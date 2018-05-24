Свастика в православном храме Нижнего Новгорода (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Свастика в православном храме Нижнего Новгорода. Свастичный орнамент в оформлении Спасского Староярмарочного собора.

Содержание:

0:00:22 – Нижегородская ярмарка

0:02:45 – Бетанкуровский канал

0:03:30 – Спасский Староярмарочный собор

0:04:33 – страшный масонский знак

0:05:58 – два Августина на постройке ярмарки

0:06:40 – бесстыдный иконостас художника Торричелли

0:08:29 – несовпадения в названии собора и его престола

0:10:45 – нескладности в официальной истории

0:11:32 – порталы храма

0:13:26 – свастика на соборе

0:16:10 – Римская империя в России

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Источник: www.youtube.com