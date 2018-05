Названия северной Германии, совпадающие с русскими названиями и фамилиями

…Для названий немецких федеральных земель, в которых находятся описываемые топонимы, мы применяем следующие сокращения: Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн, Нижня Саксония, Бранденбург, БерлинИтак, вот наш список:, 5 поселений в М-ПП, в Ш-Г также представлены формы Klein Barkau и Großbarkau. У русских известна фамилия(вспомните, например, поэта Ивана Баркова). В России находим 6 деревень и 1 село. В Польше есть 4 топонима Barkowo.поселение в М-ПП. В России известна фамилияи 1 деревня– посёлок в М-ПП. В России известна фамилия(вспомните, например, актёра В.П. Басова) и присутствует 15 деревень, сёл или поселков, также 1 хутор. Топоним Басово зафиксирован и на Украине.в Б. В России есть фамилия6 деревеньи 1 деревня– 3 поселения в М-ПП и Ш-Г. Есть также форма Byhlen (Билен) в Б, которая в нижнелужицком языке выглядит как Bělin. В России присутствует фамилияи 3 деревниНазвание Белин, Belin, Belín, встречается на Украине, в Польше, Словакии и даже Румынии., несколько названий по всей славянской части Германии – также известны формы Behlow, Bühlow, Belau, Bälau, Bühlau. У русских фамилияявляется одной из самых распространенных. Также известен старинный псковский дворянский род, выходцы "из немец", одно из крупнейших русских благородных семейств. У немцев тоже есть фамилии Below, Bühlow, Belau – это дворянские семьи Мекленбурга и Померании. Из знаменитых немцев – носителей фамилии можно вспомнить Отто фон Белова (Otto von Below) генерала пехоты немецкой армии времен первой мировой войны.И Николауса фон Белова (Nicolaus von Below) офицера вермахта, адъютанта Люфтваффе времен второй мировой. В России есть город, два городахутори 12 деревень, сёл, и поселков. Из прочих славянских земель – в Чехии есть 1 Bělov и 5 Белово в Болгарии.