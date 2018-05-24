За войну и против Порошенко
Из письма читателя:
Про Порошенко давно все всё поняли…
И даже больше!!!)) Стоит ли каждый раз его палить?)
Теперь стоит спалить тех, кто внезапно и резко начал «топить» Порошенко.
Вчера В. Соловьев немало эфирного времени потратил на озвучивание «свежих» идей, об «отзыве» Российской Федерацией «признания Порошенко в качестве президента Украины».
Интересно, что в момент непосредственного осуществления госпереворота и «признания» его результатов никто из тех «граждан РФ», чьи идеи вчера озвучил В. Соловьев, особо и не возражал против признания П. Порошенко легитимным президентом Украины.
Может я расстрою «кремлевских мечтателей», – но чтобы «отзывать признание РФ», надо сначала восстановить саму РФ, или создать структуру, которая на международном уровне будет признана ее легитимным правопреемником.
«Россия – страна возможностей» и другое юридическое творчество АП тут не поможет. Из ООН попрут сначала кремлевцев, ибо легитимной структуры нет в первую очередь у них, а уж потом очередь дойдет и до Украины.
Те, кто сегодня, с опозданием на четыре года вдруг «вспомнил» о том, что «Порошенко нелигитимен» выступает за развязывание войны на Украине, рассчитывая, что война спишет и их грешки. Попытка убедить народ СССР, что даже жалкую РФ выпрут из ООН с 1-го июля не по причине юридической безграмотности сотрудников АП, а по причине горячего конфликта на Донбассе… Ничего не выйдет! За собственную некомпетентность сами будут и отвечать. За Донбассом им не спрятаться! Держись, Петруха! Саботируй и дальше приказы из Вашингтона! Только мирное урегулирование конфликта на Украине выведет на чистую воду всех узурпаторов и наших, и ваших.
http://dochronika.ru/load/politika/vecher_s_vladimirom_solovevym_23_05_2…
Т. В. Обнародование факта встречи П. Порошенко с Д. Трампом “за деньги” создает проблемы двум миротворцам – и Порошенко и Трампу, любопытно, что “утечка” информации о подробностях организации встречи произошла именно с Российской стороны.
Источник: pravosudija.net
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Письмо явно принадлежит хохлу или гиркину.Просто идет предвыборная тусня.Да как не странно,но жадность жидобандеровцев у власти не позволила решить главные вопросы США,нет закона о продаже земли,не проданы АЭС и порты.Значит надо убрать Пороха(о нем можно говорить, как о сволочи ,но нельзя называть глупым и трусливым)и уже подготовили очередного “Петрушку”-певца Вакарчука,обучили ему даже команду новую,чтобы не крали деньги за большую з/п.Чтобы было правдиво,подготовили из ОПО Бойко,типа он оппозиционер,из команды Левочкина ,отсюда и концерт на ИНТЕР ,посвященный 9Мая и собравший 14млн.зрителей,даже срочненько пригласили типа коммуняку Симоненко,клейма негде ставить ,как и на Зю.Осталось полгода,идут игры,признайтесь себе ,что руководство ДНР -это тоже функционеры,которым нужны деньги России и власть ,а не социализм и стать частью РФ.Поэтому -это все их игры ,а народ Украины в своем основном большинстве стремится на Запад,ненавидит Россию за то ,что чинит препятствия.Нужны десятки лет ,чтобы она отстоялась ,образумилась и поняла ,что от своих могил не бегают и это уже другой народ с другим менталитетом,увы.