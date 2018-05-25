Проверять вузы нужно не по американским, а по нашим правилам

«Рейтинги вузов важны и необходимы, но проводить их нужно не по американским, а по нашим собственным правилам и критериям, чтобы они соответствовали российским интересам», – заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, доктор политических наук Александр Щипков, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.





Комментируя в эфире телеканала «СПАС» вопрос о системе оценок высших учебных заведений в России и за рубежом, Александр Щипков отметил, что судить об уровне научной и учебной деятельности российских ВУЗов, опираясь на западные критерии, ошибочно.



Щипков отметил, что рейтинги могут составляться по-разному, но принцип их составления один: кто устанавливает правила, тот и будет стоять в этом рейтинге на первом месте.



Кроме того, он привел в пример деятельность российского рейтингового агентства «RUR Agency», которое фактически является подструктурой западной медиакомпании «Thomson Reuters».