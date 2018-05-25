Нервные клетки мозга восстанавливаются вне зависимости от возраста

Гиппокамп отвечает за процессы, связанные с восприятием и хранением информации, обучением и формированием эмоций. Именно в этой части мозга образуются новые нейроны. По расхожему мнению, процесс нейрогенеза происходит только в детстве, а затем останавливается.Этот вопрос до сих пор остается спорным: известно, что у грызунов и приматов (исключая человека) с годами воспроизводство новых нейронов прекращается. Недавний эксперимент ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско показал, что нейроны в мозгу человека не восстанавливаются после достижения подросткового возраста.Между тем результаты последнего исследования их коллег из Нью-Йорка опровергают этот тезис.«Новые нейроны появляются на протяжении всей жизни», — утверждает нейробиолог Маура Болдрини (Maura Boldrini), ведущий автор исследования, опубликованного в апрельском выпуске журнала Cell Stem Cell.Болдрини с коллегами детально изучили гиппокамп 28 человек в возрасте от 14 до 79 лет, которые умерли за несколько часов до этого. При жизни у них был нормальный уровень интеллекта, они не страдали от заболеваний нервной системы или депрессии (доказано, что прием антидепрессантов может повлиять на формирование новых клеток мозга).Выяснилось, что в зубчатой извилине гиппокампа всех подопытных есть нервные клетки на разных стадиях созревания. В человеческом мозге существуют стволовые клетки, которые участвуют в производстве нейронов. Благодаря им производство новых нейронов у людей любого возраста оставалось на одном уровне, утверждают авторы исследования.Впрочем, у пожилых людей были обнаружены другие особенности: в их мозге хуже кровообращение и нейропластичность, поэтому замедлен процесс перестройки старых нейронных связей и формирования новых.Авторы работы считают, что это может объяснить эмоциональную уязвимость людей старшего возраста. Теперь исследователи собираются понять, как использовать нейрогенез для лечения болезни Альцгеймера или психических заболеваний.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com