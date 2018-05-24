Le dictateur

А ведь когда-то "последним диктатором Европы" называли Лукашенко. Но все течет, все меняется. Теперь "диктатор" состоит в "свободном и демократическом блоке НАТО".В рамках этой логики, неудачный военный переворот гюленистов был попыткой борьбы за свободу против "кровавой диктатуры Эрдогана" и европейской правозащите надо с чувством и надрывом бороться за права заговорщиков,

Источник: colonelcassad.livejournal.com