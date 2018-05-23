Время прикинуться «жертвой режима»: суд отклонил апелляцию Навального

Как известно, наша внесистемная оппозиция вместо того, чтобы заниматься полезными делами, любит прикидываться бедной овечкой и винить во всем власти.

Так, например, падший блогер Алексей Навальный, получивший 15 мая 30 суток за организацию несанкционированного митинга в Москве, подал апелляцию по вынесенному приговору.

«Совершенно незаконно задержали, я провел 11 часов в полиции, не понимая, почему меня там держат. Потом прошел удивительный суд, где мне дали 30 суток ареста, и даже не огласили решение, почему, впервые такое произошло», - жаловался популист.

Впрочем, никакие доводы Алеши не повлияли на исход ситуации – решение судьи осталось низменным.

В связи с этим Навальный и его немногочисленные соратники начали ломать комедию и выставлять себя «жертвами режима». Рассказывая о своей «великой» политической миссии, балаболы заявляют, что их подвергают чуть ли не зверскому насилию. Так, вписался в этот идиотизм друг Алешки Леонид Волков, опубликовавший за день до рассмотрения апелляции несколько сообщений в своем Twitter, в которых он рассказывает, как тяжело даются «борцам за справедливость» 30 суток ареста. По словам Волкова, такие «суровые» наказания являются «полномасштабными политическими репрессиями», и это вовсе «не шутки».

Если популисты не шутят, то почему от таких глупых фраз хочется хохотать в голос? Это так западные кураторы научили навальнят лгать? Российский закон един для всех: призываешь народ выходить на несанкционированные акции протеста, оказываешь сопротивление правоохранителям – получаешь от 15 до 30 суток заключения. Ни о каких репрессиях здесь и речи не может идти. Всего лишь больная фантазия Навального и его друзьяшек.

Заявляя подобные вещи, хоть бы проанализировали информацию в Интернете, каким мерами государственного воздействия подвергаются настоящие жертвы политических репрессий.

Более того, Волкову и его другу-уголовнику стоило бы посмотреть, как наказывают за участие в несанкционированных митингах в странах Европы. Так, в Италии лица, отказавшиеся подчиниться приказу полиции, лишаются свободы на срок от 1 месяца до 1 года, а также обязаны выплатить штраф от 30 до 413 евро. А согласно шведскому законодательству, наказание за несанкционированные митинги более суровое – до 4 лет ареста.

Правоохранители в США, Германии или Франции разгоняют несанкционированные митинги достаточно радикальными способами - применяют такие спецсредства, как шумовые гранаты, резиновые пули, водометы и др.

В общем, мягко говоря, полиция в этих странах не сюсюкается с бунтарями. А неженка Навальный из-за 30 суток поднимает такой кипиш. Смешно! Очевидно, что Алеша и его соратники пытаются таким образом привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность среди школоты. Строя из себя «великих мучеников», популисты на самом деле не попадали под действительно жесткую полицейскую раздачу, и тем более не становились жертвами политических репрессий.

Источник: zona.media