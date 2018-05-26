Античный Челябинск — правда или вымысел? часть 1
13:19. 26 мая 2018 Просмотров - 296 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Практически ровно год назад, 16 мая 2017 года, на YouTube-канале Галины Конышевой появился первый ролик с записью беседы Галины с Ильёй Богдановым под названием «Античный Челябинск».
Всего роликов с этой беседой было опубликовано 9 частей, а через некоторое время появился и один общий фильм продолжительностью почти 3 часа 20 минут.
Практически сразу же после публикации первой части мне пришло множество сообщений в социальных сетях и писем на эл. почту со ссылками на данный ролик и вопросом: «что вы думаете про этому поводу?». После просмотра ролика я написал развёрнутый комментарий, после чего Илья предложил с ним связаться, договориться о встрече и обсудить данную тему, тем более, что я сам родился и живу в Челябинске, а Илья живёт рядом с Челябинском.
Наша встреча и беседа продолжалась около двух часов, за это время мы обошли центр города, где я на конкретных примерах и фактах пытался показать Илье, где он, по моему мнению, не прав в своих рассуждениях. В тот момент с многими из них Илья согласился и обещал основательно подумать над ними, а также попросил меня не делать поспешных выводов, заявлений и публикаций, пока я не изучу этот вопрос более подробно.
Поскольку прошёл уже почти год с той нашей встречи, в течение которого я продолжал собирать и изучать материалы по этой теме, я лично считаю, что своё обещание не торопиться с выводами и тщательно проанализировать имеющиеся факты, я выполнил.
Чего нельзя сказать о самом Илье, который продолжил продвигать свою версию «Античного Челябинска» практически без каких-либо корректировок и проверок. Осенью 2017 года мы совместно с Ильёй Богдановым, Артёмом Войтенковым и Алексеем Кунгуровым провели в Челябинске конференцию, о чём я подробно писал в своём блоге. В дополнительный третий день конференции Илья Богданов организовал нам экскурсию по городу Челябинску, во время которой Илья показал множество очень интересных объектов. А после этого на канале Артёма «Познавательное ТВ» вышел ролик «Кто построил сталинский Челябинск?»
И тут меня ждало очередное удивление и разочарование. Во время экскурсии, которую проводил Илья, он показал нам множество очень интересных объектов и фактов, по которым возникает множество вопросов. Тут спору нет, и мы эти факты ещё обсудим ниже. Но в тоже время во время нашей экскурсии я неоднократно высказывал свои возражения тем объяснениям, которые Илья Богданов пытался давать данным фактам, а также к его теории «Античного Челябинска» в целом. На что Илья неизменно отвечал, что он лишь высказывает свою точку зрения, а я имею право иметь и высказывать свою точку зрения. Вот только в конечный ролик «Кто построил сталинский Челябинск?» эти мои возражения практически не вошли. Зато Илья в тайне от меня записал вдвоём с Артёмом очередную беседу по теме «Античный Челябинск», где в очередной раз изложил свою теорию без какого-либо учёта как той нашей первой с ним беседы, так и множества других конструктивных возражений, которые неоднократно высказывались множеством людей в комментариях к его первым роликам.
Я с огромным уважением отношусь к деятельности и работам как Галины Конышевой, так и Артёма Войтенкова, поэтому у меня вызывает большое сожаление тот факт, что Илье Богданову удалось ввести их в заблуждение и продвинуть через их каналы свою весьма сомнительную и спорную теорию. Но особенно досадно то, что подобные работы, как и активно раскручиваемая ложная теория «плоской Земли», дискредитируют всё сообщество людей, которые пытаются собирать и систематизировать те немногие оставшиеся факты о реальной, а не вымышленной истории нашей цивилизации. Поэтому я считаю необходимым подробно разобрать миф об «античном Челябинске», чтобы отделить реальные факты от вымышленных или сознательно искажаемых.
Свою теорию о якобы некогда существовавшем «Античном Челябинске» Илья начинает с демонстрации следующего изображения.
Данное изображение Илья называет «фотографией», якобы сделанной с реального города до катастрофы, которая его частично разрушила. Если мы увеличим это изображение, то увидим достаточно крупную пятнистую структуру, характерную для офсетной чёрно-белой печати середины 20-го века.
На современных типографских изображениях подобная структура также имеется, но она значительно меньше и почти не замечается глазом. Подобная «пятнистая» офсетная технология на самом деле использовалась раньше для печати фотографий в книгах или журналах. Мало того, данное изображение действительно является фотографией, но только не реального города, а чертежа из проекта генерального плана города Челябинска, который был разработан в 1947 году архитекторами Леонидом Ильичом Баталовым и Иваном Еремеевичем Чернядьевым. Вот современная более качественная фотография с этого чертежа, которую можно найти в интернете.
На данном изображении уже очень хорошо видно, что это именно архитектурный чертёж в перспективной проекции с отмывкой теней. Подписи архитекторов хорошо читаются в правом нижнем углу рисунка. Ссылку на данное изображение я приводил ещё в своём самом первом комментарии к первому ролику на канале Галины Конышевой. В том первом ролике Илья не показывал данного изображения, хотя он демонстрировал другое изображение гораздо худшего качества, но при этом на нём также имелась хорошо читаемая подпись: «Ил. 35. Проект центрального ансамбля Челябинска. 1947 г. Арх. Л. Баталов и И. Чернядьев».
В более поздних своих роликах, когда Илья уже не мог делать вид, что ничего не знает о более качественной фотографии с чертежа, он придумал очень удобную отговорку, что это якобы на самом деле рисунок, но сделанный с той самой первой фотографии «античного Челябинска».
Чтобы доказать, что именно чертёж послужил основой для офсетных фотографий, а не наоборот, достаточно наложить одно из изображений на другое и посмотреть на результат их совмещения.
Оригинальный рисунок зелёного цвета, офсетная репродукция красного. К сожалению, из-за нелинейных деформаций офсетного изображения при многократном копировании идеально совместить два изображения не получилось, но даже в таком варианте отлично видно, что эти два изображения совпадают до мельчайших деталей. При этом офсетная репродукция включает в себя только часть исходного изображения.
Увеличив центральную часть изображения, где совмещение получилось практически полным, мы увидим, что на обоих изображениях абсолютно совпадают все мелкие детали и подробности, в том числе одинаково количество и расположение деревьев, а также их форма.
Если бы кто-то делал рисунок с фотографии, да ещё и не очень хорошего качества, то вряд ли бы он стал настолько точно копировать все мельчайшие детали, тем более растительность. В этом нет никакого смысла. А вот при фотографировании чертежа все мелкие детали у нас как раз должны совпадать. Также обратите внимание, что на фотографии нет каких-либо элементов и деталей, которые бы отсутствовали на чертеже, что также говорит о том, что именно чертёж был оригиналом, а офсетная репродукция его копией. Если бы рисунок делался художником по фотографии, то какие-то мелкие детали неизбежно были бы пропущены или немного изменены.
По мнению Ильи Богданова, данное изображение является фотографией с реального античного города ещё и потому, что советские архитекторы не могли запроектировать в 1947 году, практически сразу после войны, настолько монументальный, величественный город, с чёткой структурой, широкими проспектами и великолепными архитектурными ансамблями.
Давайте разберёмся, кто же такие эти Л. Баталов и И. Чернядьев, разработавшие генеральный план застройки центральной части города Челябинска в 1947 году?
Иван Еремеевич Чернядьев родился 12 июня 1910 года в г. Новосибирске. В 1936 году окончил архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального хозяйства, после чего был направлен на работу в Управление главного городского архитектора г. Казани.
В 1938 году Ивана Еремееча назначают главным архитектором г. Казани. В этой должности он проработал до 1939 года. В 1939 году его призывают на службу в армию и отправляют на Дальний Восток, где он принимает участие в строительстве ставки Георгия Константиновича Жукова. После начала войны с Германией его переводят на Ленинградский фронт, где он проходит службу до 1944 года. В 1944 году начинается массовая демобилизация архитекторов для участия в восстановлении разрушенных войной городов. Ивана Еремееча Чернядьева назначают директором и главным архитектором Белорусского государственного проектного института в Минске. В этом институте в 1947 году и был разработан проект генерального плана застройки центральной части г. Челябинска. После защиты данного проекта Чернядьева отправляют в Челябинск и назначают главным архитектором города. Под его руководством в Челябинске разрабатываются проекты застройки ул. Спартака (позже пр. Ленина), пл. Революции, пл. Ярославского, проект филармонии с концертным залом. Одновременно с работой главного архитектора Иван Еремеевич преподаёт в Челябинском Политехническом Институте (ныне ЮУрГУ), где был профессором кафедры «Городское строительство и хозяйство».
На должности главного архитектора г. Челябинска Иван Еремеевич Чернядьев проработал 15 лет, до 1962 года, после чего его перевели в Киев, где он стал профессором кафедры архитектуры, а затем и деканом архитектурно-строительного факультета Киевского инженерно-строительного института. Умер Иван Еремеевич Чернядьев там же, в Киеве, 17 марта 1973 года.
Леонид Ильич Баталов родился 9 августа 1913 года в г. Москве, однако после Октябрьской революции оказался в Саратовской губернии. В шестилетнем возрасте потерял родителей и жил в детских домах. В 1931 он поступает на архитектурный факультет Ленинградской Академии художеств. Но данный факультет был через некоторое время переведён в Ленинградский институт инженеров коммунального хозяйства, где он знакомится с Иваном Еремеечем Чернядьевым, вместе с которым в 1936 году заканчивает обучение. А дальше их пути на некоторое время расходятся, поскольку Леонид Ильич поступает в только что образованный Институт аспирантуры Академии архитектуры СССР в Москве.
В 1944 году Леонида Ильича Баталова направляют в Минск, в тот самый институт, директором которого был назначен Иван Еремеевич Чернядьев, где они снова встретились. Во время учёбы в Академии архитектуры СССР, в 1939-1940 годах Леонид Ильич Баталов вместе с сокурсниками участвовал в открытом конкурсе на масштабный проект по планировке и застройке общегородского центра Ленинграда, поэтому нет ничего удивительного в том, что он стал соавтором Ивана Еремеевича в разработке генерального плана застройки центральной части города Челябинска. Как нет ничего удивительного в том, что на данном проекте мы видим город, который спланирован по всем правилам «античного» градостроительного искусства.
А чтобы окончательно поставить точку в ответе на вопрос, мог ли Леонид Ильич Баталов спроектировать город, который мы видим на приведённых в начале изображениях, необходимо назвать главное сооружение, известное всему миру, одним из авторов которого Леонид Ильич является. Это Останкинская телебашня в Москве.
Думаю, что после этого у думающих людей уже не возникнет вопроса «могли или не могли?». Хотя, когда узнаёшь все факты, связанные с этой историей, то возникают совсем другие вопросы, которые на самом деле следовало бы задать, но я их оставлю на конец этого повествования.
Ещё один веский аргумент в пользу того, что это именно чертёж с отмывкой, а не фотография реального города, заключается в расположении теней. Вот так выглядит современный центр Челябинска со спутника.
Север у нас находится сверху, юг снизу. Обратите внимание на то, как расположены тени относительно зданий, которые направлены практически точно на север (то есть, время съёмки соответствует примерно 11-12 часам дня). А теперь посмотрим на то, каким образом направлены тени на нашем рисунке.
Очень хорошо видно, что тени направлены на юго-восток, следовательно Солнце должно быть расположено на северо-западе, но этого в северном полушарии физически не может быть никогда. Мало того, подобного положения Солнца не возникает даже в том случае, если мы учтём возможные изменения положения оси вращения Земли относительно текущего состояния. Ни предполагаемый полюс, который мог быть в Гренландии, ни предполагаемый полюс, который мог быть на территории Северной Америки, не позволяют получить такое положение Солнца, при котором у нас на фотографии реального города наблюдались бы подобные тени.
А вот на архитектурном чертеже с отмывкой теней подобное их расположение очень даже возможно, поскольку на нём тени накладываются не с учётом реального положения Солнца, а так, чтобы усилить эффект объёмности изображения и улучшить его восприятие. Если бы архитекторы решили нарисовать освещение и тени так, как они должны быть в действительности, то им пришлось бы все поверхности, которые обращены к зрителю, сделать тёмными, в результате чего всё изображение сделалось бы тёмным и невыразительным.
Почему я постоянно говорю о том, что это чертёж, а не просто рисунок? А потому, что данное изображение не просто рисуется от руки, а строится как геометрическая проекция по размерам, которые рассчитываются исходя из топографических планов реальной местности и построенного на их основе проекта планировки.
Также нет ничего удивительного в том, что на данном чертеже мы можем рассмотреть часть реально существующих сейчас зданий. Эти здания уже были построены или находились в процессе строительства в 1947 году, когда разрабатывался данный проект. При этом все существующие здания, которые авторы проекта не определяют под снос, в обязательном порядке включаются в новый проект генерального плана или проекта планировки территории.
Продолжение
Всего роликов с этой беседой было опубликовано 9 частей, а через некоторое время появился и один общий фильм продолжительностью почти 3 часа 20 минут.
Практически сразу же после публикации первой части мне пришло множество сообщений в социальных сетях и писем на эл. почту со ссылками на данный ролик и вопросом: «что вы думаете про этому поводу?». После просмотра ролика я написал развёрнутый комментарий, после чего Илья предложил с ним связаться, договориться о встрече и обсудить данную тему, тем более, что я сам родился и живу в Челябинске, а Илья живёт рядом с Челябинском.
Наша встреча и беседа продолжалась около двух часов, за это время мы обошли центр города, где я на конкретных примерах и фактах пытался показать Илье, где он, по моему мнению, не прав в своих рассуждениях. В тот момент с многими из них Илья согласился и обещал основательно подумать над ними, а также попросил меня не делать поспешных выводов, заявлений и публикаций, пока я не изучу этот вопрос более подробно.
Поскольку прошёл уже почти год с той нашей встречи, в течение которого я продолжал собирать и изучать материалы по этой теме, я лично считаю, что своё обещание не торопиться с выводами и тщательно проанализировать имеющиеся факты, я выполнил.
Чего нельзя сказать о самом Илье, который продолжил продвигать свою версию «Античного Челябинска» практически без каких-либо корректировок и проверок. Осенью 2017 года мы совместно с Ильёй Богдановым, Артёмом Войтенковым и Алексеем Кунгуровым провели в Челябинске конференцию, о чём я подробно писал в своём блоге. В дополнительный третий день конференции Илья Богданов организовал нам экскурсию по городу Челябинску, во время которой Илья показал множество очень интересных объектов. А после этого на канале Артёма «Познавательное ТВ» вышел ролик «Кто построил сталинский Челябинск?»
И тут меня ждало очередное удивление и разочарование. Во время экскурсии, которую проводил Илья, он показал нам множество очень интересных объектов и фактов, по которым возникает множество вопросов. Тут спору нет, и мы эти факты ещё обсудим ниже. Но в тоже время во время нашей экскурсии я неоднократно высказывал свои возражения тем объяснениям, которые Илья Богданов пытался давать данным фактам, а также к его теории «Античного Челябинска» в целом. На что Илья неизменно отвечал, что он лишь высказывает свою точку зрения, а я имею право иметь и высказывать свою точку зрения. Вот только в конечный ролик «Кто построил сталинский Челябинск?» эти мои возражения практически не вошли. Зато Илья в тайне от меня записал вдвоём с Артёмом очередную беседу по теме «Античный Челябинск», где в очередной раз изложил свою теорию без какого-либо учёта как той нашей первой с ним беседы, так и множества других конструктивных возражений, которые неоднократно высказывались множеством людей в комментариях к его первым роликам.
Я с огромным уважением отношусь к деятельности и работам как Галины Конышевой, так и Артёма Войтенкова, поэтому у меня вызывает большое сожаление тот факт, что Илье Богданову удалось ввести их в заблуждение и продвинуть через их каналы свою весьма сомнительную и спорную теорию. Но особенно досадно то, что подобные работы, как и активно раскручиваемая ложная теория «плоской Земли», дискредитируют всё сообщество людей, которые пытаются собирать и систематизировать те немногие оставшиеся факты о реальной, а не вымышленной истории нашей цивилизации. Поэтому я считаю необходимым подробно разобрать миф об «античном Челябинске», чтобы отделить реальные факты от вымышленных или сознательно искажаемых.
Свою теорию о якобы некогда существовавшем «Античном Челябинске» Илья начинает с демонстрации следующего изображения.
Данное изображение Илья называет «фотографией», якобы сделанной с реального города до катастрофы, которая его частично разрушила. Если мы увеличим это изображение, то увидим достаточно крупную пятнистую структуру, характерную для офсетной чёрно-белой печати середины 20-го века.
На современных типографских изображениях подобная структура также имеется, но она значительно меньше и почти не замечается глазом. Подобная «пятнистая» офсетная технология на самом деле использовалась раньше для печати фотографий в книгах или журналах. Мало того, данное изображение действительно является фотографией, но только не реального города, а чертежа из проекта генерального плана города Челябинска, который был разработан в 1947 году архитекторами Леонидом Ильичом Баталовым и Иваном Еремеевичем Чернядьевым. Вот современная более качественная фотография с этого чертежа, которую можно найти в интернете.
На данном изображении уже очень хорошо видно, что это именно архитектурный чертёж в перспективной проекции с отмывкой теней. Подписи архитекторов хорошо читаются в правом нижнем углу рисунка. Ссылку на данное изображение я приводил ещё в своём самом первом комментарии к первому ролику на канале Галины Конышевой. В том первом ролике Илья не показывал данного изображения, хотя он демонстрировал другое изображение гораздо худшего качества, но при этом на нём также имелась хорошо читаемая подпись: «Ил. 35. Проект центрального ансамбля Челябинска. 1947 г. Арх. Л. Баталов и И. Чернядьев».
В более поздних своих роликах, когда Илья уже не мог делать вид, что ничего не знает о более качественной фотографии с чертежа, он придумал очень удобную отговорку, что это якобы на самом деле рисунок, но сделанный с той самой первой фотографии «античного Челябинска».
Чтобы доказать, что именно чертёж послужил основой для офсетных фотографий, а не наоборот, достаточно наложить одно из изображений на другое и посмотреть на результат их совмещения.
Оригинальный рисунок зелёного цвета, офсетная репродукция красного. К сожалению, из-за нелинейных деформаций офсетного изображения при многократном копировании идеально совместить два изображения не получилось, но даже в таком варианте отлично видно, что эти два изображения совпадают до мельчайших деталей. При этом офсетная репродукция включает в себя только часть исходного изображения.
Увеличив центральную часть изображения, где совмещение получилось практически полным, мы увидим, что на обоих изображениях абсолютно совпадают все мелкие детали и подробности, в том числе одинаково количество и расположение деревьев, а также их форма.
Если бы кто-то делал рисунок с фотографии, да ещё и не очень хорошего качества, то вряд ли бы он стал настолько точно копировать все мельчайшие детали, тем более растительность. В этом нет никакого смысла. А вот при фотографировании чертежа все мелкие детали у нас как раз должны совпадать. Также обратите внимание, что на фотографии нет каких-либо элементов и деталей, которые бы отсутствовали на чертеже, что также говорит о том, что именно чертёж был оригиналом, а офсетная репродукция его копией. Если бы рисунок делался художником по фотографии, то какие-то мелкие детали неизбежно были бы пропущены или немного изменены.
По мнению Ильи Богданова, данное изображение является фотографией с реального античного города ещё и потому, что советские архитекторы не могли запроектировать в 1947 году, практически сразу после войны, настолько монументальный, величественный город, с чёткой структурой, широкими проспектами и великолепными архитектурными ансамблями.
Давайте разберёмся, кто же такие эти Л. Баталов и И. Чернядьев, разработавшие генеральный план застройки центральной части города Челябинска в 1947 году?
Иван Еремеевич Чернядьев родился 12 июня 1910 года в г. Новосибирске. В 1936 году окончил архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального хозяйства, после чего был направлен на работу в Управление главного городского архитектора г. Казани.
В 1938 году Ивана Еремееча назначают главным архитектором г. Казани. В этой должности он проработал до 1939 года. В 1939 году его призывают на службу в армию и отправляют на Дальний Восток, где он принимает участие в строительстве ставки Георгия Константиновича Жукова. После начала войны с Германией его переводят на Ленинградский фронт, где он проходит службу до 1944 года. В 1944 году начинается массовая демобилизация архитекторов для участия в восстановлении разрушенных войной городов. Ивана Еремееча Чернядьева назначают директором и главным архитектором Белорусского государственного проектного института в Минске. В этом институте в 1947 году и был разработан проект генерального плана застройки центральной части г. Челябинска. После защиты данного проекта Чернядьева отправляют в Челябинск и назначают главным архитектором города. Под его руководством в Челябинске разрабатываются проекты застройки ул. Спартака (позже пр. Ленина), пл. Революции, пл. Ярославского, проект филармонии с концертным залом. Одновременно с работой главного архитектора Иван Еремеевич преподаёт в Челябинском Политехническом Институте (ныне ЮУрГУ), где был профессором кафедры «Городское строительство и хозяйство».
На должности главного архитектора г. Челябинска Иван Еремеевич Чернядьев проработал 15 лет, до 1962 года, после чего его перевели в Киев, где он стал профессором кафедры архитектуры, а затем и деканом архитектурно-строительного факультета Киевского инженерно-строительного института. Умер Иван Еремеевич Чернядьев там же, в Киеве, 17 марта 1973 года.
Леонид Ильич Баталов родился 9 августа 1913 года в г. Москве, однако после Октябрьской революции оказался в Саратовской губернии. В шестилетнем возрасте потерял родителей и жил в детских домах. В 1931 он поступает на архитектурный факультет Ленинградской Академии художеств. Но данный факультет был через некоторое время переведён в Ленинградский институт инженеров коммунального хозяйства, где он знакомится с Иваном Еремеечем Чернядьевым, вместе с которым в 1936 году заканчивает обучение. А дальше их пути на некоторое время расходятся, поскольку Леонид Ильич поступает в только что образованный Институт аспирантуры Академии архитектуры СССР в Москве.
В 1944 году Леонида Ильича Баталова направляют в Минск, в тот самый институт, директором которого был назначен Иван Еремеевич Чернядьев, где они снова встретились. Во время учёбы в Академии архитектуры СССР, в 1939-1940 годах Леонид Ильич Баталов вместе с сокурсниками участвовал в открытом конкурсе на масштабный проект по планировке и застройке общегородского центра Ленинграда, поэтому нет ничего удивительного в том, что он стал соавтором Ивана Еремеевича в разработке генерального плана застройки центральной части города Челябинска. Как нет ничего удивительного в том, что на данном проекте мы видим город, который спланирован по всем правилам «античного» градостроительного искусства.
А чтобы окончательно поставить точку в ответе на вопрос, мог ли Леонид Ильич Баталов спроектировать город, который мы видим на приведённых в начале изображениях, необходимо назвать главное сооружение, известное всему миру, одним из авторов которого Леонид Ильич является. Это Останкинская телебашня в Москве.
Думаю, что после этого у думающих людей уже не возникнет вопроса «могли или не могли?». Хотя, когда узнаёшь все факты, связанные с этой историей, то возникают совсем другие вопросы, которые на самом деле следовало бы задать, но я их оставлю на конец этого повествования.
Ещё один веский аргумент в пользу того, что это именно чертёж с отмывкой, а не фотография реального города, заключается в расположении теней. Вот так выглядит современный центр Челябинска со спутника.
Север у нас находится сверху, юг снизу. Обратите внимание на то, как расположены тени относительно зданий, которые направлены практически точно на север (то есть, время съёмки соответствует примерно 11-12 часам дня). А теперь посмотрим на то, каким образом направлены тени на нашем рисунке.
Очень хорошо видно, что тени направлены на юго-восток, следовательно Солнце должно быть расположено на северо-западе, но этого в северном полушарии физически не может быть никогда. Мало того, подобного положения Солнца не возникает даже в том случае, если мы учтём возможные изменения положения оси вращения Земли относительно текущего состояния. Ни предполагаемый полюс, который мог быть в Гренландии, ни предполагаемый полюс, который мог быть на территории Северной Америки, не позволяют получить такое положение Солнца, при котором у нас на фотографии реального города наблюдались бы подобные тени.
А вот на архитектурном чертеже с отмывкой теней подобное их расположение очень даже возможно, поскольку на нём тени накладываются не с учётом реального положения Солнца, а так, чтобы усилить эффект объёмности изображения и улучшить его восприятие. Если бы архитекторы решили нарисовать освещение и тени так, как они должны быть в действительности, то им пришлось бы все поверхности, которые обращены к зрителю, сделать тёмными, в результате чего всё изображение сделалось бы тёмным и невыразительным.
Почему я постоянно говорю о том, что это чертёж, а не просто рисунок? А потому, что данное изображение не просто рисуется от руки, а строится как геометрическая проекция по размерам, которые рассчитываются исходя из топографических планов реальной местности и построенного на их основе проекта планировки.
Также нет ничего удивительного в том, что на данном чертеже мы можем рассмотреть часть реально существующих сейчас зданий. Эти здания уже были построены или находились в процессе строительства в 1947 году, когда разрабатывался данный проект. При этом все существующие здания, которые авторы проекта не определяют под снос, в обязательном порядке включаются в новый проект генерального плана или проекта планировки территории.
Продолжение