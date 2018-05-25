«Касатка», «Ворон», «Птицеед»: новейшие разработки на HeliRussia 2018 (ФОТО)

В «Крокус Экспо» стартовала ежегодная международная вертолётная выставка HeliRussia 2018.

Проходящий в Москве отраслевой форум — крупнейший в Европе. В этом году HeliRussia собрала 246 участников, включая 49 иностранных компаний из 18 стран мира.

Выставка проходит на фоне оживления российского вертолётного рынка. Об этом свидетельствуют рост продаж зарубежных вертолётов в РФ в 2017 году (+50% к 2016 году) и стабилизация спроса на вертолётные услуги после падения в 2014–2015 годах.

Кроме того, в 2018 году АО «Вертолёты России» (ВР) рассчитывает выпустить и отремонтировать 220 машин (против 189 единиц в 2017 году).

Холдинг делает ставку на продвижение машин в гражданском сегменте. В частности, в прошлом году ВР поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 29 машин (6 вертолётов «Ансат», 10 Ми-8МТВ-1 и 13 Ми-8АМТ), планы на 2018 год — 31 единица.

При этом поставки военной продукции холдинга последовательно сокращаются. В 2018 году в рамках Гособоронзаказа Минобороны РФ получит 60 машин (против 70 единиц в 2017 году).

Минпромторг России ожидает уверенного роста внутреннего вертолётного рынка в ближайшие несколько лет. 15 мая замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров заявил журналистам, что концепция развития отечественного авиапрома предусматривает увеличение доли российского сегмента в мировом вертолётостроении с нынешних 12,9% до 19,4%.

Традиционные и новаторские решения

Доказательством интереса к российскому рынку и к отечественной вертолётной технике служит широкая представленность иностранных компаний на HeliRussia 2018.

Свою продукцию в Москву привезли Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Канада, Корея, Польша, США, Финляндия, Франция, Чехия.

Образцы иностранной техники занимают примерно 30% площади HeliRussia 2018 (около 4,5 тыс. кв. м). Наиболее крупные экспозиции у франко-германского концерна Airbus Helicopters, англо-итальянской компании AgustaWestland, американских корпораций Robinson Helicopter и Bell Helicopter.

Среди российских участников безусловным лидером по количеству представленных образцов стали «Вертолёты России». 24 мая холдинг презентовал лёгкий многоцелевой вертолёт «Касатка 505».

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Машина спроектирована на основе несущей схемы спасательного вертолёта Sikorsky S-52, который с 1950-х годов стоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. По мнению экспертов, это самый надёжный вертолёт в классе лёгких винтокрылых машин, несмотря на почтенный возраст.

«Касатка 505» отличается от базовой американской модели цельнометаллическим фюзеляжем, современной авионикой, полозковым шасси и более просторным салоном.

Вертолёт оснащён двигателем Lycoming O-540 (США), который позволил увеличить грузоподъёмность машины.

Как полагают в ВР, большие перспективы на рынке у многофункционального вертолёта VRT500. На выставке в «Крокус Экспо» холдинг продемонстрировал полноразмерный макет машины. Первый опытный образец будет собран в 2019 году. В 2021 году должны быть завершены испытания и сертификация машины.



Лёгкий однодвигательный вертолёт VRT500

© Валерий Мельников / РИА Новости

На VRT500 у холдинга весьма амбициозные планы. «Вертолёты России» намерены занять 15% мирового рынка в нише машин массой до двух тонн. Конкурентные преимущества будут заключаться в лётно-технических характеристиках, доступной цене и невысокой стоимости обслуживания этих геликоптеров.

Максимальная взлётная масса VRT500 составляет 1,6 тонны, грузоподъёмность — до 730 кг. Вертолёт сможет подниматься на высоту в 6 км. Дальность полёта машины инженеры BP оценивают в 860 км, скорость — в 225 км/ч.

В классе вертолётов до 4 тонн наиболее перспективным холдинг считает вертолёт «Ансат». Он способен перевозить до восьми пассажиров и груз массой 1,2 тонны.

Как утверждают специалисты ВР, в «Ансате» «сбалансированно сочетаются традиционные и новаторские технические решения». Интерес к машине проявили Мексика и Колумбия.

Помимо новейших машин «Вертолёты России» продолжают продвигать на рынок модификации Ми-171 и Ми-8. На площадке перед «Крокус Экспо» ВР разместили военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш и гражданский Ми-171А2.

Ранее в интервью RT глава «Вертолётов России» Андрей Богинский сообщил, что Ми-171А2 — это глубокая модернизация вертолёта Ми-8. На машине установлены Х-образный рулевой винт с цельнокомпозитными лопастями и двигатели ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления.



Многоцелевой вертолёт «Ансат» © Алексей Заквасин / RT

Беспилотники выходят на рынок

Менее крупные игроки на вертолётном рынке представили на HeliRussia 2018 различное оборудование, агрегаты и беспилотные комплексы. На выставке размещены макеты и опытные образцы 12 БПЛА разного типа.

Группа компаний Zala Aero (входит в концерн «Калашников») привезла в Москву лёгкие беспилотники самолётного типа: 421–08M, 421–16E, 421–16EM, 421–22. Предприятие «Геоскан» продемонстрировало две модели, предназначенные для съёмки и моделирования обширных территорий и протяжённых объектов.

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Специально для хозяйственного освоения Арктики в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) был разработан беспилотный стратосферный самолёт сопровождения «Сириус», способный подниматься на высоту более 10 км.

На HeliRussia 2018 можно увидеть макет этого уникального аппарата.

Беспилотники вертолётного типа на выставке представлены аппаратами «Ворон-700» Московского авиационного института (МАИ) и «Бриз» АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (Санкт-Петербург).

Один из самых необычных экспонатов на HeliRussia 2018 — квадрокоптер «Птицеед», являющийся совместной разработкой МАИ и МГУ.

Лопасти, аккумулятор и двигатель аппарата защищены специальной конструкцией, которая может выдерживать падение с высоты 10–15 метров.



Беспилотный гражданский стратосферный самолёт сопровождения «Сириус»

© Валерий Мельников / РИА Новости

Опытный образец «Птицееда» продемонстрировал способность перевозить груз весом 20 кг.

Один из разработчиков квадрокоптера Андрей Колпаков считает, что неприхотливый дрон будет востребован для проведения спасательных операций. Потенциальным заказчиком квадрокоптера является МЧС России.

Помимо вертолётной и беспилотной техники на HeliRussia 2018 нашлось место и самолётам. Государственный научный центр АО «ОНПП «Технология» продвигает на рынке полевой самолёт для выполнения авиахимработ Т-500. На текущий момент было выпущено 26 машин для нужд сельхозпредприятий РФ, Украины и Казахстана.

В беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что почти у всех представленных на HeliRussia отечественных машин хорошие перспективы как на внутреннем, так и на международном рынках.

Наибольшим потенциалом, по его мнению, обладают «Ансат» и Ми-171А2. Однако спрос внутри России на эти многоцелевые вертолёты будет зависеть прежде всего от стоимости нефти и интенсивности освоения Арктики. Основные потребители винтокрылых машин — добывающие корпорации.

«Конечно, на зарубежном рынке России будет тяжелее из-за высокой конкуренции и избалованности заказчиков. Тем не менее достойный продукт по соотношению цены и качества будет обязательно востребован. Лично у меня вызывает большой оптимизм уже тот факт, что в 2017 году российских вертолётов в нашем авиапарке наконец-то стало больше советских», — подчеркнул Пантелеев.

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