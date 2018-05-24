За войну и против Порошенко

Из письма читателя:

Про Порошенко давно все всё поняли…

И даже больше!!!)) Стоит ли каждый раз его палить?)

Теперь стоит спалить тех, кто внезапно и резко начал «топить» Порошенко.

Вчера В. Соловьев немало эфирного времени потратил на озвучивание «свежих» идей, об «отзыве» Российской Федерацией «признания Порошенко в качестве президента Украины».

Интересно, что в момент непосредственного осуществления госпереворота и «признания» его результатов никто из тех «граждан РФ», чьи идеи вчера озвучил В. Соловьев, особо и не возражал против признания П. Порошенко легитимным президентом Украины.

Может я расстрою «кремлевских мечтателей», – но чтобы «отзывать признание РФ», надо сначала восстановить саму РФ, или создать структуру, которая на международном уровне будет признана ее легитимным правопреемником.

«Россия – страна возможностей» и другое юридическое творчество АП тут не поможет. Из ООН попрут сначала кремлевцев, ибо легитимной структуры нет в первую очередь у них, а уж потом очередь дойдет и до Украины.

Те, кто сегодня, с опозданием на четыре года вдруг «вспомнил» о том, что «Порошенко нелигитимен» выступает за развязывание войны на Украине, рассчитывая, что война спишет и их грешки. Попытка убедить народ СССР, что даже жалкую РФ выпрут из ООН с 1-го июля не по причине юридической безграмотности сотрудников АП, а по причине горячего конфликта на Донбассе… Ничего не выйдет! За собственную некомпетентность сами будут и отвечать. За Донбассом им не спрятаться! Держись, Петруха! Саботируй и дальше приказы из Вашингтона! Только мирное урегулирование конфликта на Украине выведет на чистую воду всех узурпаторов и наших, и ваших.

http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_23_05_2…

Т. В. Обнародование факта встречи П. Порошенко с Д. Трампом “за деньги” создает проблемы двум миротворцам – и Порошенко и Трампу, любопытно, что “утечка” информации о подробностях организации встречи произошла именно с Российской стороны.