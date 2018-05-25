Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2018

Сегодняшняя ночь в Горловке прошла спокойнее, чем обычно, однако не обошлось без разрушений, а в районе пяти часов утра начался обстрел.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.

По словам мэра, обстрел начался в полях возле Гольмы примерно в 5:00 утра. В результате чего остались без света дома по улице Сухой Яр. Пострадавших в результате этого обстрела нет.

Ночью в результате прямого попадания украинского снаряда разрушен дом в посёлке Зайцево по улице Карбышева — номер 104. К счастью, жертв нет.

По состоянию на семь часов утра в районе Зайцево — Гольма — Доломитное — Байрак продолжался обстрел с украинских позиций.

Всего же начиная с 9 мая в результате резко возросшей активности ВСУ на горловском направлении разрушено или повреждено 119 домостроений. Погибло четверо и ранено одиннадцать мирных жителей.

Кроме того, по последним поступившим данным, зафиксирован прилёт снаряда с украинских позиций в районе шахты им. Калинина по улице Трубецкого. Повреждено остекление и фасад дома.

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