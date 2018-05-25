Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 мая 2018

Использование американскими ВВС истребителей F-22 в Сирии лишило США преимуществ этой модели над российскими самолетами, пишет Military Watch.

«Небо над Ираком и особенно Сирией стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас», — заявила генерал-лейтенант американских ВВС Вералинн Джеймисон.

В статье отмечается, что удары с применением F-22 над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения, лишили истребитель пятого поколения его главного преимущества — системы защиты от радаров.

По мнению авторов статьи, у российской стороны имелось достаточно времени для того, чтобы узнать и протестировать стелс-технологии F-22, а также собрать данные о том, как самолет используется, и выработать меры по противодействию ему.

Более того, авторы считают, что Россия сможет использовать эти технологии в производстве своих самолетов.

В статье подчеркивается, что радиолокационные системы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 полностью контролируют воздушное пространство над Израилем, Ливаном и Сирией. Это станет одной из главных причин, по которым Израиль не сможет использовать имеющиеся у него американские самолеты F-35 в полной мере.

Чтобы не дать российским военным возможности ознакомиться с его стелс-системами, их придется либо отключить, что сделает истребитель значительно более уязвимым, либо использовать более старые F-15.

На этой неделе командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил о первом применении в бою истребителя пятого поколения F-35. Всего в распоряжении Израиля имеется 50 таких машин.

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