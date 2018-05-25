Л – лицемерие
11:51. 25 мая 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Принц – который может все изменить.
Это тот же журнал, который 24 мая назвал https://colonelcassad.livejournal.com/4209968.html Эрдогана диктатором.
Что примечательно – Эрдоган (при всех к нему претензиях) пришел к власти через победу на демократических выборах и является демократически избранным лидером.
Саудовский принц, которого сейчас активно облизывают в западной прессе – никем не избирался (разве что был назначен на роль наследника престола), к республиканским и демократическим формам правления не имеет отношения, являясь классическим выходцем из восточной деспотии.
И тем не менее, свободолюбивый представитель французской прессы вот таким чудесным образом расставляет акценты. Просвещенный (как он себя позиционирует в медиа и на дипломатическом уровне) деспот более симпатичен, нежели демократически избранный "диктатор", состоящий в НАТО и желающий попасть в ЕС.
Впрочем, как не трудно заметить по обложкам западной прессы, Эрдогана не ждут в европейском общежитии. У турок от этого слегка подгорает, так как десятилетиями выстраиваемый курс был в последние годы фактически похоронен, а кампания демонизация Эрдогана со стороны союзников Турции по НАТО логично дополняет неудачную попытку государственного переворота.
Источник: colonelcassad.livejournal.com