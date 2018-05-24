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Le dictateur

10:15. 24 мая 2018 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:


А ведь когда-то "последним диктатором Европы" называли Лукашенко. Но все течет, все меняется. Теперь "диктатор" состоит в "свободном и демократическом блоке НАТО".
В рамках этой логики, неудачный военный переворот гюленистов был попыткой борьбы за свободу против "кровавой диктатуры Эрдогана" и европейской правозащите надо с чувством и надрывом бороться за права заговорщиков,

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: СМИ, турция, Франция, эрдоган
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