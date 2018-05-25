Что такое Дух? Его отображение в жизни. Системное мироустройство. Вадим Герливанов, Выпуск 6
Что такое Дух?
Каково отображение Духа в нашей повседневной жизни?
Как происходит Творение Миров?
Что такое “вибрационные ниши”?
Что такое “информационная матрица”?
Кто закладывает программы предназначений той или иной Жизни?
Каков глубинный смысл Наших Букв?
Что такое Храм и его предназначение?
Геометрия зданий и их влияние на Нашу жизнь.
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Источник: www.youtube.com