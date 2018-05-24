Почему мы живем меньше 160 лет? Всего одна причина.

Сегодня давай вспомним вот что:

человеческий организм настолько безупречно устроен, что представляет собой совершенный биокомпьютер.

И он, твой организм, так настроен природой, что содержит все необходимые взаимодействующие между собой программы, призванные в постоянном режиме обеспечивать абсолютное здоровье в течение 160 лет – и это по самым осторожным подсчетам.

И хотя этот факт не только установлен, но и твердо доказан, все же мы (почему-то) болеем. А средняя продолжительность жизни, хотя и уверенно увеличивается, все же еще серьезно не дотягивает до природной нормы.

В этой связи возник резонный вопрос:

а в чем дело-то? Почему болеем?

И почему живем меньше, чем запланировала природа?

Стали искать ответ. И очень быстро нашли – ведь ответ лежал на поверхности. И оказался настолько очевидным, что прямо указывал на то, что он правильный.

Оказалось, вот в чем дело...

Если этого не делать, если не обновлять биопрограммы и не перезагружать их, то биологическое тело, способное в полном здоровье жить не менее 160 лет (это обеспечивает механизм регенерации), начинает болеть и разрушаться много раньше установленного природой срока.

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ (и перезагрузку) СВОИХ БИОПРОГРАММ?

Если говорить о перезагрузке, то она автоматическая: это потребность во сне.

И если мы этой потребности препятствуем – не обеспечиваем себе полноценный сон, -то мало нам не кажется: не можем мы чувствовать себя хорошо, пока как следует не выспимся.

А вот в что касается обновления, то этот процесс не автоматический, а ручной (в буквальном смысле этого слова) и представляет собой вот что: тонизирование биологически активных точек.

Этих точек природа разместила на теле человека великое множество.

И это множество делится на 2 (неравные) группы:

Точки, предназначенные для того, чтобы через них лечить болезни

и точки, предназначенные для обновления биопрограмм.

Точки первой группы в контексте взятой темы нас не интересуют – это область специалистов, и без серьезной подготовки в этих точках очень трудно разобраться. (И без специальных знаний лучше к ним вообще не прикасаться).

А вот вторая группа точек – это как раз то, что и договорились называть:

Ручной Пульт Управления Организмом.

И чтобы научиться пользоваться этим пультом, семи пядей во лбу не требуется.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН РУЧНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМОМ?

Этот пульт расположен в очень удобном и доступном месте - на передней стороне головы:

на лице

и на ушах

Как тонизировать биологические точки (и меридианы) на лице?

Одним из самых эффективных способов обновления органов и систем через биологически активные точки, расположенные на лице, признан массаж Zogan.

Сейчас я тебе представлю один способ – и если есть способ лучше, то я его не знаю.

Эта древняя восточная техника открыта для европейской цивилизации совсем недавно – каких-нибудь 70 лет назад, - но уже обрела громадную популярность, в том числе в академической медицине.

Причина такой популярности – очень высокая эффективность, неизменно проявляющаяся в значительном улучшении самочувствия и внешнего вида.

Освоив эту технику, ты получишь в свое распоряжение волшебную палочку-выручалочку - и она тебя ни за что не подведет: обеспечит тебе

какое надо самочувствие (да в стабильном режиме)

и цветущий внешний вид (вне зависимости от возраста).

Так называют колоссальную по возможностям технику, обеспечивающую полноценное и качественное обновление органов и систем, составляющих биосистему человека.

Техника массажа

Удобно сядь.

Указательными пальцами обеих рук, одновременно на правой и левой ушной раковинах, нажимай на выбранную точку пульсирующими движениями до лёгкой приятной боли (большие пальцы в это время поддерживают ухо с внешней стороны).

Массаж одной точки - это 7 - 10 нажатий

(если ты удаляешь боль, тогда 30-40 нажатий – и боль уходит).

Методика массажа

Массаж проводится

по всем точкам

и в той последовательности, которая представлена в модуле «Точки акупрессуры» (см. по тексту ниже).

После массажа обязательно необходимо несколько минут спокойно посидеть или полежать.

Можно вздремнуть, но читать или смотреть телевизор - не стоит.

Период после массажа – то самое золотое время, когда происходят обновление и целительные изменения.

Точки акупрессуры:

Точка «Аптека» (эндокринная)

Эта точка располагается в ямке у основания мочки. Если нащупать козелок, а потом дать пальцу свободно спуститься вниз – подушечка окажется в правильном месте – в точке-аптеке.

Массаж оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие, нормализует обмен веществ.

Точка вегетативной нервной системы

Если ты разместишь подушечку указательного пальца на эту точку, то палец окажется в очень удобной нише между хрящевой перепонкой и внешней раковиной уха. Массаж этой точки обладает спазмолитическим действием - нормализует тонус сосудов, бронхов, кишечника, жёлчных протоков, мочеточников, матки. Массаж этой точки используется при множестве болезней, особенно при вегетососудистой дистонии, гипертонии и гипотонии, аритмии, запоре, бронхиальной астме, почечно-каменной болезни, климаксе.

Воздействие на эту точку расслабляет спазмированную гладкую мускулатуру сосудов сердца, чем достигается исцеляющий эффект при стенокардии, аритмиях, сердечной астме и даже(!) инфаркте миокарда.

Точка коры головного мозга

Точка расположена у основания мочки уха. Захвати это место так, чтобы подушечки пальцев прилегали к коже всей поверхностью – так ты точно не ошибешься в захвате точки. С помощью массажа точки мозга механизмы саморегуляции закрепляются, и организм в дальнейшем поддерживает здоровье без внешней помощи (и без таблеток).

А еще массаж этой точки ликвидирует любую боль.

Его очень полезно применять, например, перед приемом у стоматолога - уменьшается не только зубная боль, но и страх перед бормашиной.

Точка сердца и лёгких

Расположена в самой углублённой части ушной раковины. Для того, чтобы ее найти, нужно сначала указательный палец положить в слуховое отверстие (так, если ты только имитируешь, что затыкаешь уши, а на самом деле все слышишь), а затем палец сдвинуть максимально вверх и развернуть его на 180 градусов ( так, чтобы подушечки пальцев смотрели вверх) – и ты окажешься на точках сердца и легких.

Эти две точки расположены одна на другой, и воздействие на них производится одновременно. Сердце и лёгкие – близкие соседи, поэтому массаж точки (собственно их там две, но расположены они практически друг на друге, что палец нажимает сразу на обе) воздействует сразу на оба этих органа.

Точка (точки) сердца и лёгких применяется при стенокардии, инфаркте миокарда, аритмиях, вегетососудистой дистонии, пороках сердца, гипертонии, бронхите, воспалении лёгких, бронхиальной и сердечной астме.

Точка желудка и кишечника (пищеварения)

Найти точку легко. Если палец, расположенный на точке сердца/легких убрать из слухового отверстия и поднять приблизительно на сантиметр вверх, вы почувствуете, что он окажется на плотном хрящике. На этом хрящике есть небольшое углубление - ямочка такая, за которой хорошо прощупывается бугорок. Точка находится в ямочке.

Как легко догадаться из названия, массировать точку следует при проблемах желудка, кишечника, жёлчного пузыря, поджелудочной железы, при запорах, заболеваниях печени и всех остальных нарушениях работы пищеварительной системы.

Точки позвоночника (шеи и поясницы)

Перевёрнутая ушная раковина напоминает человеческий эмбрион. Внешний изгиб ушной раковины - проекция позвоночника. Там, где у эмбриона находится головка, расположена точка головного мозга, где сердце - точка сердца. Поэтому точка шеи находится возле точки головного мозга, а поясницы – ровно там, где верхняя часть ушной раковины начинает делать загиб.

Массаж этих точек нужно применять при остеохондрозе, радикулите, межрёберной невралгии, заболеваниях или травмах позвоночника, напряжении мышц спины.

Половая (сексуальная) точка

Точка располагается на одной линии с козелкам, выше его примерно на 0,7-1 см. Точка расположена на обрамлении уха – внутрь «заходить» не надо.

Массаж данной точки не только существенно повышает сексуальную активность, но и делает ярче ощущения, как во время полового акта, так и в фазе оргазма. Показан при затухании половых функций, связанного со снижением выработки половых гормонов.

Антистрессовая точка

Находится она в треугольной ямке, расположенной в верхней части уха. Эта точка ликвидирует психическое и физическое напряжение, реакцию организма на стресс, обладает успокаивающим, а в ночное время снотворным действием, купирует страх, фобии, судороги. Она используется при неврозах, стрессах, психических заболеваниях.

Точки: антистрессовая и коры головного мозга - взаимно дополняют друг друга.

Если воздействовать на них, то через несколько сеансов (около 10) можно избавиться от страха высоты и страха закрытого пространства.

Точка (внешнего) зрения

Существует предание, что для того, чтобы до глубокой старости зрение оставалось острым как у орла, славянские охотники прокалывали центр мочки уха. Вероятно, они понятия не имели о восточных методах лечения и придумали этот способ благодаря собственным наблюдениям.

Если ухудшается зрение прокалывать мочку не обязательно. Достаточно несколько раз в день проводить массаж показанной на этом рисунке точки зрения.

ПОЗВОЛИШЬ РЕКОМЕНДАЦИЮ?

Она такая: освой акупрессуру – это точно пригодится тебе в жизни.

И тебя станут называть несгораемой батарейкой – вот увидишь.

Всех Тебе Благ!

Марта Николаева-Гарина

Источник: cont.ws