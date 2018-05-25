О Кудрине и столетии начала гражданской войны

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» (которая теперь выходит в прямой эфир в 19.05 по вторникам!) обсуждали несколько самых «горячих» тем.

00:00 – О новых назначениях в Правительстве

03:31 – Имеют ли значение личности министров

07:47 – Как Путин заставил олигархов платить налоги

11:26 – Министры должны оцениваться по результатам деятельности

12:58 – Почему «Единая Россия» получила конституционное большинство в Думе

19:20 – О восстании Чехословацкого корпуса 1918 г.

24:37 – Зверства чехословаков и их роль в поражении Колчака

25:20 – Кому была выгодна гражданская война в России

24:37 – Чехи должны платить и каяться

27:20 – Должна ли Россия перед кем-то каяться

27:45 – С какого момента началась гражданская война

30:40 – Уроки чехословацкого восстания

31:28 – Была ли гражданская война следствием естественных причин

35:32 – Контрсанкции: надо делать США больно

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P.S. Предыдущие выпуски программы.

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Источник: nstarikov.ru