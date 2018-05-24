Будущее Украины. Валерий Пякин

Концептуал СМИ Цель США – ликвидировать Минский процесс

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о ситуации на Украине и перспективах её развития на ближайшие годы.

=======================================================================

Рекомендуем:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян Марва Вагаршаковна, Оганян В.С.



Дитя человеческое. Владимир Базарный

=======================================================================