Названия северной Германии, совпадающие с русскими названиями и фамилиями

М-ПП, Шлезвиг-Гольштейн Ш-Г, Нижня Саксония НС, Бранденбург Б, Берлин БРЛ.







Итак, вот наш список:



Barkow (Барков), 5 поселений в М-ПП, в Ш-Г также представлены формы Klein Barkau и Großbarkau. У русских известна фамилия Барков (вспомните, например, поэта Ивана Баркова). В России находим 6 деревень и 1 село Барково. В Польше есть 4 топонима Barkowo.



Bartow (Бартов) поселение в М-ПП. В России известна фамилия Бартов и 1 деревня Бартово.



Bassow (Басов) – посёлок в М-ПП. В России известна фамилия Басов (вспомните, например, актёра В.П. Басова) и присутствует 15 деревень, сёл или поселков Басово, также 1 хутор Басов. Топоним Басово зафиксирован и на Украине.



Battin (Батин) в Б. В России есть фамилия Батин, 6 деревень Батино и 1 деревня Батина.



Bellin (Белин) – 3 поселения в М-ПП и Ш-Г. Есть также форма Byhlen (Билен) в Б, которая в нижнелужицком языке выглядит как Bělin. В России присутствует фамилия Белин и 3 деревни Белино.Название Белин, Belin, Belín, встречается на Украине, в Польше, Словакии и даже Румынии.



Below (Белов), несколько названий по всей славянской части Германии – также известны формы Behlow, Bühlow, Belau, Bälau, Bühlau. У русских фамилия Белов является одной из самых распространенных. Также известен старинный псковский дворянский род, выходцы "из немец", одно из крупнейших русских благородных семейств. У немцев тоже есть фамилии Below, Bühlow, Belau – это дворянские семьи Мекленбурга и Померании. Из знаменитых немцев – носителей фамилии можно вспомнить Отто фон Белова (Otto von Below) генерала пехоты немецкой армии времен первой мировой войны.



И Николауса фон Белова (Nicolaus von Below) офицера вермахта, адъютанта Люфтваффе времен второй мировой. В России есть город Белов, два города Белово, хутор Белов, и 12 деревень, сёл, и поселков Белово. Из прочих славянских земель – в Чехии есть 1 Bělov и 5 Белово в Болгарии. …Для названий немецких федеральных земель, в которых находятся описываемые топонимы, мы применяем следующие сокращения: Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн, Нижня Саксония, Бранденбург, БерлинИтак, вот наш список:, 5 поселений в М-ПП, в Ш-Г также представлены формы Klein Barkau и Großbarkau. У русских известна фамилия(вспомните, например, поэта Ивана Баркова). В России находим 6 деревень и 1 село. В Польше есть 4 топонима Barkowo.поселение в М-ПП. В России известна фамилияи 1 деревня– посёлок в М-ПП. В России известна фамилия(вспомните, например, актёра В.П. Басова) и присутствует 15 деревень, сёл или поселков, также 1 хутор. Топоним Басово зафиксирован и на Украине.в Б. В России есть фамилия6 деревеньи 1 деревня– 3 поселения в М-ПП и Ш-Г. Есть также форма Byhlen (Билен) в Б, которая в нижнелужицком языке выглядит как Bělin. В России присутствует фамилияи 3 деревниНазвание Белин, Belin, Belín, встречается на Украине, в Польше, Словакии и даже Румынии., несколько названий по всей славянской части Германии – также известны формы Behlow, Bühlow, Belau, Bälau, Bühlau. У русских фамилияявляется одной из самых распространенных. Также известен старинный псковский дворянский род, выходцы "из немец", одно из крупнейших русских благородных семейств. У немцев тоже есть фамилии Below, Bühlow, Belau – это дворянские семьи Мекленбурга и Померании. Из знаменитых немцев – носителей фамилии можно вспомнить Отто фон Белова (Otto von Below) генерала пехоты немецкой армии времен первой мировой войны.И Николауса фон Белова (Nicolaus von Below) офицера вермахта, адъютанта Люфтваффе времен второй мировой. В России есть город, два городахутори 12 деревень, сёл, и поселков. Из прочих славянских земель – в Чехии есть 1 Bělov и 5 Белово в Болгарии.





Beeskow (Бесков) – посёлок в Б. У русских известна фамилия Бесков (её носил, например, легендарный футболист и тренер К.Бесков). В России присутствует деревня Бесково, а также деревни Малое Бесково и Большое Бесково. В Чехии есть поселение Bezkov.



Boberow (Боберов) поселение в М-ПП. У русских очень распространена фамилия Бобров (вспомните, например знаменитого спортсмена – носителя этой фамилии В.Боброва). Также в России есть город Бобров, 30 сёл, деревень и посёлков Боброво и 1 деревня Боброва. В Польше, в том числе в поморских областях присутствует 6 поселений Bobrowa, Bobrów, Bobrowo, и 3 поселения Bobrov и Bobrová в Чехии и Словакии.



Bobbin (Бобин) – поселение на Рюгене, в М-ПП. Также, подобный топоним в М-ПП, недалеко от Гюстрова. У русских – фамилия Бобин, 1 деревня и 1 село Бобино и деревни Верхнее Бобино и Нижнее Бобино. В Польше есть 2 поселения Bobin.



Bolkow (Больков) поселение в М-ПП, там же форма Klein Bölkow (Кляйн Бёлков). В России распространена фамилия Болков, а также известны 3 деревни Болково и 1 деревня Малое Болково. Название Bolkowo, присутствует также в Польше, в Западно-Поморском воеводстве. В континентальной Польше есть поселение Bolków. В Чехии – посёлок Bolkov.



Borkow (Борков) в М-ПП. У русских известна фамилия Борков, также в России есть 5 деревень и сёл Борково. Этот топоним также очень популярен в Польше. Там видим 7 поселений Borków и 10 поселений Borkowo и Borkowa (многие из которых расположены в Поморской части страны). Один Bořkov есть в Чехии и один Борков на Украине.



Börzow (Бёрцов) - посёлок в М-ПП. У русских известна фамилия Борцов (носил, например, актёр Виктор Борцов). В России видим 3 деревни и 1 село Борцово и 1 деревню Новое Борцово. Этимология, видимо от "борец" – "небольшой бор".



Bossow (Босов) - 2 поселения в М-ПП. В России фамилия Босов и 1 деревня Босово. На Украине также деревня Босово.



Bredow (Бредов) поселение в Б. В России известна фамилия Бредов и 1 деревня Бредово. Бредовы – старая псковская дворянская фамилия, von Bredow померанская дворянская фамилия.



Brunow (Брунов) посёлок в М-ПП. В России известна фамилия Брунов. И топоним Бруны. Сравните с именем одного из купцов из договора князя Игоря с Византией, которого звали Бруны.Поселение Brunov известно также в Словакии.



Brusow (Брузов) – поселение в М-ПП, также форма Brüssow в Б. В России фамилия Брусов, деревни Малое Брусово и Большое Брусово, 3 поселка Брусово, деревня и село Брусовое, и деревня Брусовая.



Buckow (Буков) район в БРЛ. Также 5 поселений Buckow в Б. 1 поселение Alt-Bukow в М-ПП, и форма Buckau на юге Б. В России фамилия Буков, 6 деревень Буково и 1 деревня Верхнее Буково. В прочих славянских странах 8 поселений Bukowo в Польше. 1 Bukovo в Словении. 4 топонима Bukov в Чехии.



Buhrkow (Бурков) поселение на Рюгене, в М-ПП, в средневековье зафиксирована форма Burkov. У русских известна фамилия Бурков,вспомните, например, известного актёра Г. Буркова. В России есть 14 деревень Бурково и 1 деревня Буркова. Поселение Бурков также известно на Украине. Про русскую фамилию можно встретить рассуждения, что она происходит от тюркского «бурк», то есть «шапка». Однако, она также может восходить к прозвищу образованному от слова «бурый». Вспомните, например волшебного коня Сивко-Бурко, вещая каурка. Как «Сивко», так и «Бурко» в его имени связаны с окрасом. Прозвище Бурок или Бурка мог получить человек, например, обладатель каштановых волос.



Burow (Буров) поселение в М-ПП. В России очень распространена фамилия Буров. Из топонимов – известны 3 деревни Бурово и 1 хутор Буров. В Польше есть Burów и Burowo. Также Búřov видим в Чехии.



Bütow (Бютов) поселение в М-ПП. Также форма Butzow и Bützow в М-ПП. В России фамилия Бутов, 14 деревень, сёл, посёлков Бутово, Южное и Северное Бутово – районы Москвы, также деревни Бутова Кулига и Бутова Курья. В прочих славянских землях – известны посёлок Butov в Чехии, и Бутово в Болгарии. В бывшей немецкой Померании существовал посёлок Bütow, ныне изменённый на польский манер в Бытув (Bytów) по-кашубски называется Bëtowò. В попытке найти несуществующие в России топонимы скандинавского происхождения Шахматов предлагал этимологию Бутово от boot (лодка) но это не объясняет ни чешского, ни болгарского, ни померанского, ни мекленбургского топонимов. Скорее всего, топоним происходит от имени собственного Бут, либо от названия камня.



Buchow (Бухов) поселение в Б. В России фамилия Бухов, деревня Лыково-Бухово, посёлок Бухово, село Буховое. Поселение Buchowo присутствует также в Польше.



Walow (Валов) посёлок в М-ПП. В России известна фамилия Валов (таковую носит, например, деятель шоу бизнеса А.Валов) также 3 деревни Валово и 2 деревни Валовы. Из прочих славянских областей – в Польше 10 топонимов Wałowa, 3 поселения Valová в Чехии и 1 Valová в Словакии. От слова "вал" – "высокая насыпь грядой, земляное укрепление".

Можно также вспомнить улицу Валовая в Москве.



Warin (Варин) – городок в М-ПП. Там же формы Klein Warin и Waren. У русских фамилия Варин. В России посёлок Новый Варини деревня Варино. В других славянских земель – поселение Varín в Словакии.



Wachow (Вахов) – посёлок в Б. В России фамилия Вахов и деревня Вахова.



Welzin (Вельцин) Три поселения в М-ПП, в том числе одно на Узедоме. Также в М-ПП представлена форма Weltzin. У русских известна фамилия Вельцин (носил, например, доктор медицины, профессор – Вельцин (Вельцын) Иван Васильевич (1767-1829) В России видим топонимы Вельца и Вельцы. Возможно следует предположить о связи данных форм с племенами лютичей, другим названием которых было вельцы или вильцы.



Welzow (Вельцов) посёлок в Б. У русских известны фамилии Вельцов и Вильцов. В России, в суздальском районе Владимирской области видим деревню Вильцово. Возможно, также связано с вильцами-лютичами.



Wietow (Витов) поселение в М-ПП. В этой же земле – форма Vietow. Кроме того на Рюгене – находится знаменитый полуостров Wittow, на северо-востоке которого стоит Аркона.



Название, видимо восходит к Виту – имени бога Свентовита (храм которого, находился на Арконе) местные жители до сих пор называют его Wittold (Старый Вит). Полное имя этого божества содержит древний корень "свант", который означает святость – современные русские слова "свят", "святой" – восходят именно к нему. Второй составляющей в имени является "вит". Что соотносится, либо с праславянским "vit" – "жить, обитать", либо с "vitъ" – "господин, имеющий власть".



Таким образом, его имя означало либо "святая жизнь" (возможно понималось как "святой источник жизни", или "священная, жизненная сила"). Либо, "священный господин", "святой властелин" – "высший властелин". В общем-то, оба этих возможных значения, напрямую перекликаются с чрезвычайно высокой ролью Свентовита, описываемой в немецких источниках.



В христианские времена культ Свентовита заменялся на культ святого Вита (римский мученик). Это было и на Рюгене, и в других землях, вспомните, например, главный храм Чехии – Katedrála svatého Víta. В Германии есть масса топонимов и фамилий содержащих имя Вита – например, Wittow, Witt, Witte, Vitte, Witberg и т.д. У русских известна фамилия Витов.



В современной России, в Ленинградской области находим деревню Витово, а рядом с ней деревню Святье. Кроме этого, в русских старинных документах, особенно в новгородских землях, часто упоминаются поселения Витов и Витово, доныне не сохранившиеся. Также в Новгородской области находим древнее село (известное с XII века) Витославлицы. Возможно, его название означает "место, где славят Вита", а может быть, восходит к древнему имения Витославъ (которое, само по себе, может означать "славящий Вита").



Кстати, как известно, многих князей и королей Рюгена звали (в немецком и латинском написании) Witslaw, Wizlaw, Witzlaw, Vitislaus и т.д.



Также известна целая серия древних славянских имён, содержащих корень вит – Витонѣгъ, Витогостъ, Витомиръ, Витомыслъ и т.д. В прочих славянских землях топонимы типа Витов представлены довольно массово: 5 топонимов Witowo и 8 топонимов Witów в Польше. Также 2 посления Vítova в Чехии.



Кроме того там же формы Žižice-Vítov и Fryšták-Vítová. Несколько посёлков Витово есть на Украине и в Белоруссии.



Witzin (Вицин) – поселение в М-ПП. В этой же земле – форма Viezen. У русских известна фамилия Вицин (вспомните, например, знаменитого актера Г.Вицина). Происходит от "вица" – "прут, хлыст, длинная ветка". В переносном смысле – "высокий, долговязый человек". В России видим деревню Вицино. В прочих славянских землях аналогов нет.



Wollin (Волин) – поселение в Б. Также несколько других подобных топонимов в М-ПП. У русских известна фамилия Волин. В России, в Вологодской области, находим деревню Волино, в Ярославской области – деревни Старое Волино и Новое Волино.



В Польше, в Западно-Поморском воеводстве, на острове Wolin находится городок Wolin. В Средневековье на южном берегу Балтийского моря был известен крупный торговый город Волин, или Волын (он же Юлин, Йомсбург, Йомна, Винета) – располагался он, видимо, на острове Узедом и погиб во время землетрясения 1308 года. Сравните с названием исторической области нынешней Западной Украины – Волынь.



Wolkow (Вольков) – поселение в М-ПП. Там же ещё одно поселение Wolkow. Кроме того – 5 топонимов Wölkau в разных частях славянской Германии и форма Wulkow в Саксонии-Анхальт. У русских известна очень распространенная фамилия Волков. В России 110 деревень, сёл, посёлков Волково, 2 деревни Волкова, 2 хутора Волков, также исторический район С-Пб – Волково. В прочих славянских землях – 2 топонима Wolkowo в западных, бывших немецких частях Польши. Кроме того – в Польше 8 поселений Wilkowo (название образованно от польской формы wilk), деревня Volkova в восточной Латвии, на границе с Псковской областью. Волков/Волково – 7 поселений в Белоруссии и на Украине. Волково – посёлок в Казахстане. Вълково – 2 деревни в Македонии и Болгарии. Vlkov – 6 поселений В Чехии. Кроме того – в Сербии, Хорватии, Боснии, Черногории – топонимы Vukov (от местной формы vuk). Волк – был тотемом лютичей, живших в современных М-ПП и на севере Б.



Gadow (Гадов) – поселение в Б, также два одноимённых посёлка в М-ПП. У русских есть довольно редкая фамилия Гадов. В России, в Новгородской области деревня Гадово. В Польше 2 поселения Gadów.



Gallin (Галин) – два одноимённых посёлка в М-ПП. У русских фамилия Галин. В современной России – видим две деревни Галино и одно село Нижнее Галино. В Польше – есть поселение Galiny.



Gahlkow (Гальков) – посёлок в М-ПП. У русских существует фамилия Гальков, в России, в Тверской области – есть деревня Гальково. В Польше видим поселение Gałkowo.



Gartow (Гартов) - посёлок в НС. Также населённый пункт Gartow в Б. У русских известна фамилия Гартов. В России – видим две деревни Гартово, Гартово, обе в Ярославской области. В прочих славянских землях аналогов не обнаружено.



Glasow (Глазов) – посёлок в М-ПП. Кроме того, еще четыре одноименных населённых пункта в М-ПП и Б. Также в Германии – форма Glasau в Ш-Г. У русских есть распространённая фамилия Глазов. В России видим один город Глазов и 34 села, деревни и посёлка Глазово. В Польше – находим нас. пункт Głazów.



Gnevkow (Гневков) – городок в М-ПП. Также, в Б – форма Gnewikow. У русских существует фамилия Гневков. В России находим деревню Гневково, в Смоленской области. У немцев известны фамилии Gnewikow, Gnevkow и Gnewkow. В прочих славянских землях буквальных аналогов не обнаружено.



Groß Gaglow (Грос Гаглов) - город в Б. по-лужицки называется Gogolow. Там же – в Б, форма Klein Gaglow. У русских известны фамилии Гоголев и Гоголов. В России видим 6 деревень Гоголево (в Архангельской, Псковской, Тверской и Ивановской областях). В Польше находим три поселения Gogolewo.



Gollin (Голин) – деревня в Б. Кроме того, формы Göllin в М-ПП и Göhlen в Б. У русских известна фамилия Голин. В России – видим деревни Голино в Новгородской области и Голино в Тульской. В Польше находим 7 топонимов Golin и Golina.



Golzow (Гольцов) – три одноимённых поселения в Б. У русских известна фамилия Гольцов. В России видим также три деревни Гольцово. Golc у полабских славян означало "парень". В современном верхне-лужицком – слово выглядит ка hólc – "мальчик, парень". В Западно-Поморском воеводстве Польши, в бывшей немецкой Померании, видим два поселения Gołczewo, оба при немцах назывались Golzow.



Gorow (Горов) – посёлок в М-ПП. Также форма Guhrow в Б. У русских – есть фамилия Горов. В России видим село Горовое. В Польше находим 4 поселения Górowo (Гурово).



Grabow (Грабов) – посёлок в М-ПП. Также поселение Grabow-Below в М-ПП, и Grabow в Саксонии Анхальт. Кроме того – 4 топонима Grabau в Ш-Г и НС. У русских известна фамилия Грабов. В современной России находим 1 деревню и 1 село Грабово и 1 деревню Малое Грабово. У прочих славян: в Польше находим 7 топонимов Grabów, Grabow, Grabowa (включая поморские части страны) также 1 поселение Grabowie. Несколько поселений Грабов и Грабово присутствует на Украине и в Белоруссии. В Словакии видим поселение Hrabová Roztoka. Von Grabow – мекленбургская дворянская фамилия.



Grieben (Грибен) - два одноимённых поселения в М-ПП, кроме того, такие же топонимы в Б и в Саксонии-Анхальт. У русских известна фамилия Грибин. В России, в Вологодской области, находим деревню Грибино. В Белоруссии находим поселение Грибино.





Gribow (Грибов) - поселение в М-ПП. У русских – распространённая фамилия Грибов (носил, в частности, классический советский актер 30-50 годов – А.Грибов) В России видим 14 деревень Грибово и 1 деревню Грибова. В прочих славянских землях – в Польше более 20-ти поселений Grzybowa и Grzybów, включая – несколько в Поморских областях страны. Посёлок Gribov видим в Словакии и деревню Грибово на Украине.



Grimmen (Гримен) – городок в М-ПП. У русских есть фамилия Гримин. В России, в Тверской области, видим деревню Гримино. Сравните с именем одного из русских послов из договора Игоря с Византией – Грим Сфирьков.



Grischow (Гришов) – посёлок в М-ПП. У русских есть фамилия Гришов. В России видим село Гришово.



Grubnow (Грубнов) – поселение в М-ПП, на острове Рюген. У русских известна фамилия Грубнов.



Grüssow (Грюсов) – поселение в М-ПП, на острове Узедом. Кроме того, ещё один подобный топоним также в М-ПП. У русских есть фамилия Грузов. В России, в Новгородской области – видим деревню Грузово. Поселение Grusova присутствует в Чехии.



Guben (Губен) по-лужицки Gubin. Город в Саксонии. У русских распространена фамилия Губин. В России видим 50 деревень и сёл – Губина и Губино. Город Губин есть также на Украине и Gubin в Польше (польская половина Губена, который стоит на пограничной реке Ныса)



Gubkow (Губков) – посёлок в М-ПП. У русских распространена фамилия Губков. На Украине видим поселение Губков.



Gulben (Гульбен) - посёлок в Б. По-лужицки называется Gulbin (Гульбин). У русских фамилия Гульбин. В России, в Костромской области видим деревню Гульбино.



Gülzow (Гюльцов) – поселение в М-ПП. Также Gülzow в Ш-Г. У русских известна фамилия Гульцов. В России видим деревни Гульцово, Верхнее Гульцово, Нижнее Гульцово. Соответствий в прочих славянских землях не выявлено.



Gutow (Гутов) – поселение в М-ПП. У русских фамилия Гутов. В России видим село Гутово. Также в Польше Gutów/Gutowo 6 топонимов,включая Поморье, в Чехии поселение Gutova, а также Гутово на Украине.



Godow (Годов) – 2 одноимённых поселения в М-ПП. У русских – известна фамилия Годов. Также, в России – видим деревню Годово.В прочих славянских землях: Godowo/Godów/Godow – 5 топонимов в Польше. Годов – посёлок на Украине. Славянский топоним Godowe означает "местность способных людей". Сравните с русским "годный".



Gottow (Готов) – посёлок в Б. У русских – известна фамилия Готов.В России есть два села Готовье. В Польше видим поселение Gotów. В России также известны поселения Готовино, Готовцево, Готовкино и т.д.



Gudow (Гудов) – посёлок в Ш-Г. У русских известна фамилия Гудов. В России видим 8 сёл и деревень Гудово, в том числе в Псковской, Тверской, Ярославской и прочих областях. Сравните с именем одного из русских послов – упомянутым в договоре Олега с Византией (которого звали Гуды), а также с именем другого посла – из договора Игоря с Византией (которого звали Алвад Гудов). У современных русских также распространены фамилии Гудков, Гудцов и т.д. В Польше, в современном Западно-Поморском воеводстве – видим поселение Gudowo (при немцах называлось Gudow). На Украине наблюдаем топоним Гудов.



Gussow (Гусов) – посёлок в Б. Там же видим топоним Gusow. У русских – распространена фамилия Гусев. В России видим 47 сёл, деревень, посёлков Гусева/Гусово, а также 6 хуторов Гусев и 1 деревню Гусев Бор.



Daskow (Дасков) – посёлок в М-ПП. У русских фамилия Дашков. В России также 5 деревень и сёл Дашково. Дашковы – старинный русский дворянский род, "выходцы из немцев".



Dennin (Денин) – поселение в М-ПП. У русских – фамилия Денин. В России видим две деревни Денино и одну Денин Угол.



Devin (Девин) – деревня в М-ПП. У русских фамилия Девин. В России видим 2 деревни Девино и одну деревню Девина. Девиным (Dźěwin) лужицкие сербы называют также город Магдебург. В прочих славянских землях – видим поселения Девин и Девино в Болгарии, Девин в Белоруссии и Devin – частично в Австрии, частично в Словакии.



Dewichow (Девихов) – поселение в М-ПП, на острове Узедом. У русских известна фамилия Девихов. В России видим деревню Девиха.



Doberow (Доберов) – поселение в Б. У русских фамилия Добров. В России деревня Большое Доброво. В прочих землях – 3 топонима Dobrów в Польше, 1 Dobrowo также в Польше (включая Поморье), также посёлок Добров видим в Казахстане. Северо-немецкий топоним Dobersdorf, также, видимо, восходит к славянскому Dobrow. Немецкая фамилия Doberman – также является адаптацией фамилии Добров.



Dolgow (Дольгов) – посёлок в НС. Кроме того, в Германии находим топонимы Dollgow и Dallgow – оба в Б. У русских известна фамилияДолгов. В России видим 7 деревень и сёл Долгово. Поселение Долгов также отмечено на Украине.



Dorow (Доров) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилияДоров. В России видим две деревни Доровая. В Польше, в Западно-Поморском воеводстве находим деревню Dorowo.



Drochow (Дрохов) – посёлок в Б. У русских – фамилия Дорохов. В России видим 17 сёл, деревень, посёлков Дорохово. Одно поселение Drochowo наблюдаем также в Польше.



Drosedow (Дрозедов), посёлок в М-ПП. В России очень распространена фамилия Дроздов, а также известно 29 сёл, деревень, посёлков Дроздово и 1 хутор Дроздова. В Западно-Поморском воеводстве Польши присутствует поселение Drozdowo (при немцах называлось Drusdowe) в остальной Польше 6 поселений Drozdów и 4 Drozdowa, в Чехии 1 поселение Drozdov.



Jesow (Езов, или Есов) – посёлок в М-ПП. Также формы Jesau в Саксонии (по-лужицки Jěžow), Gischow (по-кашубски Eżowo). Кроме того, одно из современных польских поселений Jeżów при немцах называлось Gyschowe. (Звука "ж" в чистом виде, у немцев нет) У русских есть распространённая фамилия Ежов. В России видим 1 хутор Ежов и 18 сёл, посёлков, деревень Ежово. В Польше видим 6 топонимов Jeżów и 2 топонима Jeżowa (включая поморские области страны). В Чехии видим посёлок Ježov.



Далее следует несколько немецких топонимов, которые, на первый взгляд, не кажутся идентичными русским фамилиям, или названиям. Связано это с тем, что в немецких вариантах – звук "ж", характерный для славянских названий заменён на "ц", или на "з". Звука "ж" в чистом виде немецкий язык не знает. В остальном данные топонимы сохранились близко к первозданной форме.



Sabow (Забов) – поселение в М-ПП. У русских известна фамилия Жабов. В России видим деревню Жабово.



Sarkow (Зарков) – посёлок в Б. У русских – есть фамилия Жарков. В России находим три деревни и село Жарково и деревню Жарковы. В Польше видим поселение Żarkowo.



Sielow (Зилов) – посёлок в Б. По-лужицки называется Žylow (Жилов). У русских распространена фамилия Жилов. В России видим деревню Жиловка, в Новгородской области. Поселение Žilov наблюдаем также в Чехии.



Zirkow (Цирков) – посёлок в М-ПП, на острове Рюген. Также в М-ПП – форма Zirchow. У русских распространена фамилия Жирков. В России видим 2 деревни Жирково.



Zierow (Циров) – поселение в М-ПП. У русских известна фамилия Жиров. Также в России видим 1 хутор Жиров, 1 хутор Верхний Жиров, а также 7 деревень и сёл (включая сложные формы) Жирово.



Zittow (Цитов) – посёлок в М-ПП. У русских фамилия Житов. В России видим 12 деревень и сёл Житово/Житова – включая сложные формы. От славянского "жито" – хлеб, рожь.



Alt Sührkow (Альт-Зюрков) – посёлок в М-ПП. Там же форма Neu Sührkow. У русских известна фамилия Журков. В России, в Псковской области видим деревню Журково. От "журок" – хомяк. У современных лужицких сербов слово выглядит как "žurk".



Zurow (Цуров) – поселение в М-ПП. У русских известна фамилия Журов. В России, в Тверской области – видим деревню Журово.



Semlow (Землов) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилия Землёв. В Ярославской области видим деревню Землёво.



Sernow (Зернов) – посёлок в Б. У русских известна фамилия Зернов. В России видим 1 деревню и 1 село Зерново и 3 села Зерновое.



Subzow (Зубцов) – поселение в М-ПП. Также в М-ПП, на Рюгене, видим форму Zubzow. У русских известна фамилия Зубцов. В России, в Тверской области, видим город Зубцов, а также 13 деревень Зубцово. В прочих славянских областях – полных аналогов не выявлено.



Ilow (Илов) – поселение в М-ПП. Также 2 поселения Ihlow в Б и один городок Ihlow в НС, недалеко от Северного моря и Голландии. У русских известна фамилия Илов. В России видим 2 деревни Илово – одну в Новгородской и одну в Псковской областях. В прочих славянских землях, видим поселения Iłow и Iłowo в Польше, а также Илов на Украине.



Kamin (Камин) – поселение в М-ПП. Там же – формы Camin и Kammin (который по-кашубски называется Kamień – "Камень"). У русских фамилия Камин. В России деревня Камино в Тверской области, две деревни Камено, обе в Псковской области и один город, а также 10 деревень, сёл и посёлков Камень (включая сложные формы).



Karbow (Карбов) – поселение в М-ПП. Также ещё 4 топонима Karbow в М-ПП. У русских есть фамилия Карбов. В России видим деревню Карбовка. В Польше два поселения Karbowo. Видимо от глагола, означающего "рубить".



Karrin (Карин) – поселение в М-ПП. У русских – известна фамилия Карин. В России видим 8 деревень Карино. В прочих славянских землях видим поселение Karin в Хорватии. Сравните с именем одного из "мужей от рода рускаго" – Карнъ (из договора Олега и Византии) а также с другим именем (из договора Игоря и Византии) – Кары Тудков.



Carlow (Карлов) – поселение в М-ПП. У русских известна фамилия Карлов. В России находим 7 деревень Карлово, а также деревни Верхнее Карлово и Нижнее Карлово. В других славянских странах – видим поселение Karłów в Польше, а также десять топонимов Karlov в Чехии и одно Карлово в Болгарии. Сравните с именем самого первого упоминающегося после князя в договоре Олега и Византии "мужа от рода рускаго" – Карлы.



Karpin (Карпин) – поселение в М-ПП. Кроме того, форма Carpin также в М-ПП. У русских известна фамилия Карпин. В России видим семь деревень Карпино/Карпина/Карпины. В Польше находим 2 топонима Karpin.



Karpow (Карпов) Небольшое поселение в М-ПП, находится рядом с Wendisch Waren, Neu Poserin, и городом Stadt Goldberg. У русских очень распространённая фамилия Карпов (носителем является, например, знаменитый шахматист А.Карпов). В России находим 64 поселения Карпово, 3 деревни Карпова, 1 хутор и 1 деревню Карпов. Поселение Karpowo видим также в Польше.



Kartzow (Карцов) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилии Карцов и Карцев. В России находим 15 деревень Карцево, деревню Карцев Починок и хутор Карцев.



Kaschow (Кашов) поселение в М-ПП. У русских – фамилии Кашови Кашев. В России находим 1 деревню и 1 село Кашово. И деревню Кашево – в Псковской области. В Польше видим два поселения Kaszów.



Kladow (Кладов) – район в БРЛ, бывшая деревня. Также форма Kladow в М-ПП. У русских известна фамилия Кладов. В России 6 деревень Кладово и деревня Кладовое. В прочих славянских землях аналогов не обнаружено.



Klennow (Кленов) – посёлок в НС, в "Вендланде", также форма Klienow в Б и Neu Klienow в М-ПП. У русских известна фамилия Кленов. В России видим 6 деревень и сел Кленово. В прочих славянских землях данное название очень популярно – в Чехии и Словакии находим 1 Klenová и 5 Klenov. В Словении – Klenovo. Кленово на Украине и 4 Kłonów в Польше. В Германии, недалеко от Ростока есть интересное поселение Groß Klein – если это название переводить с немецкого получится бессмыслица – "большой маленький". На самом деле – Klein в этом названии, это славянское "клён".



Kliestow (Клиштов) – поселение в Б. Также еще один Kliestow также в Б. Сочетанием букв "st" иногда передаётся западнославянский звук, соответствующий современному русскому "щ". У русских известны фамилии Клещев и Клестов – при этом слова "клещ" и "клёст" являются родственными. В России также видим 5 деревень Клестово и 5 деревень Клещево. В Польше наблюдаем 5 топонима Kleszczów.



Klinkow (Клинков) – посёлок в Б. У русских известна фамилия Клинков. В России видим 8 деревень Клинково. В прочих славянских землях совпадений не обнаружено.



Klockow (Клоков) – поселение в Б. Кроме того еще 4 поселения Klockow в Б и М-ПП. Также форма Neu Klockow в М-ПП. У русских известна фамилия Клоков (носителем является, например, знаменитый тяжелоатлет Д.Клоков). В России видим 9 деревень 1 хутор Клоково. В прочих славянских землях совпадений не обнаружено.



Konow (Конов) – посёлок в М-ПП. Кроме того, два поселения Conow также в М-ПП. У русских известны фамилии Конов и Конев. В России находим 28 деревень, сёл, посёлков Конево.



Kolbow (Кольбов) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилия Колбов. В России находим одну деревню Колбово. Возможно, также следует сравнить с популярной русской фамилией Колобов и русским топонимом Колобово (21 топоним в России). В прочих славянских землях совпадений не выявлено.



Kollow Колов – посёлок в Ш-Г. У русских известка фамилия Колов. В России видим 1 посёлок, 2 деревни и 1 село Колово. В Польше, в Западно-Поморском воеводстве видим деревню Kołowo. Посёлок Kolová видим также в Чехии. Считается, что немецкое название происходит от славянского "коло" – круг, колесо. Сравните с именем одного из послов из договора Игоря и Византии – Кол Клеков.



Kolpin (Кольпин) – посёлок в Б. Также форма Kölpin (Кёльпин) – 3 топонима в М-ПП, кроме того Alt-Kölpin и Groß Kölpin – оба в Б. И, наконец, Cölpin в М-ПП. У русских известна фамилия Колпин. В России находим Колпино (ныне, часть С-Пб) также – 10 деревень Колпино. Кроме того, деревню Коплина в Новгородской области, и посёлок Колпины. Также в России, как и в Германии и Польше, известны многочисленные одноимённые острова, речки и озёра. Происходит от древнего славянского "kъłpь" – лебедь. У современных лужицких сербов это kołp, у кашубов kôłp. В Польше есть больше десятка топонимов Kielpin (от местной формы Kielp), в Поморском воеводстве Польши видим деревню Kielpino, которая по-кашубски называется Kôłpino. Один Колпин видим в Белоруссии. Там же одноимённое озеро. На Украине видим форму Ковпин – например, посёлок Ковпин Ставок в Львовской области (дословно – "лебединый пруд").



Kölzow (Кёльцов) – поселение в М-ПП. Там же – форма Qualzow. У русских – известна фамилия Кольцов (вспомните, например, знаменитого русского поэта А.Кольцова). В России находим 20 деревень, сёл и посёлков Кольцово. В Польше, в Западно-Поморском воеводстве, находим полонизированную форму Kołczewo, которая при немцах выглядела как Kolzow. В прочих славянских землях совпадений нет.



Koppelow (Копелов) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилия Копылов. В России находим 22 населённых пункта Копылово. В Польше известен посёлок Kopyłów.



Kossin (Косин) – посёлок в Б. Также поселение Kossin в М-ПП. У русских известна фамилия Косин. В России видим 8 деревень сёл и посёлков Косино. Также Косино и Новокосино – районы Москвы, названные по бывшей деревне. В Польше наблюдаем 5 поселений Kosin/Kosino/Kosina. В Белоруссии видим посёлок Косин.



Kossow (Косов) – посёлок в М-ПП. Также формы Kassow в М-ПП. Kossau в Ш-Г и Kossau в Тюрингии. У русских известна фамилия Косов. В России видим 8 деревень Косово. В прочих славянских землях – находим 7 поселений Kosowo в Польше, включая 3 в поморских областях. Также в Польше видим поселения Kossowa и Kossów. В Словакии находим Kosovo. Также, Косово и Коссово в Белоруссии, и Косов на Украине. Вспомните, также, знаменитый район Сербии Косово.



Kotelow (Котелов) – посёлок в М-ПП. У русских известна фамилия Котелов. В России, в Псковской области, видим деревню Котелово. В прочих славянских землях буквальных совпадений не выявлено.



Kraсkow (Краков) – поселение в М-ПП. Также в М-ПП, форма Krakow am See. У русских известна фамилия Краков. В России был известен старинный, ещё боярский род Краковы. Бояре Матвей Иосифович Краков и его брат Иван Краков, владели в XVII веке усадьбой под Муромом. В России находим 1 село Краково. В прочих славянских землях – город Kraków, в южной Польше, в своё время, бывший столицей королевства. Немцы исторически называют его Krakau.



Krassow (Красов) – посёлок в М-ПП. Также в М-ПП формы Alt Krassow и Neu Krassow. У русских известна фамилия Красов. В России наблюдаем 2 деревни Красово. В Польше находим два поселения Krasów, одно Krasowa, и два Krasowy. Один посёлок Krasov находим в Чехии. У русских также распространена фамилия Некрасов и многочисленные соответствующие топонимы.



Kreckow (Креков) – поселение в М-ПП. У русских известна фамилия Креков. В России находим четыре деревни Креково. Поселение Křekov видим также в Чехии.



Krickow (Криков) – поселение в М-ПП. У русских фамилия Криков. В России есть три деревни Криково – в Ярославской, Калужской и Смоленской областях. В других славянских странах полных аналогов не выявлено.



Kriesow (Кризов) – поселение в М-ПП. У русских – известна фамилия Крысов. В России находим две деревни – Крысова и Крысовы. В других славянских землях совпадений не выявлено.





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Это отрывок из одноимённой статьи коллегис его сайта „Slavia Русь Полабская Поморское Царство Варяжское море Bôłt Połabsko Starigard Ruś Rujana Russow Łužyca Zôpadnô Ruś Pòmòrskô Rerik Braniborska Rana ”.

Источник: ss69100.livejournal.com