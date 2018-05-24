Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2018
- 10:47 ВАЖНО: Под Донецком ликвидирована группа украинских диверсантов.
- 08:57 На окраине Донецка уничтожена группа украинских диверсантов.
- 08:56 Зрада: армия ДНР не стреляет по мирным, — мэр Мариуполя (ВИДЕО).
- Вчера 20:22 “Тут нет никаких наемников”: Украинским пленным позволили сделать первый звонок родным.
ВАЖНО: Под Донецком ликвидирована группа украинских диверсантов
Группа из пяти украинских диверсантов уничтожена силами ДНР при попытке проникнуть на территорию Республики к западу от Донецка.
Об этом утром 24 мая сообщили в оперативном командовании ДНР, отметив, что штаб оккупационных сил не оставляет попыток забросить на территорию Республики диверсионные группы для совершения террористических актов.
«Вчера, в районе 22:00, группа горе-диверсантов из пяти человек предприняла попытку незаметно проникнуть на территорию Республики для совершения кровавой провокации против мирного населения.
Выдвижение бандитов осуществлялось с позиций ВСУ севернее н.п. Марьинка (к западу от Донецка — прим. РВ) в направлении Петровского района (столицы ДНР)», — отметили в командовании.
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«Благодаря бдительности наших военнослужащих, группа противника была своевременно замечена. Пока террористы снимали мины, командир взвода одного из подразделений ВС ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием», — говорится в сообщении.
Тело одного украинского военного удалось эвакуировать, при нем имелись средства связи с возможностью фото- и видеофиксации, а также оружие, боеприпасы, гражданская форма одежды и шевроны одного из подразделений армии ДНР.
«За смелые и решительные действия по уничтожению группы террористов военнослужащие будут представлены к государственным наградам», — подчеркнули в командовании.
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На окраине Донецка уничтожена группа украинских диверсантов
Оперативное командование Донецкой Народной Республики заявило об уничтожении диверсионной группы украинских силовиков, которые ночью в среду, 23 мая, попытались проникнуть на территорию ДНР для совершения провокаций.
Как уточнил РИА «Новости» представитель оперативного командования ДНР, группа состояла из пяти человек, она была своевременно замечена. «Командир взвода одного из подразделений ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием», – сообщили в республике.
Все пять силовиков уничтожены. Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка на окраине Донецка.
Тело одного из погибших удалось эвакуировать ополченцем, при себе у него найдены шевроны одного из подразделений ДНР, средства связи с возможностью ведения фото- и видеосъемки, а также гражданская одежда.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Зрада: армия ДНР не стреляет по мирным, — мэр Мариуполя (ВИДЕО)
Вчера, 23 мая, в ходе общения с прессой мэр Мариуполя Вадим Бойченко прокомментировал обстрел посёлка Талаковка, в котором дислоцированы ВСУ и откуда часто ведется огонь по посёлкам юга ДНР.
Отвечая на вопросы журналистов, Бойченко заявил, что по мирному населению не было выпущено ни одного снаряда:
«С точки зрения мирного населения все хорошо. Обстреливались исключительно позиции морской пехоты».
Он также посетовал, что вооружённые силы ДНР «работали, к сожалению, по четкому наведению, корректировке»:
«Отработали четко по цели».
Стоит отметить, что строить предложения мэр старался нейтрально, ни разу не произнеся слов «сепаратисты», «террористы», «боевики» и проч.
«Хотелось бы, чтобы мы как можно скорее сделали все усилия, чтобы мирным демократическим путем, путем диалога, как можно быстрее приблизили мирное урегулирование той ситуации, которая есть», — подчеркнул Бойченко.
Украинская пропаганда разбивается и об реальность: жертв среди мирного населения по другую сторону линии фронта на самом деле нет, в то время как в Донецке, Горловке, Зайцево украинские снаряды ежедневно убивают и калечат мирных граждан.
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“Тут нет никаких наемников”: Украинским пленным позволили сделать первый звонок родным
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