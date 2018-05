Роман Смирнов. Крысис (не у всех)

Вчера забежал на посиделки РСМД по Турции – интересно, эксперты говорят о “кризисе”, падении лиры, внутренней напряженности и т.д. и т.п. намекая и прямо говоря, что мол за аэс аккую нечем платить будет (а может даже и некому).



Хотя из зала были вполне адекватные вопросы насчет того, что Эрдоган на самом деле более чем конкретно контролирует ситуацию и этот “крысис” просто лихорадка при зачистке.

Вот щелкнул:









По поводу же аккую мне, под звуки различных вариаций на тему все пропало, в голову пришла одна мысль (не знаю оригинальная нет – в интернете во всяком случае ничего не нашел, может плохо искал).



Итак несколько картинок:



АЭС – 4800МВт. План ввода. 2023.04 – 1200МВт, 2024.04 – 1200МВт, 2025.04 – 1200МВт, 2026.04 – 1200МВт





Турецкие энерго-балансы - https://www.iea.org/media/countries/Turkey.pdf



Действительно, помимо достаточно насыщенного баланса всей турции в целом, если посмотреть на карту электросетей и промышленных объектов, возникают некоторые вопросы о целесообразности именно в этом месте, но давайте чуток увеличим:









Соответственно, вот здесь видно, что с АЭС можно бросить кабель до Сирии – 175км, Кипр, где с электрикой реальные проблемы и есть платежеспособный потреб, еще ближе:

Вот ее энергосистема:

Баланса там сейчас вобще никакого нет.



Дешевое и надежное энергоснабжение позволит быстро запустить хоть цементные заводы, хоть каменообрабатывающие, хоть пищевку… это не с“виртуальной энергосистемой” баловаться, бгг.



По поводу технической реализуемости – англичане ща например будут соединяться с датчанами, 750км на 1400МВт.



Construction is scheduled to begin in 2019, with the project expected to be completed by 2022.



The cable will run from Vejen in southern Jutland to Bicker Fen in Lincolnshire, around 170 kilometres north of London. At 1400 megawatts, its transmission capacity will be the equivalent to one third of Denmark’s total consumption.



-Strong electricity connections abroad are crucial for a small nation like Denmark. We will be able to sell our power in a larger market when we have a surplus of renewable energy. At the same time, we get a larger supply of power to Denmark when the wind does not blow and the sun does not shine. Strong electricity connections to our neighbors thus contribute to ensuring cheap and reliable power for consumers and to keep the value of the wind power high. It is for the benefit of all Danes and companies in Denmark, says Minister for Energy, Utilities and Climate, Lars Christian Lilleholt.



https://www.thelocal.dk/20171030/worlds-longest-power-cable-to-connect-denmark-with-uk

Как Вам такой вариант?



А насчет “крысиса”, ну эксперты они на то и эксперты, чтобы торговать страхами иначе никто слушать не будет, хотя признаюсь панику насчет перехода османской империи в мобрежим ребята нагнетали профессионально.

P.S. Короче если все срастется хоть кабелем, хоть лэпами – курорты средиземного моря ждут, бгг. Говорят вода на пляжах Латакии с мая по ноябрь теплая… а подрядчики и даже некоторые сотрудники росатома могут себе не только отдых, но и даже виллы позволить…

Источник: https://romansmirnov.org/77