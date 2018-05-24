Москва 30-х

Годы первых пятилеток были временем огромного индустриального исоциального строительства в Москве, коренного преобразования сстолицы. В Москве разворачивается сооружение мощных предприятий.



Строятся новые научно-исследовательские институты, школы, высшие учебные заведения. Москва не могла дальше развиваться без плана; надо было планомерно, продуманно решать проблемы обеспечения растущего населения жильём, транспортом, водой и пр.



В 1931 году советские градостроители начали разработку Генерального плана реконструкции столицы. Предложения одних специалистов – законсервировать старую Москву как город-музей и строить новый город за пределами существующего, предложения других – снести старую Москву и построить на её месте новую столицу с полностью измененной планировкой – не встретили одобрения.

Генеральный план реконструкции, утвержденный в 1935 году, сохранил в качестве основы исторически сложившуюся радиально-кольцевую планировку. В 30-х годах в Москве развернулись работы по реконструкции основных магистралей и площадей города и были проложены первые линии метрополитена.

В 1937 году было закончено сооружение речного канала, соединившего столицу с Волгой. Ежегодно Москва-река стала получать около миллиарда кубических метров волжской воды и вновь стала судоходной. Берега Москвы и Яузы были облицованы гранитом, набережные превращены в широкие асфальтированные магистрали с монументальными лестницами, пристанями и сходами к воде. Через Москва-реку и параллельный водоотводный канал в не бывало кратчайшие сроки было сооружено одиннадцать новых мостов. Вдоль берегов появились многоэтажные общественные здания и жилые дома из камня и кирпича.







Источник: nashaplaneta.su