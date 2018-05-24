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Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

11:09. 24 мая 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Комедийный сериал «Как я встретил вашу маму» считается современной классикой ситкомов. Он неоднократно номинировался и получал телевизионные награды «Эмми», «Teen Choice Awards», «Золотой глобус» и многие другие. Несмотря на то, что ситком завершился в 2014-ом году, его до сих пор повторяют по российским телеканалам (на СТС была даже неудачная попытка адаптации, то есть создания российского аналога), а сайты отзывов содержат преимущественно восторженные рецензии. Этот ситком отличается от большинства собратьев по жанру тем, что кроме именно комедийной составляющей имеет многоуровневый сюжет, и скорее, является комедийной мелодрамой, чем просто комедией.

К сожалению, его качество, обаяние актеров и вроде как воодушевляющая идея имеет под собой мощные негативные закладки и посылы.

Сюжет

История проходит сразу в нескольких временах – в 2030-м году архитектор Тед Мосби решает рассказать своим детям историю своего знакомства с их мамой. Начинает он повествование с того, как в его компанию друзей приходит новая симпатичная девушка, в которую Тед влюбляется. Казалось бы, пора историю и закончить, но выясняется, что эта девушка известна его будущим детям как «тетя Робин», а не мама. Итак, Тед начинает рассказывать своим детям истории своей молодости, поиска любви и приключений, общения в небольшой компаний друзей, постепенно ведя к кульминации – знакомству с будущей матерью его детей.

Персонажи

Тед Мосби – главный герой. Начинающий архитектор, в будущем построил два здания в Нью-Йорке. Немного занудный, имеющий своеобразные привычки и увлечения. С первой серий решает, что пора завести семью. Это привело к множеству неудачных отношений (по подсчётам фанатов, в сериале было показано его 64 девушки). Встретился с будущей женой только в 35-36 лет. В финале сериала окончательно обустраивает свою личную жизнь в 52 года.

Робин Щербански – первая серьезная любовь Теда, также возлюбленная Барни Стинсона. Красивая юная девушка, приехавшая в Нью-Йорк из Канады с мечтой стать всемирно известной журналисткой. Не хочет заводить семью, а хочет посвятить себя только карьере, посему не смогла построить отношения с Тедом. Сначала не хотела иметь детей, а после оказалась бесплодной, была замужем за Барни три года, но в финале снова оказалась с Тедом.

Барни Стинсон – хороший друг Теда. Богат, хотя до конца сериала было непонятно, кем он работает. Пикапер-самоучка, создавший сотни методов соблазнения женщин. В шестом сезоне количество его одноразовых любовниц достигло 230 и увеличивалось далее. Главный поставщик шуток ниже пояса. Сначала настраивал Теда против брака и серьезных отношений, после стал его соперником за Робин. В финале у него родилась внебрачная дочь от женщины, которую он называл «31-ая».

Маршал Эриксон – лучший друг Теда, крупный, при этом по-детски наивный, мягкотелый и добрый. Неспособен на ложь и подлость, что является темой шуток сериала и издевательств его друзей. По сюжету прошел путь от начинающего юриста до Верховного Судьи Штата. Стал отцом троих детей. Был примером счастливых отношений для Теда и мотивацией на поиск любви, поскольку сам счастливо женат на своей первой возлюбленной.

Лили Одрин – невеста, со второго сезона жена Маршала. Воспитательница в детском саду, не очень успешная художница. При внешней мягкости на самом деле хитрая и умная интриганка. Является советчиком и психологом для всей группы. Часто мечется между спокойной семейной жизнью и мечтами о богемной жизни и славе. Одна из частых шуток сериала – её лесбийское влечение к Робин. В конце сериала становится матерью трёх детей.

Положительная оболочка сериала:

По сути, сюжет «Как я встретил вашу маму» (КЯВВМ) держится на «трех китах»: Дружбе, Любви и Надежде, что и является внешней позитивной оболочкой сериала.

plus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Дружба. Главные герои — это друзья, которые готовы прийти друг к другу на помощь и в бытовых вопросах вроде помощи переехать, и в более серьёзных вещах: устроить на работу, пустить к себе жить и так далее.

Одна из особенностей их дружбы — это «интервенции», то есть собрание всей компании с целью образумить одного из них. К примеру, герои собирались вместе, чтобы убедить Теда не жениться на явно неподходящей девушке, или доказать Барни, что ему нужно наладить отношения с отцом. То есть, когда друзья видят, что их друг не прав, они не молчат, а пытаются ему помочь и направить на истинный путь.

plus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Любовь. Сюжет сериала основан на поисках любви молодого Теда. Увидев счастье своего друга Маршала, Тед решил, что ему пора завести семью и детей. Поэтому он искал девушку для серьезных отношений и не смог долго быть с Робин, которой семья и дети были не нужны. Тем самым, сначала сериал показывал вроде как правильную модель поведения – не распыляться на отношения ради отношений, а искать того, с кем готов быть всю жизнь. Того, с кем совпадают цели и желания.

plus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Надежда. Особенность построения сериала «Как я встретил вашу маму» в том, как история проходит одновременно в разных временах. К примеру, когда в прошлом Тед страдает от того, что потратил все сбережения на разваленный дом, будущий Тед знает, что именно в этом доме он рассказывает истории своим детям. Когда прошлый Тед думает, что не станет архитектором, будущий Тед знает, что по его проектам были построены минимум две высотки в Нью-Йорке и т.п. Это действительно подкупает зрителей, ведь всем хочется думать, что впереди за всеми трудностями жизни и неприятностями будет что-то хорошее, что старания и страдания не напрасны, и каждый получит то, чего хочет и чего заслуживает.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 1 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Это, несомненно, положительная сторона сериала, но, к сожалению, через юмор и сюжетные повороты все эти темы превратились в негативные понятия: дружба оказалась совместным алкоголизмом, любовь – похотью, а надежда на счастливое будущее – иллюзией.

Трансформация смыслов в негативные

minus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Ненастоящая дружба

К сожалению, дружба показана в сериале в таком виде, что вряд ли кто-то в здравом уме хотел бы стать частью такой компании. Во-первых, отношения компании главных героев полны откровенных издевательств друг над другом.

Пример 1: 2 сезон 13 серия – в одном эпизоде Тед, Робин и Барни находят спрятанную картину, на которой изображён голый Маршал. Что делают настоящие друзья? Верно, как могут словесно издеваются над ним, а после вешают картину на самое видное место в баре, куда Маршал ходит каждый день.

Пример 2: 2 сезон 8 серия – Барни узнав, что у Робин есть компрометирующее её видео, благодаря своей испорченности убеждает себя и окружающих, что оно порнографического характера. Что он делает как настоящий друг? Естественно, всеми силами ищет его, чтобы показать общим друзьям.

Пример 3: Сезоны 2-9 – в вышеуказанной истории с видео Робин был момент, когда Барни поспорил с Маршалом на пощечину о том, снималась ли Робин в порно. Барни заранее решив, что прав, ударяет Маршала, но видео оказывается не порнографическим. «Судья» спора Лили в качестве наказания за преждевременный удар придумывает наказание для Барни, теперь Маршал может дать Барни пять неожиданных пощечин в любое время. Это становится темой постоянных запугиваний и угроз в адрес Барни. Он получал пощечины после премьеры своего спектакля, два раза в День Благодарения и один раз Маршал подарил право ударить Барни своим друзьям, которые больше наслаждались не самой пощечиной, а психологическим издевательством и запугиванием Барни. Эта история с пощечинами длится до самого финального сезона, где целая серия была посвящена выдумке Маршала о том, как сильно и долго он тренировался, чтобы дать Барни как можно более болезненную пощечину.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 7 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Таких примеров дружеских и не очень издевательств над вроде как дорогими людьми в сериале огромное количество. И это не считая постоянных словесных не всегда добрых шуток над другом.

7 сезон 16 серия:

Маршал: Малышу очень трудно показать класс под таким давлением…
Барни:… сказал Маршал в первую брачную ночь!
Кевин: Ой! Он маленький, но я все же его чувствую!
Робин:… сказала Лили в их первую брачную ночь!
Маршал: Не надо смеяться, Лили!
Все: … сказал Маршал в их первую брачную ночь!

В одной из серий Тед говорит: «Я до сих пор не понимаю, почему мы дружим с Барни», и это действительно вызывает вопросы, ведь Барни неоднократно позволял себе при Маршале похабно пошутить про его жену, или при Теде пошутить про секс с его матерью. Естественно, в нормальной компании за такое можно как минимум лишиться друзей (в том числе в результате драки за подобное оскорбление), но в сериале показано, что это якобы нормально, и друзья Барни нейтрально воспринимают подобное поведение.

Во-вторых, по сути, все времяпровождение друзей – совместные попойки.

minus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Алкоголь и другие наркотики

«Как я встретил вашу маму» старательно пытается мимикрировать под другой известный ситком – «Друзья». И как в «Друзьях» у главных героев было место обитания и частых встреч – кофейня, так и в КЯВВМ есть своё место – бар МакЛаренс. Каждый вечер друзья собираются там, чтобы обсудить последние новости за бутылкой/кружкой пива или более крепкого алкоголя. Получается, что успешные молодые люди, которые в будущем добьются больших высот каждый в своём направлении, по факту имеют только одно хобби – употребление алкоголя. Ведь у друзей нет ни походов в театр, ни каких-либо культурных мероприятий кроме бара и просмотра спортивного состязания, естественно, тоже с алкоголем.

Количество алкоголя на один эпизод менее 30 секунд:

Дело даже не только в том, что зрителю в положительном контексте постоянно показывают сцены отравления алкоголем, но и в том, что все эти персонажи по сюжету добились многих высот благодаря своим талантам, хитрости, уму, трудолюбию и так далее. Но на самом деле, такое потребление алкоголя уже смахивает на серьезную стадию алкоголизма, и постоянно так напиваясь, оставаться столь эффективным – невозможно. Да и дружба главных героев более становится похожей на собрания собутыльников, которые кроме основного действия, еще и болтают о новостях своей жизни.

Более того, из студенческих воспоминания Теда и его друзей выясняется, что они были не прочь и покурить травку, в сериале замененную эвфемизмом «сэндвичи», что естественно становится предметом множества шуток и «забавных» ситуаций в сериале. Периодически они курят и в более взрослом возрасте, что также становится катализатором для «смешных» историй. Тем самым, авторы стараются вызывать чувство смеха и радости в ассоциации с наркотиками. Эффекта добавляет и закадровый смех, который вытягивает из зрителя рефлекторный смех «за компанию».

minus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Любовь и похоть

Как уже было сказано, сериал посвящен поиску любви и отношениям. Тед встречается с разными девушками в надежде, что это «Та самая», но «Ту самую» встречает лишь спустя восемь лет от начала поисков. Он пытается завести отношения с разными девушками, но одна бросает его у алтаря, с другой у них зарождается принципиальный спор, третья уезжает на учебу, четвёртая изменяет… и это не считая односерийных свиданий, когда отношения заканчиваются где-то за кадром. Тем самым, примеров неудачных отношений, разбивающихся из-за глупости, подлости, предательства в сериале показано гораздо больше, чем позитивных примеров.

К финалу же выясняется, что был показан только один крепкий брак за весь сериал, посвященный отношениям. Этот крепкий брак — отношения Лили и Маршала. Они поженились во втором сезоне, познакомившись в 18 лет, они были друг у друга первыми и единственными, являются примером для Теда. По другую сторону баррикад – Робин и Барни, которые целиком были за свободу от отношений. Для Барни эта свобода равняется постоянным новым сексуальными партнершам, а для Робин важнее карьера, хотя самовольное одиночество Робин не мешает ей иметь множество одноразовых партнеров. Иногда по сюжету ей приходится даже сдерживать себя усилием воли, чтобы не переспать с мужчиной на первом свидании.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 25 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Влюбившись в Робин еще в первой серии ситкома, Тед остается у нее на ночь после первого свидания, но пугает её, и ему приходится уйти. А когда он рассказывает эту историю своим друзьям, а позже детям, он вызывает у них настоящий шок. Оказывается, он сделал то, что никогда нельзя делать с девушкой, с которой собираешься провести ночь. А именно – признаваться ей в любви. Да, именно признание в любви девушке, с которой хочет переспать парень, по мнению авторов сериала, может разрушить их отношения, и вызвать комично-истерическую бурю негодования у этой девушки, своих друзей и даже своих будущих детей – подростков. Эта тема идет сквозь несколько сезонов, и в финале четвертого сезона друзья придумывает новый термин «отМосбить» то есть признаться в любви парню или девушке, чтобы от него избавиться.

В целом, любовь в сериале показана ничем иным как сильной похотью, желанием секса с определенным человеком. Все пары в сериале, кроме Теда и «Мамы» (появившейся лишь в девятом сезоне) демонстрируют свою любовь и счастье «быть вдвоем», только упоминая секс.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 11 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

А ни к чему не обязывающий секс был у всех троих незанятых в отношениях героев. Даже «романтик» Тед хвастался тем, что у него был секс втроем, чему была посвящена целая серия (3.03).

minus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Пикап

Тема множества шуток практически из каждой серий – это увлечение Барни пикапом, то есть соблазнением девушек. Пострадавший от несчастной любви в юности, Барни решает открыть свой «вид спорта» – чем больше девушек он затащит в постель, тем лучше. В шестом сезоне количество девушек, по его словам, достигло 230, в 9-ом сезоне после развода с Робин он начинает отсчет сначала и останавливается на безымянной 31-ой девушке, которая оказывается от него беременна. Барни большую часть сериала придумывает самые изощренные способы обмана и соблазнения, описывая их в своей книге «Playbook».

В сериале неоднократно обсуждаются эти методы соблазнения, и упоминается сам «Playbook», который потом издали и реально стали продавать как сувенир к сериалу.

 dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 12 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Друзья Барни хоть изредка его и критикуют за такой образ жизни, но, по сути, относятся к его поведению, как к невинному развлечению, а иногда даже хвалят и помогают. К примеру, в эпизоде 5.14 друзья Барни помогают ему соблазнить очередную девушку, чтобы он исполнил свою мечту об «идеальной неделе» – 7 девушек за семь ночей подряд.

Таким образом, распутный образ жизни показан в сериале в качестве одного из вариантов приемлемой нормы. При этом в «Как я встретил вашу маму» была только одна шутка про то, что такое увлечение может привести как минимум к венерическим заболеваниям, и только два раза над Барни нависла угроза стать отцом внебрачного ребенка. Второй раз угроза оказывается реальной, чем его история для зрителя и заканчивается – якобы ребёнок заставляет Барни остепениться. 

minus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Извращения и пропаганда однополых отношений

Хотя это незаметно сразу, но «Как я встретил вашу маму» является одним из первопроходцев в ситкомах, с которого началась активная пропаганда педерастии.

Кроме постоянных шуток о мастурбации, сексе втроем, как большом достижении мужчины, различным типам сексуальных практик и порнографии, тема однополых отношений затрагивается также нередко. Ещё в первом эпизоде Барни, чтобы доказать, что для поцелуя не нужен знак или согласие, целует Маршала. Дальше – больше, раз в какое-то время на мгновение попадается история про счастливый гей-брак, и в сериале то и дело всплывают шутки на тему отношений между главными героями.

В эпизоде 4.21 Тед разыгрывает Маршала и Барни, сказав, что иногда его посещают «голубые» фантазии о лучшем друге, и Маршал с Барни снова начинают спорить, кто из них лучший друг Теда.

Маршал: Я плюшевый, фикуси!

Барни: А я тренируюсь в спортзале каждый день, и что касается вкусовых пристрастий Теда, мы знаем, что ему нравятся красивые тела, а моё тело потрясет любого.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 14 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Во втором сезоне появляется брат Барни – Джеймс, гей-холостяк, который также, как и Барни, ищет приключений на одну ночь, только с мужчинами. Вскоре выясняется, что он имеет «жениха». Из-за чего между ним и Барни вспыхивает конфликт, где Барни выступает против женитьбы брата:

2 сезон, 10 серия:

Барни:   Ты знаешь, я этого не одобряю.
Джеймс: Однополый брак?

Барни:    Да нет! Брак вообще.

Тем самым зрителя вовлекают в конфликт, на обеих сторонах которого – извращенные отношения, с одной стороны это «гей-брак», а с другой – случайные связи.

Интересный факт, что сам исполнитель роли Барни – Нил Патрик Харрис является открытым педерастом, имеющим «мужа» и двух детей, рожденных суррогатной матерью. А «венчание» ему проводила Памела Фриман – режиссер 95% серий «Как я встретил вашу маму».

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 15 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

minus Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»Разбитые надежды

Финал сериала до сих пор вызывает споры у зрителей и фанатов. Дело в том, что, когда 52 летний Тед доходит в своем рассказе до встречи с «мамой» и заканчивает свое повествование, выясняется, что его жена умерла шесть лет назад.

Дети Теда указывают ему на то, что в своей истории он рассказывал больше о своей любви к Робин, и понимают, что Тед, рассказывая эту историю, пытается добиться от детей одобрения на возобновление отношений с Робин. На что они и соглашаются. В финальных кадрах Тед приезжает к Робин с таким же синим горном, как и в первом эпизоде сериала. Конец.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 16 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Эта концовка была бы логична, если бы весь сериал не пропагандировался бы культ встречи с «Мамой». Даже символом сериала стал её яркий желтый зонтик. Тед рассказывал детям, что бросил курить, когда встретил их маму, что обрел счастье, спокойствие, что она была той девушкой, с которой он мог делать ошибки в отношениях, понимая, что они все равно будут вместе. Все девять сезонов, более двухсот серий зрителю доказывали, что встреча с матерью своих детей стала для Теда точкой, после которой он обрел долгожданное счастье и покой.

Эта идея, возможно, хоть и была излишне романтичной, но всё же, она была воодушевляющей и во многом поучительной. У зрителей девять лет просмотра сериала копилось желание, чтобы Тед наконец прекратил страдать и метаться, что он сделает только после того, как встретит «Маму». Авторы четко показывали – всё горе, все проблемы, трудности и раны Теда залечились, когда он встретил Ту Женщину.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 17 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 18 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Но такой финал с возвращением к своей первой «любви» ставит под сомнение вообще речь о чувствах Теда к его жене, и переворачивает всю внешне позитивную идею сериала. Ведь как можно любить одну, всё время вспоминая о другой? Надежда, что все когда-то исправится и будет хорошо, фильмом тоже была разрушена, ведь ничего хорошего не случилось – далеко не факт, что столько раз сходившиеся и расходившиеся Робин и Тед будут счастливы, учитывая, что у них уже были отношения, и ничего не вышло.

Этот финал авторами был задуман с самого начала, и оттого многие злые шутки оказались пророческими. К примеру. В эпизоде 5.21 пьяный Барни предлагает Теду договориться: «Давай Робин будет со мной до своих 40 лет, а дальше забирай её себе?». Получилось, что именно так и вышло.

Отдельно стоит выделить образ Робин – красивой, но грубой, употребляющей редкий алкоголь и не желающей сдерживать свои сексуальные желания. Именно такая женщина оказалась центральной романтической героиней, в которую были влюблены два главных героя. Не секрет, что девушки хотят быть в центре внимания, хотят нравиться мужчинам, и поэтому такая романтичная героиня является примером для вольного или невольного подражания. По сути, в разбираемом ситкоме «Как я встретил вашу маму», как и в отечественном сериале «Измены» на ТНТ, романтическая героиня – легкомысленная и легкодоступная грубая девица.

dve storonyi seriala kak ya vstretil vashu mamu 19 Две стороны сериала «Как я встретил вашу маму»

Естественно, такой финал вызвал бурю негодования среди фанатов, и авторы чтобы продать больше DVD с сериалом, выпустили и альтернативную концовку, которая была только в коллекционных DVD изданиях (где знакомством с «Мамой» все и кончается, а Барни и Робин дан шанс на воссоединение за кадром). Но это не отменяет того факта, что оригинальный финал присутствует и в теле-, и в остальных версиях сериала, а значит, он является «каноничным».

Причина, по которой Тед и Робин не сошлись и не сходились в течение сериала, всегда обозначалась четко – Робин хотела карьеру, Тед хотел семью и детей. Даже развод Барни и Робин случился потому, что Барни не выдержал слишком плотный график жены и её постоянные путешествия. Соответственно, Тед и Робин не могли быть вместе, поскольку у них были слишком разные жизненные ориентиры. Но вместо того, чтобы забыть её, Тед более двадцати лет лелеял мечты о ней (иначе бы он не вернулся к ней после смерти жены, а хотя бы нашел бы другую женщину). А соответственно – не был полностью, в мыслях, верен своей жене.

Дело не в том, что сериал закончился не хэппи-эндом, а в том, что по сути финал перечеркивает его положительные идеи, и более того, показывает совершенно деструктивный и неправильный пример построения отношений. Когда человек тянется к другому исключительно по влечению или само-убеждению, совершенно не думая о том, что с этим человеком нельзя построить отношения из-за слишком разных жизненных приоритетов и слишком разных понятий о жизни.

Именно такая, деструктивная, болезненная «любовь» выжила к финалу сериала и была им воспета и романтизирована.

Наркотики

Системная пропаганда алкоголя в каждой серии, часто реклама других наркотиков. Формирование положительного отношения к самоотравлению.

Секс

Пропаганда сексуального распутства как нормы поведения, пропаганда извращений, педерастии.

Насилие

Присутствует в редких случаях (вроде боя борцов против роботов, которые стали традиционным развлечением компании), но в основном осуждается.

Мораль

Внешне позитивный сериал о надежде, любви и дружбе оказался на поверку пошлой историей без счастливого конца и доброй морали.

Елизавета Кваснюк


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Источник: feedproxy.google.com

Метки: зарубежные, комедия, культовое кино, плохие фильмы, сериалы
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