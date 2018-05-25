О Кудрине и столетии начала гражданской войны
В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» (которая теперь выходит в прямой эфир в 19.05 по вторникам!) обсуждали несколько самых «горячих» тем.
00:00 – О новых назначениях в Правительстве
03:31 – Имеют ли значение личности министров
07:47 – Как Путин заставил олигархов платить налоги
11:26 – Министры должны оцениваться по результатам деятельности
12:58 – Почему «Единая Россия» получила конституционное большинство в Думе
19:20 – О восстании Чехословацкого корпуса 1918 г.
24:37 – Зверства чехословаков и их роль в поражении Колчака
25:20 – Кому была выгодна гражданская война в России
24:37 – Чехи должны платить и каяться
27:20 – Должна ли Россия перед кем-то каяться
27:45 – С какого момента началась гражданская война
30:40 – Уроки чехословацкого восстания
31:28 – Была ли гражданская война следствием естественных причин
35:32 – Контрсанкции: надо делать США больно
P.S. Предыдущие выпуски программы.
- Встреча Путина и Пашиняна, Иран, Кудрин
- Карлу Марксу – 200 лет
- Одно дело делают: оппозиция в Вильнюсе, а террористы в Сирии
- Лучшая «помощь олигархам» – национализация
- Гарантии, отставки и торговая война
- Трагедия в Кемерово и высылка наших дипломатов
- Шесть задач для Путина на ближайшие шесть лет
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Источник: nstarikov.ru