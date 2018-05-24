Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2018

Группа из пяти украинских диверсантов уничтожена силами ДНР при попытке проникнуть на территорию Республики к западу от Донецка.

Об этом утром 24 мая сообщили в оперативном командовании ДНР, отметив, что штаб оккупационных сил не оставляет попыток забросить на территорию Республики диверсионные группы для совершения террористических актов.

«Вчера, в районе 22:00, группа горе-диверсантов из пяти человек предприняла попытку незаметно проникнуть на территорию Республики для совершения кровавой провокации против мирного населения.

Выдвижение бандитов осуществлялось с позиций ВСУ севернее н.п. Марьинка (к западу от Донецка — прим. РВ) в направлении Петровского района (столицы ДНР)», — отметили в командовании.

Читайте также: Украина объявила пленных военных ВСУ дезертирами (ВИДЕО)

«Благодаря бдительности наших военнослужащих, группа противника была своевременно замечена. Пока террористы снимали мины, командир взвода одного из подразделений ВС ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием», — говорится в сообщении.

Тело одного украинского военного удалось эвакуировать, при нем имелись средства связи с возможностью фото- и видеофиксации, а также оружие, боеприпасы, гражданская форма одежды и шевроны одного из подразделений армии ДНР.

«За смелые и решительные действия по уничтожению группы террористов военнослужащие будут представлены к государственным наградам», — подчеркнули в командовании.

Читайте также: Странные находки у уничтоженных под Горловкой карателей ВСУ (ФОТО 18+)