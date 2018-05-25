Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2018
- 09:15 Александр Хуг: На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и “Грады” к линии фронта.
- 09:10 Горловка: украинские оккупанты продолжают обстрел, разрушен дом (ФОТО).
- 05:30 Кадры удара: ВСУ атаковали позиции «российских войск» под Дебальцево, — киевские СМИ (ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 22:02 Война в Сербии и в Донбассе: параллели и отличия.
Александр Хуг: На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и “Грады” к линии фронта
За последние три недели на линию разграничения на Донбассе по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение.
Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW.
Он уточнил, что речь идет о танках, минометах, артиллерии, “Градах”, которые должны быть отведены от линии фронта согласно минскими соглашениями.
По его словам, за последние несколько недель наблюдатели зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения. Также за последние недели мониторинговая миссия наблюдает увеличение количества нарушений перемирия.
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Горловка: украинские оккупанты продолжают обстрел, разрушен дом (ФОТО)
Сегодняшняя ночь в Горловке прошла спокойнее, чем обычно, однако не обошлось без разрушений, а в районе пяти часов утра начался обстрел.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.
По словам мэра, обстрел начался в полях возле Гольмы примерно в 5:00 утра. В результате чего остались без света дома по улице Сухой Яр. Пострадавших в результате этого обстрела нет.
Ночью в результате прямого попадания украинского снаряда разрушен дом в посёлке Зайцево по улице Карбышева — номер 104. К счастью, жертв нет.
По состоянию на семь часов утра в районе Зайцево — Гольма — Доломитное — Байрак продолжался обстрел с украинских позиций.
Всего же начиная с 9 мая в результате резко возросшей активности ВСУ на горловском направлении разрушено или повреждено 119 домостроений. Погибло четверо и ранено одиннадцать мирных жителей.
Кроме того, по последним поступившим данным, зафиксирован прилёт снаряда с украинских позиций в районе шахты им. Калинина по улице Трубецкого. Повреждено остекление и фасад дома.
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Кадры удара: ВСУ атаковали позиции «российских войск» под Дебальцево, — киевские СМИ (ВИДЕО, КАРТА)
Украинские оккупанционные силы на Донбассе нанесли мощные удары по опорному пункту вооружённых сил ДНР.
Любопытно, что в Киеве утверждают, что был атакован опорный пункт российской армии под Дебальцево.
«Опубликовано видео атаки украинской артиллерии на опорный пункт российских войск «Прыщ» вблизи Светлодарска», — дерзко пишут самые правдивые в мире украинские СМИ.
Это очень странно, потому что по нашим данным, основанным на новостях киевских медиа, российская армия была разгромлена на Донбассе уже более года назад.
Кадры интенсивного артиллерийского обстрела были сняты при помощи БПЛА. Запись обнародовали боевики роты спецназначения ДУК «Правый сектор»*.
В течение пятиминутного ролика можно насчитать свыше 150 выстрелов и разрывов.
Обстреливаемые траншеи, над которыми летал беспилотник, находятся в лесополосе на западном берегу водохранилища Карапулька, которое расположено между н.п. Логвиново и Лозовое.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Война в Сербии и в Донбассе: параллели и отличия
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