Что такое Дух? Его отображение в жизни. Системное мироустройство. Вадим Герливанов, Выпуск 6

Что такое Дух?



Каково отображение Духа в нашей повседневной жизни?

Как происходит Творение Миров?

Что такое “вибрационные ниши”?

Что такое “информационная матрица”?

Кто закладывает программы предназначений той или иной Жизни?

Каков глубинный смысл Наших Букв?

Что такое Храм и его предназначение?

Геометрия зданий и их влияние на Нашу жизнь.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com