62 самых богатых человека мира владеют половиной всех богатств народов планеты

Любая власть – это власть немногих. Если царь попытается в одиночку влезть во все вопросы – то он просто помрёт от перенапряжения. Но и в любой республике реальные решения тоже принимают немногие. Поэтому говорить, что власть в руках немногих – значит, ничего не говорить.

С нашей точки зрения выражение «железный закон олигархии» – бесцветно и лишено сущности. Олигархия – власть немногих. В термине не указано – каких именно «немногих». Просто немногих – и всё. Термин политкорректен, но бессмысленнен.

Популярный сетевой политолог, один из немногих либералов, с которыми можно предметно поговорить, и есть о чём поспорить ( потому что имеются сформулированные утверждения, а не традиционное для либералов мычание ) Екатерина Шульман являет яркую иллюстрацию одного правила интеллектуальной деятельности. Именно у Шульман, несмотря на всё её шульманство, передёргивание краплёных карт – можно ознакомиться с парадоксом, когда политические взгляды людей расходятся, а научный анализ – напротив, приводит их в одну точку. Шульман, как пропагандист отрицает то, что она же утверждает, как учёный. Понятно, что разговорам про масонерию от патентованных патриотов поверят меньше, потому что патентованные на этой теме давно и откровенно повёрнуты. А если о том же скажет златоуст либералов Шульман? Ну, конечно, она говорит лишь про «железный закон олигархии» [1] , хотя и для его помина в наши дни нужна изрядная смелость. А почему мы говорим – «масонеризация»? Новый термин ввести хотим для вящей путаницы? Нет.



«Железный закон олигархии» намекает на другое (методом подмигивания) – о чём мы говорим прямо и открыто: власть немногих злоумышленников. Это и есть главное. Потому что чисто-формально даже «рай на земле», Оптину Пустынь можно подвести под понятие «олигархии»: монахов много, а правят немногие святые старцы…

Масонеризация – это захват власти заговором людей корыстных, обладающих паразитарным мышлением, склонностью к социальной хищности и равнодушием (если не хуже) к общечеловеческим задачам. Именно их настроение, а не то, много их или немного (немного – это сколько?) определяет суть «ЖЗО». То, что группа, захватившая власть – ведёт войну с «большим» (окружающим её) обществом, с корыстными целями группового эгоизма ввергает окружающие среды в бесправие и истощение.

Это ключевое содержание мы размазываем, когда говорим просто о «железном законе олигархии». Нельзя уходить от главного вопроса: какие идеи вдохновляют высший круг управленцев (которые вынужденно-солидарны, иначе их свергнут)? Какие цели ставит перед собой железный круг олигархии?

Шульман, как пропагандист, начинает нести всякую ахинею про «гибридные режимы», один из которых якобы в России, о том, что большая часть демократий – «не настоящие» (как раньше у М.Булгакова – «говорят, царь ненастоящий!», а теперь вот про демократию то же самое). А есть, якобы, такие «настоящие» демократии – в которых всё «по чесноку». Конечно, в версии Шульман, это США и их сателлиты. Они, якобы, между собой даже не воюют… Что и понятно: как только США надумает воевать – они противника из числа «демократий» автоматически исключают… А с верным сателлитом и рабом – зачем воевать?!

Но Шульман как учёный-политолог ловит за руку Шульман, как пропагандиста. Дело в том, что интеллект имеет тоталитарную природу: если думаешь логично, придёшь к выводу вместе со всеми, кто думает логично, нравится тебе этот вывод или нет. Логика не даст выпрыгнуть из пространства реальности в пространство беспочвенных фантазий.

Чтобы понять, насколько консенсус сложился в политологии относительно западной масонерии, процитируем саму Шульман:

«Макс Вебер выделял три основания, по которым власть признается легитимной со стороны управляемых масс: традиционное монархическое основание, харизматическое революционное и процедурное.



Монархический тип легитимации основан на традиции и признании священной воли Божьей. Харизматическая легитимация характерна для революционных лидеров: я правлю, потому что я великий вождь и учитель, меня волна революции вынесла!



Нетрудно заметить, что харизматический тип является плодом распада религиозного сознания. То есть в Бога мы уже не верим, но еще готовы верить в сверхчеловека. В Гитлера, в Ленина, в Муссолини: «Сей муж судьбы, сей странник бранный, пред кем унизились цари».



Это действительно переходная модель на пути распада религиозного сознания как массового явления. В этом смысле появление гибридных режимов является плодом следующего перехода…

Процедурный тип называется правовым — это красивый термин. Или бюрократическим — это менее красивый термин. «Я правлю, потому что я прошел определенную процедуру».

Грубо говоря, собрал документы, произвел описанные в законе манипуляции — вот поэтому я руководитель на тот срок, который в законе прописан. Поскольку в Бога и героев мы больше не верим, то начинаем верить в закон и процедуры.



И сейчас большинство населения Земли живет не при демократиях и не при тоталитарных моделях, которые почти сошли с исторической сцены, а при гибридном правлении.

Просто если раньше фашизоидный лидер изображал монарха, насколько хватало доверчивости у народа, то сейчас гибриды изображают демократии. Потому что это необходимо, чтобы быть легитимным в современном мире».

Вот как-то так… Остаётся только аплодировать. Не называя масонерию, Шульман обрисовала её жирным карандашом в пространстве сформированных ею групп. Любой человек, имеющий даже зачатки логического мышления, прочитает между строк, что существует в политической жизни объект, без которого описанная картина становится совершенно бессмысленной.

Как в песне:

Чарли, Чарли, великий маг…

Не промолвив даже слова – ты всё сказал!

В одной из видеолекция Е.Шульман дополняет эти свои тезисы совсем уж откровенным признанием: мол, бюрократ – тот, кто правит, выправив документы, получил бумагу на право править.

А суть-то вот в чём. Если есть тот, кто получил бумагу, то есть и тот, кто её выдал, правда? Если есть те, кто соблюдает ритуал, то есть и те, кто управляет ритуалом.

Может ли быть иначе? Конечно же, нет! Бюрократы не могут выписывать бумаги друг другу по замкнутому кругу. Это доказуется с лёгкостью необычайной. Допустим, мы с Шульман друг другу бумаги выпишем – и что? Станем правительством? Что мешает любому кружку людей выписать друг другу бумаги, и через это стать начальством?

Понятно, кто раньше выдавал бумаги: наследный монарх или харизматический вождь. Он подписывал – другие выполняли. Но кто заменил его в мире, нарисованном Шульман? Кто источник власти – назначающий бюрократов?

«Я правлю, потому что я прошел определенную процедуру» – выводит формулу Шульман. Но кто проверял прохождение? Это ведь каждый может про себя сказать, что я процедуру прошёл, а раз вы не видели – то вы слепые.

Ещё в одной лекции Шульман говорит: «При демократии высшая власть ни у кого». То есть попросту нет верховной власти, а множество властей равноправны. Как это может уберечь от гражданской войны и уличной бойни? Объясните, Екатерина! Одна власть отдала один приказ, другая другой, противоположный… Чей выполнять законопослушному гражданину?

В той версии, которую предоставляет Шульман-пропагандист (а она умна, спору нет) – наступает просто коллапс мысли. Верховная власть – Никто. А злоупотребления пресекает тоже Никто? То есть никто не пресекает? Любое мурло вылезает, действует в меру своей наглости (как покойный А.Б.Собчак, яркий пример захватного права) – и никакой управы на него нет?

Естественно, бумажная бюрократия и бумажный закон находятся ПОД высшей властью масонерии, которая неформальна, негласна и закон ей не писан (сама себе пишет законы, когда захочет, и какие захочет). Эта головоломка под названием «западная демократия» иначе не складывается.

Дальше – хуже. Если мы неопровержимо установили, что существует над законами масонерия, то почему она не хочет открыть лица? Публично заявить о своей верховной, руководящей и направляющей роли? (КПСС не хотела этого до 1977 года, до брежневской конституции, нигде в законах не фигурируя, как верховная власть). Если царя и вождя все знают – то эти правители зачем лица прячут?

Очевидно, что их программа настолько ужасна, а их позиция настолько деструктивна, что они не могут публично их огласить. Ведь КПСС ничто не мешало сказать – какие у неё цели, для чего она держит власть, и куда надеется привести общество с ничего не значащими выборами советов…

А тут мы имеем дело с властью жёсткой, тоталитарной, сосредоточившей в своих руках все ресурсы и возможности планеты[2] – но при этом принципиально не желающей «открыть личико» и предпочитающей рассказывать сказки, что «верховная власть ни у кого»…

Но так ведь не бывает, это противно самой природе человеческой! Получается, что бедные добровольно, на свободных и честных выборах выбрали свою бедность, безработные – свою безработицу, бесправные – своё бесправие и т.п.

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Конечно, из самих логических построений Шульман вытекает очевидность правящей масонерии.

То, что Екатерина-пропагандист предпочитает о ней помалкивать, другое дело. Умному человеку не обязательно видеть небесное тело, ему порой хватает возмущения орбит других тел, чтобы сказать: «там крупное небесное тело». Потому что орбиты просто так не искривляются – что-то должно давить на них, найденное или не найденное, но очевидно присутствующее!

Ну, а как только мы высчитаем Нептун на кончике пера[3] – то все пропагандистские бредни Шульман можно уже списывать в утиль. И тогда из её трудов проступает нечто совершенно иное, противоположное её настроениям. А заподозрить её в «квасном патриотизме» трудно, как знают все, кто её слушал или читал.

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А это и есть главное. Мы не можем двигаться в будущее, опираясь на знания, выстроенные эмоциональными истериками. Нам нужно подлинное знание, выстроенное на точном расчёте и абсолютной достоверности. Не мнение, а именно факт, подобный математическому.

Поэтому для нас так важны расчёты, осуществляемые противной стороной, основа консенсуса политологических знаний учёного о мире. Если все исследователи, независимо от их симпатий и пристрастий, сходятся на чём-то одном, то значит, как говорили киногерои – «истина где-то рядом!».

Неизбежное вырождение демократической клоунады западного, либерального, рыночного образца во власть монстров, прячущихся в тёмных глубинах – вот, пожалуй, общий вывод из современной политической науки всех направлений.

С какой стороны ни возьмись собирать эту систему – в итоге всё равно получается Р. Абрамович – «вечно молчащий», то ли потому, что ему нечего сказать, то ли потому что мысли его так чудовищны, что не могут быть озвучены публично…

И реальная власть – в его руках, а не в руках болтливых Шульман, сколько бы они ни стрекотали на высоковольтных проводах, питающих масонерию.

А это значит, что любой тип власти лучше, чем этот – провозглашающий верховную власть «Ничто», и делающих людей заложниками, марионетками анонимных чудовищ, безликих и злонамеренных, на которых просто некуда жаловаться, что бы они не натворили…