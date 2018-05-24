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Свастика в православном храме Нижнего Новгорода (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

11:05. 24 мая 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Свастика в православном храме Нижнего Новгорода. Свастичный орнамент в оформлении Спасского Староярмарочного собора.
Содержание:
0:00:22 – Нижегородская ярмарка
0:02:45 – Бетанкуровский канал
0:03:30 – Спасский Староярмарочный собор
0:04:33 – страшный масонский знак
0:05:58 – два Августина на постройке ярмарки
0:06:40 – бесстыдный иконостас художника Торричелли
0:08:29 – несовпадения в названии собора и его престола
0:10:45 – нескладности в официальной истории
0:11:32 – порталы храма
0:13:26 – свастика на соборе
0:16:10 – Римская империя в России
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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