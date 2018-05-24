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Будущее Украины. Валерий Пякин

00:59. 24 мая 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Цель США – ликвидировать Минский процесс

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о ситуации на Украине и перспективах её развития на ближайшие годы.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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