1113 год в Киеве: Первый еврейский погром или древнерусская революция?

По этим правилам, главным считался киевский престол, остальные же города распределялись по значимости. Наследование престолов осуществлялось не по прямой линии – от отца к сыну, а по старшинству в роду.

Причиной неутихающих смут и братоубийственных войн на Руси, до укрепления на престоле рода Романовых», являлось наследственное право, оставленное стране Ярославом Мудрым.

«Первым еврейским погромом» так называемые либеральные журналисты любят называть восстание 1113 года, произошедшее в городе Киеве. Таким способом они пытаются обосновать понятие о неком «вековом животном антисемитизме» русских в противовес «культурным» европейцам. Об отношении к иудеям в Европе большинство из нас знает по книге Вальтера Скота «Айвенго». Существуют и официальные документы – менее поэтичные, зато куда более жесткие. Поэтому оставим вопрос о том, где к иудеям относились лучше за рамками этой статьи и попытаемся разобраться в том, что и почему произошло в далеком 1113 году в Киеве.

Ниже речь не об евреях, а о мафиозной группе , состоящей из носителей человеконенавистнической идеологии под названием иудаизм . Т.е. речь об иудеях или, как их чаще называли, о жидах. Это сто лет назад понятия „еврей” и „иудей” по их фактическому смысловому наполнению были синонимами. Сегодня справедливость настойчиво требует разделять эти группы: евреев как (псевдо)национальность от иудеев как носителей расистской идеологии. Понятно, что указанные два множества нередко пересекаются…

Напоминаем уважаемым читателям. Слово „еврей” в современном русском языке скорее несёт некую национальную окраску. Правомочно ли определять еврейство как некую национальность – вопрос более чем спорный. Однако некий пласт еврейской культуры, безусловно, существует. Еврейские мелодии, танцы. Ну, и практически все современные песенки, в стиле шансона и не только. Также есть и еврейский юмор – включите телевизор и убедитесь в этом сами.

возрасту его брату.

Таким образом, Великое Киевское Княжение переходило от князя не к его старшему сыну, а к следующему по

Сам Ярослав имел шесть сыновей, и уже тогда эта система была крайне сложной – князья, после смерти одного из них, начинали в полном составе менять свои владения в соответствии со старшинством.

Именно отсюда и происходили постоянные стычки между боярами за места на царском совете, продолжавшиеся до Петра I – потомки древних родов спорили о закрепленном законом старшинстве.

Семьи князей были многочисленными, и с увеличением числа княжеских родов начались, с одной стороны, неразбериха, а с другой – горькие обиды.

малолетнему, дяде. Естественно, это положение вызывало многочисленные междоусобицы.

При данной системе, многоопытный и отличившийся в боях сын старшего сына князя, обязан был уступить старшинство своему, иногда

Именно этими сложностями и решило воспользоваться Киевское Вече, пожелавшее пригласить, после смерти Святополка Изяславовича, на Великое Киевское Княжение Владимира Мономаха – в обход прав наследников старшей родовой семьи. Великий князь Святополк любовью киевлян не пользовался.

В начале своей карьеры он часто был бит половцами, причем во многом по глупости, так как не слушал советов более опытных военачальников. Он утратил влияние на Новгород – горожане не только отказались принять на княжение его сына, но и пообещали лишить его головы, в случае приезда.

По характеру князь был мрачен и не улыбался даже на пирах. Зато отличался неимоверной жадностью. «К войне не был охотник и хоть на кого скоро сердился, скоро и запамятовал. Притом был весьма сребролюбив и скуп» – так охарактеризовал князя историк Татищев по результатам работы с древними летописями.

Именно сребролюбием князя объясняли киевляне введенный им соляной налог, который серьезным бременем лег не только на простой народ, но и на зарождавшихся промышленников. Без соли нечего делать ни на рыбных промыслах, ни в переработке мяса и кож. Кроме того, князь водил большую дружбу с киевскими жидами – именно так в те времена официально именовался этот народ. Лишь в 1787 году императрица Екатерина II повелела использовать в официальных бумагах слово «иудей».

Иудеи Руси происходят из принявшей иудаизм правящей верхушки Хазарского Каганата. После разгрома этого государства князем Святославом Игоревичем, они через Тьмутаракань и Чернигов распространились по большей части русских городов. где занимались в основном торговлей и ростовщичеством.Сами понятия ссуда (исто) и ссудный процент (реза) были введены еще Ярославом Мудрым в «Русской правде», однако среди православных это занятие почетом не пользовалось и осуждалось русской церковью. Вера же иудеев прямо предписывает им давать деньги в рост инородцам. Таким образом, они заняли в русском обществе пустующую нишу «банковского обслуживания».

Благодаря богатству и корпоративности они достаточно быстро стали влиять на князей, которые за оказанные услуги предоставляли им различные льготы.В результате этих преимуществ иудеи не только сильно теснили русских купцов, но и активно становились владельцами русских рабов, обращая за долги свободных граждан в холопов и закупов.

Все это вызывало растущее недовольство в народе Киева. Выплеснулось оно после смерти 16 апреля 1113 года Святополка Изяславовича.

Большая часть боярства под руководством тысяцкого Путяты Вышатича – героя походов против половцев, желала восхождения на киевский престол князя из старшей ветви Ярославовичей.

Иудейский квартал активно поддерживал и, выражаясь современным языком, спонсировал мероприятия, к этому ведущие. В правлении князей этой ветви они видели гарантию сохранения своего положения и привилегий.

Однако народу Киева такие перспективы по нраву не пришлись. После бурного вече произошло восстание. Горожане двинулись на разгром дворов ненавистных представителей «администрации» князя Святополка Изяславовича. Были полностью разграблены дворы тысяцкого Путяты Вышатича, а также дворы администраторов рангом пониже – сотских. Кроме того, был разграблен и «жидовский квартал».

Ужасы этих событий летописи не описывают, ограничиваясь кратким «многия побиши». Кровь, однако, должна была литься рекой.С другой стороны, не меньший кошмар творился на дворах русских сотских и тысячника. В те времена под двором влиятельного человека понимался целый комплекс, окруженных высокой крепостной стеной, а также сооружений, в которых проживали члены его многочисленной семьи и многочисленная прислуга со своими семьями. Под прямой угрозой оказалась и семья самого Святополка Изяславовича.

В этих условиях уцелевшие бояре позвали на княжение Владимира Мономаха. Князь Владимир успокоил киевлян, издав «Устав», которым старые долги подлежали списанию, максимальный ссудный процент был ограничен, а закабаление должников регламентировано и усложнено.

Таким образом, говорить о национальной направленности произошедшего 900 лет назад восстания не приходится. Восстание имело социально – политическую направленность, и в данных условиях термин «Первая русская революция» гораздо ближе к реальности, чем «первый иудейский погром».

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