Проверять вузы нужно не по американским, а по нашим правилам
07:45. 25 мая 2018 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал: brahman
Первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что под видом включения вузов в мировые рейтинги идет сбор информации о стратегическом развитии образовательной отрасли …
Для того, чтобы участвовать в западных рейтингах, все вузы России должны предоставлять полную информацию о своей научной, образовательной, финансовой деятельности, об уровне студентов, преподавателей, их научных и творческих планах и проектах.
«То есть, некая западная структура под видом рейтинговой деятельности в постоянном режиме получает детальную информацию о динамике развития российского образования.
Соответственно с помощью этой информации можно влиять на эту важную стратегическую отрасль России. Вообще-то, это называется сбором разведданных.
Ситуация анекдотичная – вузы добровольно работают на сбор информации, отдают её в чужие руки и получают за это побрякушку в виде номера в очередном липовом рейтинге. Это напоминает мне колониальную практику обмена бус на золото и слоновую кость», – отметил Щипков.
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«Рейтинги вузов важны и необходимы, но проводить их нужно не по американским, а по нашим собственным правилам и критериям, чтобы они соответствовали российским интересам», – заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, доктор политических наук Александр Щипков, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Комментируя в эфире телеканала «СПАС» вопрос о системе оценок высших учебных заведений в России и за рубежом, Александр Щипков отметил, что судить об уровне научной и учебной деятельности российских ВУЗов, опираясь на западные критерии, ошибочно.
Щипков отметил, что рейтинги могут составляться по-разному, но принцип их составления один: кто устанавливает правила, тот и будет стоять в этом рейтинге на первом месте.
Кроме того, он привел в пример деятельность российского рейтингового агентства «RUR Agency», которое фактически является подструктурой западной медиакомпании «Thomson Reuters».
Кроме того, он привел в пример деятельность российского рейтингового агентства «RUR Agency», которое фактически является подструктурой западной медиакомпании «Thomson Reuters».
Для того, чтобы участвовать в западных рейтингах, все вузы России должны предоставлять полную информацию о своей научной, образовательной, финансовой деятельности, об уровне студентов, преподавателей, их научных и творческих планах и проектах.
«То есть, некая западная структура под видом рейтинговой деятельности в постоянном режиме получает детальную информацию о динамике развития российского образования.
Соответственно с помощью этой информации можно влиять на эту важную стратегическую отрасль России. Вообще-то, это называется сбором разведданных.
Ситуация анекдотичная – вузы добровольно работают на сбор информации, отдают её в чужие руки и получают за это побрякушку в виде номера в очередном липовом рейтинге. Это напоминает мне колониальную практику обмена бус на золото и слоновую кость», – отметил Щипков.
Александр Щипков также заметил, что утверждение о «космополитичности» науки является ложным, поскольку ученые каждой страны, независимо от их политических убеждений, отстаивают, прежде всего, интересы своего государства.
Национальные научные корпорации для решения какой-то проблемы вырабатывают свои собственные оценочные критерии и сами внутри своего научного сообщества определяют, что является открытием и достижением, а что – нет.
Сами определяют, что является положительным результатом, а что – нет. Силовое навязывание чужих оценочных критериев тормозит развитие национальной науки. Силовое навязывание чужой административной системы тормозит развитие национального образования.
Национальные научные корпорации для решения какой-то проблемы вырабатывают свои собственные оценочные критерии и сами внутри своего научного сообщества определяют, что является открытием и достижением, а что – нет.
Сами определяют, что является положительным результатом, а что – нет. Силовое навязывание чужих оценочных критериев тормозит развитие национальной науки. Силовое навязывание чужой административной системы тормозит развитие национального образования.
Щипков отметил, что Болонский процесс и западная наукометрия составляют единую стройную систему, которая может быть одновременно полезной для одного народа и вредоносной для другого. Член Общественной палаты РФ подчеркнул, что «в основе российской наукометрии должна лежать российская образовательная модель, которая будет приносить пользу российским гражданам».
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Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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В 2015 теология стала наукой в РФ. “Новая специальность, как сообщает Высшая аттестационная комиссия, изучает источники теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность религиозной организации.”
Жду с нетерпением появления в РФ кандидатов и докторов теологических наук, а также академиков. )