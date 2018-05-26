1113 год в Киеве: Первый еврейский погром или древнерусская революция?
Напоминаем уважаемым читателям. Слово „еврей” в современном русском языке скорее несёт некую национальную окраску. Правомочно ли определять еврейство как некую национальность – вопрос более чем спорный.
Однако некий пласт еврейской культуры, безусловно, существует. Еврейские мелодии, танцы. Ну, и практически все современные песенки, в стиле шансона и не только.
Также есть и еврейский юмор – включите телевизор и убедитесь в этом сами.
Ниже речь не об евреях, а о мафиозной группе, состоящей из носителей человеконенавистнической идеологии под названием иудаизм.
Т.е. речь об иудеях или, как их чаще называли, о жидах. Это сто лет назад понятия „еврей” и „иудей” по их фактическому смысловому наполнению были синонимами.
Сегодня справедливость настойчиво требует разделять эти группы: евреев как (псевдо)национальность от иудеев как носителей расистской идеологии. Понятно, что указанные два множества нередко пересекаются…
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«Первым еврейским погромом» так называемые либеральные журналисты любят называть восстание 1113 года, произошедшее в городе Киеве.
Таким способом они пытаются обосновать понятие о неком «вековом животном антисемитизме» русских в противовес «культурным» европейцам. Об отношении к иудеям в Европе большинство из нас знает по книге Вальтера Скота «Айвенго».
Существуют и официальные документы – менее поэтичные, зато куда более жесткие. Поэтому оставим вопрос о том, где к иудеям относились лучше за рамками этой статьи и попытаемся разобраться в том, что и почему произошло в далеком 1113 году в Киеве.
Сами понятия ссуда (исто) и ссудный процент (реза) были введены еще Ярославом Мудрым в «Русской правде», однако среди православных это занятие почетом не пользовалось и осуждалось русской церковью. Вера же иудеев прямо предписывает им давать деньги в рост инородцам. Таким образом, они заняли в русском обществе пустующую нишу «банковского обслуживания».Благодаря богатству и корпоративности они достаточно быстро стали влиять на князей, которые за оказанные услуги предоставляли им различные льготы. Иудеи при Святополке Изяславовиче, отстроившие в Киеве собственный квартал, имели больше прав, чем православные.
В результате этих преимуществ иудеи не только сильно теснили русских купцов, но и активно становились владельцами русских рабов, обращая за долги свободных граждан в холопов и закупов.Все это вызывало растущее недовольство в народе Киева. Выплеснулось оно после смерти 16 апреля 1113 года Святополка Изяславовича.Большая часть боярства под руководством тысяцкого Путяты Вышатича – героя походов против половцев, желала восхождения на киевский престол князя из старшей ветви Ярославовичей.Иудейский квартал активно поддерживал и, выражаясь современным языком, спонсировал мероприятия, к этому ведущие. В правлении князей этой ветви они видели гарантию сохранения своего положения и привилегий.Однако народу Киева такие перспективы по нраву не пришлись. После бурного вече произошло восстание. Горожане двинулись на разгром дворов ненавистных представителей «администрации» князя Святополка Изяславовича. Были полностью разграблены дворы тысяцкого Путяты Вышатича, а также дворы администраторов рангом пониже – сотских. Кроме того, был разграблен и «жидовский квартал».Ужасы этих событий летописи не описывают, ограничиваясь кратким «многия побиши». Кровь, однако, должна была литься рекой.
С другой стороны, не меньший кошмар творился на дворах русских сотских и тысячника. В те времена под двором влиятельного человека понимался целый комплекс, окруженных высокой крепостной стеной, а также сооружений, в которых проживали члены его многочисленной семьи и многочисленная прислуга со своими семьями. Под прямой угрозой оказалась и семья самого Святополка Изяславовича.В этих условиях уцелевшие бояре позвали на княжение Владимира Мономаха. Князь Владимир успокоил киевлян, издав «Устав», которым старые долги подлежали списанию, максимальный ссудный процент был ограничен, а закабаление должников регламентировано и усложнено.Таким образом, говорить о национальной направленности произошедшего 900 лет назад восстания не приходится. Восстание имело социально – политическую направленность, и в данных условиях термин «Первая русская революция» гораздо ближе к реальности, чем «первый иудейский погром».
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Источник: ss69100.livejournal.com