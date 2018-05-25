Что было сделано в России под руководством Сталина. Немного статистики

Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.Цены на основные продукты питания, за 5 послевоенных лет в СССР, снизились более чем в 2 раза, в то время как в крупнейших капстранах эти цены возросли, и в некоторых даже в 2 и более раз.Это говорит о грандиозном успехе страны, в которой всего пять лет тому назад окончилась самая разрушительная война в истории человечества и которая от этой войны больше всех пострадала!!Буржуазные специалисты в 1945 г. дали официальный прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень 1940 г. только к 1965 г. – при условии, если возьмет иностранные займы. Мы вышли на этот уровень в 1949 г. без всякой внешней помощи.В 1947 г. СССР, первым после войны из государств нашей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. –Детская смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза.Число врачей возросло в 1,5 раза.Число научных учреждений увеличилось на 40%.Число студентов вузов увеличилось на 50%. И т.д.В магазинах было изобилие разнообразных промышленных и продовольственных товаров и не существовало понятие дефицита.Выбор продуктов в гастрономах был значительно шире, чем в современных супермаркетах.Сейчас лишь в Финляндииможно попробовать колбасу, напоминающую советскую из тех времен. Банки с крабами были во всех советских магазинах.Качество и разнообразие потребительских товаров и продуктов питания, исключительно отечественного производства, было несоизмеримо выше современного ширпотреба и продовольствия. Как только появлялись новые тенденции в моде, они мгновенно отслеживались, и уже через пару месяцев модные товары появлялись в изобилии на полках магазинов.Заработная плата рабочих в 1953 году колебалась от 800 до 3000 рублей и выше. Шахтёры и металлурги получали до 8000 рублей. Молодые специалисты инженера до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, а зарплата профессоров и академиков нередко была выше 10000 рублей.Автомобиль «Москвич» стоил – 9000 р., хлеб белый (1 кг.) – 3 р., хлеб чёрный (1 кг.) – 1 р., мясо говядина (1 кг.) – 12.5 р., рыба судак – 8,3 р., молоко (1 л.) – 2.2 р., картофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво «жигулёвское» (0,6 л.) – 2,9 р., ситец (1 м.) – 6,1 р. Комплексный обед в столовой стоил – 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим ужином и бутылкой вина – 25 р.И всего этого изобилия и безбедной жизни удалось достичь, несмотря на содержание 5,5 миллионной, вооружённой «до зубов» самым современным вооружением, лучшей армии в мире!С 1946 г. в СССР были развернуты работы: по атомному оружию и энергетике; по ракетной технике; по автоматизации технологических процессов; по внедрению новейшей вычислительной техники и электронике; по космическим полетам ; по газификации страны; по бытовой технике.Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в СССР на год раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, чем в США. Только в СССР были созданы атомные ледоколы.Таким образом, в СССР за одну пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в условиях жесткого военно -политического противостояния с богатейшей капиталистической державой мира без какой-либо внешней помощи были решены, по крайней мере, три социально-экономические задачи: 1) восстановлено народное хозяйство; 2) обеспечен устойчивый рост уровня жизни населения; 3) совершен экономический рывок в будущее.И даже сейчас мы существуем лишь за счет сталинского наследия. В науке, промышленности, практически во всех сферах жизни.Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русского производства в 3-4 раза превысит американский.В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.В 1991 г. на советско-американском симпозиуме, когда наши "демократы" начали верещать о «японском экономическом чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский миллиардер Хероси Теравама: «».Один из лучших представителей верующих трудящихся, почитаемый святителем, Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский, писал: «».Никогда в своей истории наша страна не знала таких величественных преобразований, как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил за нашими успехами! Именно поэтому сейчас реализуется "дьявольская" задача – никогда больше не допустить появление у властных рычагов государства людей, сопоставимых по своей внутренней силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению, организаторским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.Но четверть века разнузданной пропаганды против Сталина не принесли её организаторам победы даже над мертвым Сталиным.