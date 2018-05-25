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Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 мая 2018

08:11. 25 мая 2018 Просмотров - 760 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: истребители США подставились под С-400 и потеряли преимущество перед самолётами ВКС РФ

Сирия: истребители США подставились под С-400 и потеряли преимущество перед самолётами ВКС РФ | Русская весна

Использование американскими ВВС истребителей F-22 в Сирии лишило США преимуществ этой модели над российскими самолетами, пишет Military Watch.

«Небо над Ираком и особенно Сирией стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас», — заявила генерал-лейтенант американских ВВС Вералинн Джеймисон.

В статье отмечается, что удары с применением F-22 над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения, лишили истребитель пятого поколения его главного преимущества — системы защиты от радаров.

По мнению авторов статьи, у российской стороны имелось достаточно времени для того, чтобы узнать и протестировать стелс-технологии F-22, а также собрать данные о том, как самолет используется, и выработать меры по противодействию ему.

Более того, авторы считают, что Россия сможет использовать эти технологии в производстве своих самолетов.

В статье подчеркивается, что радиолокационные системы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 полностью контролируют воздушное пространство над Израилем, Ливаном и Сирией. Это станет одной из главных причин, по которым Израиль не сможет использовать имеющиеся у него американские самолеты F-35 в полной мере.

Чтобы не дать российским военным возможности ознакомиться с его стелс-системами, их придется либо отключить, что сделает истребитель значительно более уязвимым, либо использовать более старые F-15.

На этой неделе командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил о первом применении в бою истребителя пятого поколения F-35. Всего в распоряжении Израиля имеется 50 таких машин.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО)

Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна

Как сообщалось, недавно Минобороны России заставило капитулировать боевиков в так называемом Растанском котле на севере Хомса, тысячи боевиков сдали оружие и выехали в провинции Идлиб и Алеппо. При обыске выезжавших автобусов российские военные изъяли смертоносные находки.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Как сообщала РВ, последние силы боевиков из Растанского котла Бали выведены через пункт пропуска в н.п. Телль-Биса на севере провинции Хомс.

Здесь исламисты сдавали своё вооружение, некоторые добровольно, а у некоторых пришлось его отбирать при обыске.

Российская военная полиция осуществляла досмотр вещей и обыск самих боевиков, изымая оружие, которое они пытались спрятать и увезти с собой.

Помимо многочисленного стрелкового оружия, армейцы изъяли недоделанный пояс смертника (см. фото 1), изделие было завершено примерно на 80%.

Также на фотографиях ниже можно увидеть пулемёты, гранатомёты и множество другого вооружения. Часть оружия больше похожа на музейные экспонаты.  

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Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна
Адские находки: Что российские военные изъяли у боевиков при обыске в Растанском котле (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (+ВИДЕО)

Новость обновляется
МОЛНИЯ: По Сирии нанесён ракетный удар (+ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетной атаке, силы ПВО САР успешно отразили удар.

Об этом сообщает национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник. 

Агрессии подвергся военный аэродром «Кусейр», расположенный юго-западнее Хомса, ЗРК С-200 выпустил ракеты по неопознанной цели. 

Перед этим в небе над Средиземным морем был замечен самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Израиля Gulfstream G 550.

«Русская Весна» выясняет подробности.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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