавая Распоряжение о прекращении функционирования всей российской экономики на время проведения ЧМ по футболу? В сети обнаружила информацию о введении ограничений на полеты «в районах проведения ЧМ», что само по себе неслабый удар по экономике, а также на ограничение судоходства в городах на время проведения ЧМ! Это в самый разгар навигации! Остановят на полтора-два месяца! Это даже Гитлеру не удалось! А тут, на тебе:

https://www.bfm.ru/news/385737

25 мая 2018 В России начали действовать усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018 Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая по 25 июля — в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС. В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года <…>, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении <…> чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Из указа следует, что все массовые акции в этих городах во время проведения турнира будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. В регионах проведения ЧМ запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. Под запрет попадает продажа взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением тех, что входят в состав лекарственных средств, зарегистрированных в России, а контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии. Также вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре. Минтранс во исполнение этого указа уже ограничил судоходство в городах проведения чемпионата. Министерству поручено установить зоны ограничения полетов, а также запретные зоны использования воздушного транспорта над территорией, где вводятся усиленные меры безопасности при проведении ЧМ.

https://360tv.ru/news/tekst/air-locked-world-cup/

Росавиация ограничила полеты на время ЧМ‐2018. Для этого есть веские причины Алена Анисимова (21 мая 2018) Во время чемпионата мира по футболу над городами, принимающими мундиаль, будут действовать ограничения полетов. Росавиация сообщила, что они связаны с усиленными мерами безопасности. Частные борта, вертолеты и беспилотники смогут появиться в небе, имея специальное разрешение. Как запрет может отразиться на частных компаниях – разбирался «360». …Сложности «закрытого» неба Глава компании ЮВС АВИА Антон Прозоров рассказал «360», что помимо ограничений, связанных с чемпионатом, существуют определенные запреты по полетам в разных зонах. Однако эксперт уверен, что для дополнительных ограничений есть веские причины. «Да, это внесет, наверное, определенные трудности или подвижки по срокам выполнения каких-то работ, но, тем не менее», — пояснил он. Прозоров отметил, что ограничение по полетам наложит определенный отпечаток для ведения дел. Например, сроки выполнения работ, которые были получены до того, как ввели ограничения, будут сдвинуты. «Если говорить об аэросъемке, то самый сезон — закрытое небо, это вносит определенные сложности», — уточнил собеседник. Президент межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев судов АОПА-Россия Владимир Тюрин отметил, что в российском законодательстве не установлены критерии, по которым выдается разрешение, а в каких случаях идет отказ. Собеседник «360»рассказал, что в прошлом году был такой же порядок. Если говорить о Москве, то проблем не будет лишь у тех судов, которые будут вылетать из международных аэропортов. Всем остальным будет необходимо получить специальное разрешение. «Есть, конечно, шанс на чудо, но мы не видим причин, почему он должен случиться, и уверены, что будут отказывать в согласовании этих полетов», — сказал Тюрин. Эксперт отметил, что ограничение полетов — это избыточная мера по обеспечению безопасности. Кроме того, ни в каких сопроводительных записках так не объясняется цель установления запретов. По мнение собеседника, 110 километров вокруг стадионов проведения матчей — слишком большой размер установления ограничений. «Вполне можно было бы установить только на время проведения матча, как это делается собственно в международной практике, и никто, нигде, ни в одной стране мира нет таких ограничений на такой длительный срок и такого огромного размера для полетов малой авиации», — заключил Тюрин.

Злые языки наболтали, что в соответствии с Распоряжением остановить планируется все опасные производства, в том числе и производства непрерывного цикла. Как я понимаю, к атомщикам с подобным письмом должны были подойти в самую последнюю очередь?

Даже если производства специально не останавливали, то многие из них встанут из-за нарушения транспортного сообщения.

Эффект Даннинга-Крюгера выявлен у руководства страны в полном составе?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0

Эффект Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации[1]. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.

Если для объяснения явления воспользоваться терминологией Министра иностранных дел С. Лаврова, то «эффект Даннинга-Крюгера» это когда «дебилы», не могут понять, что они «дебилы», потому что они «дебилы».

Кстати, на август намечен съезд компартии, так что вынужденные отпуска сотрудников предприятий и связанные с ними убытки и банкротства предприятий немало поспособствуют популярности коммунистических идей… А иностранные собственники получат выплаты за форс-мажор в виде ЧМ, за что страховые компании вчинят немалые иски российскому бюджету. Это наши высокопоставленные любители футбола принимали во внимание, вмешиваясь в работу транспортных компаний?