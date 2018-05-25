Главная » Мировоззрение, Политика

О Кудрине и столетии начала гражданской войны

07:43. 25 мая 2018 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» (которая теперь выходит в прямой эфир в 19.05 по вторникам!) обсуждали несколько самых «горячих» тем.

00:00 – О новых назначениях в Правительстве
03:31 – Имеют ли значение личности министров
07:47 – Как Путин заставил олигархов платить налоги
11:26 – Министры должны оцениваться по результатам деятельности
12:58 – Почему «Единая Россия» получила конституционное большинство в Думе
19:20 – О восстании Чехословацкого корпуса 1918 г.
24:37 – Зверства чехословаков и их роль в поражении Колчака
25:20 – Кому была выгодна гражданская война в России
24:37 – Чехи должны платить и каяться
27:20 – Должна ли Россия перед кем-то каяться
27:45 – С какого момента началась гражданская война
30:40 – Уроки чехословацкого восстания
31:28 – Была ли гражданская война следствием естественных причин
35:32 – Контрсанкции: надо делать США больно

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски программы.

Уважаемые читатели и единомышленники!

Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>