Будущее Украины. Валерий Пякин
00:59. 24 мая 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Цель США – ликвидировать Минский процесс
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о ситуации на Украине и перспективах её развития на ближайшие годы.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai