Открытым текстом 25.05.2018

Самые страшные новости недели — из-под Горловки. Второй по величине город Донецкой народной республики под непрерывным огнём.

Вооружённые силы Украины методично атакуют Горловку и прилегающие к ней районы. Используются тяжёлая артиллерия и бронетанковая техника, изъятые из мест хранения, находящихся по минским соглашениям под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Разрушены десятки жилых домов. Есть погибшие и раненые.

Аналитики открытым текстом предупреждали: чем ближе Чемпионат мира по футболу в РФ — тем ожесточённее террористы. В том числе киевские.

Горловку окружают холмы. Займи господствующие высоты — и без помех расстреливай город. С захватом стратегической точки легче брать соседние города.

Киев грозится отрезать Донецкую народную республику от Луганской, окружить Донецк и добить его. Нынешние разведки боем вполне подходят под этот неутешительный план.

Пока спасает одно: штурмовать высоты — один из труднейших видов боя, нужен большой перевес в силах и технике. Но наше положение в мире с каждым днём всё лучше, а потому Порошенко вполне мог получить указание не обращать внимания на жертвы со своей стороны. Открытым текстом напоминаю: после разгрома в Шестидневной войне Египет и Сирия шесть лет вели против Израиля войну на истощение. В ежедневных стычках погибало в разы больше людей и техники с арабской стороны, чем с еврейской. Но вожди считали: у них ресурсов хватит, и рано или поздно евреи кончатся.

Нет! Следующую открытую войну — Судного дня — арабы тоже проиграли. Украина куда больше Донбасса. Но её хозяйство падает — видно даже сквозь официальную статистику. Войну на истощение террористы проигрывают. Но Соединённые Государства Америки помогают не только приказом. На днях Порошенко хвастался первой пришедшей на Украину партией противотанковых ракет «Джэвлин», то есть «Дротик». Главные вопросы недели: провоцируют ли атаки ВСУ втягивание Российской Федерации в открытую войну и как нам действовать, если она развернётся.

Обстрелы начаты сразу после очередного заезда в Киев американского немца Фолькера на фоне глобального проигрыша СГА и в Европе, и в Азии. Приходится внимательно следить за всем происходящим!

Юля заговорила! Дочь перебежчика Скрипаля вышла к камере и открытым текстом попросила наш МИД оставить её в покое.

Юлия Сергеевна Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления. На видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину. МИД РФ сообщил, что ежедневно пытается связаться с нашей гражданкой, чтобы удостовериться, что её не удерживают насильно.

После обращения с отказом от помощи мы должны успокоиться? Открытым текстом заявляю: не меня одного это обращение заставляет ещё больше переживать за гражданку РФ Скрипаль.

В сообщении, опубликованном на сайте российского посольства, говорится, что наши дипломаты «были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии». При этом видеозапись только усилила российскую «озабоченность относительно условий» содержания Скрипаль. Посольство подчёркивает: «вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст», перевод с английского, и «целый ряд оборотов» свидетельствует, что оригинал «составлен носителем языка».

На русский, похоже, не Юлия переводила, а кто-то с родным английским. Да и шрам на горле — след от трахеотомии, то есть прорези для вставки дыхательной трубки, в данном случае для долгой искусственной вентиляции лёгких — любая женщина постаралась бы скрыть, но в записи он выставлен напоказ. Зачем? Показать зверства русских варваров, не щадящих ни женщин, ни детей? Или сигнал о помощи?

Всех разведчиков учат, как сообщать своим, что работаешь под контролем противника. Да и простые смертные на сей счёт немало насмотрелись. Ведь единственное, на что похоже обращение Юлии Сергеевны, — похожие видеозаписи заложников запрещенной в России ИГИЛ. Они тоже произносят заученный текст перед камерой, нацеленной террористами.

Те же интонации, та же сбивчивость и требования захватчиков. И даже в таких условиях она сказала, что об отравлении знает только с чужих слов, и не обвинила никого конкретно. Смотришь запись — и всё больше жалеешь Юлю. Постановка халтурная, но её роль — трагическая. Открытым текстом обращаюсь к британским разведчикам: может, хватит мучить нашу девочку? Отпустите Юлю домой, где её жизнь не будет разыграна в кривой дипломатии, а значит, она будет в настоящей безопасности.

Самая галантная новость — из Сочи. Глава правительства Федеративной Республики Германии Ангела Доротея Хорстовна Каснер — по первому мужу Меркель — прилетела на очередную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

На крыльце его резиденции её встретил ещё и её коллега премьер РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. А Путин преподнёс ей букет бежевых — в тон её наряда — роз и фрезий.

Крупнейший немецкий ежедневник «Бильд», то есть «Картинка», сообщил: президент подарком подчеркнул, что канцлер — женщина. Значит, показал своё превосходство и психологически надавил на неё.

Открытым текстом предполагаю: извращённый взгляд бульварной газеты на разнополые взаимоотношения — в данном случае всего лишь дымовая завеса. Атлантически мыслящим не нравится, что на встрече принято немало решений, выгодных всем, кроме Соединённых Государств Америки. Не зря же они против строительства второй очереди «Северного потока». Официально! В нотах МИДа! Хотя, казалось бы, где Вашингтон и где Балтика? Но им так хочется, чтобы ЕС получал природный газ не по трубам из РФ, а в разы дороже — в сжиженном виде из СГА! Впервые за последние годы Европа открытым текстом попросила Трампа по этому вопросу больше не беспокоить.

На пресс-конференции канцлер сказала, что поддерживает строительство второй очереди газопровода «Северный поток» при условии, что РФ продолжит поставку и через газотранспортную систему Украины. Президент ответил, что поставка сохранится, пока будет экономически выгодна.

Снабжать нашим газом Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику действительно проще через Украину. Наш президент открытым текстом предупредил Порошенко: попробуешь заблокировать Приднестровье — сам без газа останешься. Но главное — чтобы укротруба была безубыточна, нужно во много раз больше газа, чем потребляют по обе стороны Днестра. После запуска «Северного» и «Турецкого» потоков Киев сядет на голодный паёк.

А тут ещё в Сочи президент Болгарии, бывший командующий тамошними ВВС Румен Георгиевич Радев попросил построить «Болгарский поток». Четыре года назад ЕС его запретил. Тогдашнее болгарское руководство смирилось. Теперь и Берлин, и София убедились: лучше с Москвой найти, чем с Вашингтоном потерять. Труба вам, танкеры со сжиженным сланцевым газом!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru